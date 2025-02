Hụt hơi về cuối, VN-Index chưa thể đột phá đỉnh cũ

Những nỗ lực chạm tới đỉnh cao 1280 điểm trong buổi sáng đã không thể lặp lại chiều nay. Nguyên nhân một phần là dòng tiền bất ngờ suy yếu và nhiều blue-chips hạ độ cao. VN-Index kết phiên chỉ đạt 1.276,08 điểm, về giá đóng cửa thì đã cao hơn đỉnh tháng 12/2024, nhưng về biên độ thì vẫn chưa thành công.

Thanh khoản của rổ VN30 chiều nay giảm 5,4% và giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE giảm 13,7% so với phiên sáng. Giao dịch chậm lại và số lớn cổ phiếu tụt giá là một kết hợp bất lợi, cho thấy dòng tiền có tín hiệu hụt hơi.

Thống kê cho thấy có tới 21/30 cổ phiếu của rổ blue-chips đóng cửa thấp hơn giá chốt buổi sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Số tụt giảm bao gồm hầu hết các trụ vốn hóa lớn nhất như VCB, VIC, VHM, TCB, CTG, VPB. Dù không phải mã nào cũng đóng cửa dưới tham chiếu nhưng việc co hẹp biên độ tăng cũng làm ảnh hưởng tới VN-Index khi điểm số cộng vào nhỏ hơn. Một bằng chứng dễ nhìn nhất là VN30-Index chốt phiên chỉ tăng 0,2%, thậm chí yếu hơn cả VN-Index (tăng 0,45%) dù có 16 mã tăng/8 mã giảm. Số mã xanh nhiều gấp đôi số mã đỏ mà chỉ số tăng kém thì chỉ có thể là do các trụ giảm hoặc tăng quá yếu. Tới gần một nửa cổ phiếu trong rổ (13 mã) đã trượt giảm tối thiểu 1% so với mức đỉnh trong ngày.

Bù lại giao dịch vẫn duy trì sôi động trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ và đây mới thực sự là sức hấp dẫn của phiên này. Dù mức tăng chỉ số rất kém nhưng VN-Index vẫn có tới gần 100 cổ phiếu tăng trên 1%. 15 cổ phiếu hút dòng tiền tốt nhất trong số này thì chỉ cso 3 cổ phiếu thuộc rổ VN30 là FPT, BID và GVR. Nhóm midcap chiếm vị thế áp đảo với VCI tăng 1,29%, HCM tăng 1,03%, PVD tăng 3,19%, VIX tăng 1%, KBC tăng 2,6%, DBC tăng 1,67%, EVF tăng 6,88%, DXG tăng 1,04%, HVN tăng 6,97%, CTD tăng 2,33%, VPI tăng 1,05% và BAF tăng 1,04%.

Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay, sắc xanh vẫn là chủ đạo.

Nếu chỉ nhìn thuần túy về giá, tới gần 50 cổ phiếu đóng cửa vượt tham chiếu từ 2% trở lên, thanh khoản chủ yếu trong khoảng vài tỷ tới vài chục tỷ đồng. Nhóm Smallcap hôm nay ghi nhận mức thanh khoản cả ngày tới 1.735 tỷ đồng, cao kỷ lục trong vòng 30 phiên gần nhất. Nếu so về chỉ số, tính chung tuần này VN-Index chỉ tăng 0,07%, VN30-Index giảm 0,02%, VNMidcap giảm 0,03% nhưng VNSmallcap-Index tăng tới 0,85%. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ tăng vượt trội chỉ số.

Diễn biến thị trường như vậy đang cho thấy có sự tách biệt giữa xu hướng chung và giao dịch cụ thể. Hôm nay VN-Index lẫn VN30-Index chưa thể “dứt điểm” vùng đỉnh tháng 12/2024, thậm chí có tín hiệu chốt lời nhẹ đẩy chỉ số lùi lại, nhưng rất nhiều cổ phiếu tăng tích cực. Nhà đầu tư đang không quan tâm nhiều đến việc VN-Index có đột phá được hay không mà tập trung vào cổ phiếu nào đem lại cơ hội lợi nhuận tốt nhất. Sự phân hóa này là tích cực và sức mạnh nổi trội thể hiện ở nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng bất ngờ thay đổi, bán ra tăng lên đáng kể. Cụ thể, khối này xả mới 929,2 tỷ đồng trên sàn HoSE, cao hơn buổi sáng 19% trong khi mua vào lại giảm 15% với 702,9 tỷ đồng. Mức bán ròng chiều nay do đó lên tới 226,3 tỷ đồng trong khi buổi sáng còn mua ròng 49 tỷ đồng. VMM và MWG bị xả thêm đáng kể: Chốt phiên sáng VNM ghi nhận mức bán ròng -145,3 tỷ thì đóng cửa tới 284,6 tỷ đồng. MWG bị bán ròng thêm tới 190 tỷ đồng nữa, nâng tổng mức bán ròng cả ngày lên 169,5 tỷ. Các mã khác bị xả nhiều là CTG -59,8 tỷ, STB -48,9 tỷ, VCB -34,4 tỷ, DGC -31,3 tỷ, NLG -30,3 tỷ, GMD -28,1 tỷ. Phía mua ròng có FPT +121 tỷ, HPG +72,2 tỷ, BID +50,5 tỷ, VPB +47,1 tỷ, SSI +45,6 tỷ, TCB +44,4 tỷ, GVR +38,6 tỷ, PVD +27 tỷ…