Blog chứng khoán: Cơ hội đột phá vẫn còn

Nỗ lực đột phá của VNI đã chưa thành công hôm nay khi các blue-chips bất ngờ đuối sức về chiều. VN30 có phiên “test” đỉnh ngắn hạn và quay đầu rõ hơn so với chỉ số chính. Mặc dù rất nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tăng tốt nhưng nhóm này chỉ giúp tiền đầy túi chứ không giúp VNI vượt đỉnh.

Thực ra nếu tính về giá đóng cửa thì VNI cũng đã nhỉnh hơn mức đóng cửa cao nhất hồi tháng 12 năm ngoái (1275.14 điểm). Tuy nhiên sự giằng co vẫn chưa dứt khoát và quan trọng hơn là cần có sức mạnh thực sự của nhóm trụ mới giúp chỉ số. BID, FPT, GAS là 3 cổ phiếu lớn duy nhất đáng kể phiên này nhưng nếu nhóm trụ ngân hàng vẫn phân hóa thì sức mạnh sẽ tản mát.

Thanh khoản rổ VN30 hôm nay tăng mạnh 31% so với hôm qua chủ đạo nhờ giao dịch của VNM, HPG, SSI và STB. Trong số này thì VNM, STB bị xả, SSI và HPG dù vẫn đóng cửa xanh nhưng giá intraday tụt xuống đáng kể, cũng cho thấy có sức ép mạnh. Phần giao dịch ổn định nhất vẫn là ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Nhóm blue-chips vẫn chỉ chiếm trung bình khoảng 40% giao dịch sàn HSX và thanh khoản hàng ngày phập phù. Trong khi đó Midcap và Smallcap có dòng tiền vào tăng dần ổn định. Số lượng cổ phiếu tăng lẫn biên độ tăng ở các nhóm này vẫn nổi bật. Dĩ nhiên không thể mong chờ tất cả các cổ phiếu đều tăng hoặc mạnh như nhau, nhưng nhìn từ góc độ phân bổ vốn thì nhóm tăng giá mạnh (ví dụ trên 1%) vẫn đang tập trung đại đa số thanh khoản trong 2 nhóm này.

Sự tập trung của dòng tiền là tín hiệu của sự đồng thuận trong đánh giá cơ hội, dẫn đến các quyết định về cơ bản là giống nhau. Nhà đầu tư không quan tâm nhiều đến diễn biến chỉ số chính mà tập trung vào các cổ phiếu cụ thể. Chừng nào chỉ số còn ổn định, sự tập trung này vẫn tiếp tục. Nếu chỉ số đột phá thành công lên 1300 điểm, cơ hội bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ còn tốt hơn nữa.

Mặt bằng thông tin hiện vẫn khá bình ổn, câu chuyện thuế quan không còn quan trọng nữa. Tỷ giá cũng đang hạ nhiệt dần, cuối giờ chiều nay Vietcomank bán ra còn 25.580 VND/USD giảm 20 đồng so với buổi sáng và giảm 80 đồng so với sáng hôm qua. USDX đến chiều nay cũng thủng mốc 107 và xuống dưới mức đáy tháng 1/2025, thời điểm vài ngày trước khi ông Trump nhậm chức. Yếu tố hỗ trợ mới nổi lên trong ngắn hạn các thông tin về đại hội cổ đông, kế hoạch kinh doanh năm 2025 được đệ trình. Đặc điểm của mạch thông tin này là cụ thể với từng cổ phiếu, do đó càng thúc đẩy sự phân hóa về sức mạnh.

Thị trường phái sinh hôm nay chứng kiến hiện tượng đảo basis ở F1 rất sớm. Có vẻ thị trường này đã phản ứng trước và đã đúng, VN30 mạnh ngay khi mở cửa sau đó. Tuy nhiên diễn biến này chỉ có lợi đối với các vị thế Long qua đêm, còn phần lớn thời gian buổi sáng VN30 dao động rất hẹp.

VN30 có ngưỡng cản ở 1348.xx và ngay đầu phiên đã tăng chạm sát mức này, sau đó lình xình đi xuống khoảng 1343. Tình huống này Long hay Short đều khó vì nếu Long thì cản trên quá gần mà basis lại thiệt. Nếu Short thì nghĩa là kỳ vọng VN30 sẽ trượt xuống 1338.xx, về biên độ thì đủ rộng nhưng sức mạnh đầu ngày là bất ngờ, cần có thời gian để kiểm chứng. Setup Short chuẩn phải là lúc VN30 retest 1348.xx khoảng gần 11h, basis có lợi 2 điểm. Trong kịch bản xấu nếu VN30 vượt 1348.xx thì có cơ hội lên 1356.xx và điểm cắt lỗ là khi chỉ số vượt 1348.xx. Trong kịch bản tốt thì VN30 không qua 1348.xx và tối thiểu xuống vùng đáy buổi sáng quanh 1343 và kịch bản đẹp là xuống 1338.xx. Trong cả hai kịch bản thì mức lỗ là chấp nhận được còn cơ hội lợi nhuận cao hơn nhiều mức lỗ tiềm năng. Cuối cùng thì VN30 xuống đúng 1338.xx, dù basis có mở rộng do lực cover sớm thì giao dịch cũng tuyệt đối an toàn.

Với sự phân hóa của blue-chips thì triển vọng đột phá của VNI hay VN30 vẫn chưa rõ ràng. Ngay cả khi kịch bản đẹp xảy ra là trụ đồng thuận kéo lên, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có cơ hội mạnh hơn. Trong kịch bản xấu chỉ số thất bại hoặc vẫn chỉ lình xình, cổ phiếu nhóm này cũng vẫn có rủi ro thấp. Thay đổi chiến lược chỉ thay đổi với phái sinh. Vì vậy tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 chốt phiên hôm nay tại 1340.52. Cản gần nhất phiên tới là 1348; 1357; 1367; 1373. Hỗ trợ 1339; 1332; 1327; 1318; 1313; 1307.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.