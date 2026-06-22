Blog chứng khoán: Dòng tiền âm thầm chọn lọc

Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.

Tranh minh họa.

Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu trong VNI hôm nay là 0,73/1, tuy khá tương phản với mức tăng mạnh 1,83% của chỉ số nhưng cũng vẫn tốt hơn hai phiên cuối tuần trước. Trong bối cảnh dòng tiền vẫn còn yếu, không thể trông mong một trạng thái giao dịch hưng phấn trên diện rộng được.

Vấn đề lúc này là quá trình tích lũy ở cổ phiếu vẫn chưa kết thúc. Áp lực bán không đủ lớn để thúc ép giá mở biên độ và những phiên giảm “test cung” với thanh khoản nhỏ có thể xem là tích cực. Khi cổ phiếu lên xuống trong một vùng giá, phiên tăng phiên giảm là bình thường, chừng nào vùng giá đó chưa bị phá vỡ theo hướng tiêu cực thì những thay đổi hàng ngày không đáng lo ngại.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên này giảm mạnh xuống xấp xỉ 13k tỷ, con số cực kỳ thấp. Mức này tương đương với ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần, phản ánh sự cạn kiệt nguồn cung hơn là lo ngại về dòng tiền. Động lực thúc đẩy mua vào chưa có, chỉ mới xuất hiện dòng tiền âm thầm chọn lọc tích lũy chậm rãi. Lực cầu này rất khó tạo đột biến.

Số ít cổ phiếu tăng mạnh và thanh khoản tốt phiên này cũng không mang tính đại diện nhóm ngành, chỉ là trường hợp cá biệt khi cung cầu chênh lệch rõ ràng. Ngoài nhóm Vin, có thể kể tới VND, GEX, VCI, POW, LPB, PC1, PVD, BSR, DGC. Về mặt xác suất, rủi ro thua lỗ vẫn cao hơn có lời ở mặt bằng tổng thể, nhưng phân bổ dòng tiền vẫn đang thiên về nhóm tăng giá.

Vẫn giữ quan điểm lúc này thị trường bớt rủi ro hơn nhiều so với giai đoạn tháng 5, đầu tháng 6. Tuy bối cảnh không có yếu tố hỗ trợ mang tính thúc đẩy, nhưng việc giảm rủi ro vĩ mô sẽ dần dần thẩm thấu vào thị trường. Đây là giai đoạn mua chọn lọc, từ tốn tăng tỷ trọng cổ phiếu trong những nhịp giảm. Các thua lỗ trên sổ sách ngắn hạn có thể được kiểm soát dễ dàng.

Thị trường phái sinh hôm nay hưởng lợi về mặt biến động nhờ tác động của trụ. Trong bối cảnh thanh khoản tổng thể rất chậm, trụ là yếu tố duy nhất có khả năng tạo sóng. F1 cho thấy giai đoạn tích lũy vị thế trong 1 giờ đầu tiên khi cả VIC lẫn VHM chưa được đánh lên dứt khoát.

Do VN30 lơ lửng giữa khoảng 1973.xx tới 1953.xx, nên chờ đợi VN30 vượt qua 1973.xx mới có setup mua chắc chắn với mức cắt lỗ phù hợp theo chỉ số. Basis chiết khấu khoảng 4 điểm ở thời điểm đột phá 1973 tạo lợi thế tốt. Từ khoảng 10h15 trở đi VIC, VHM được kéo lên mạnh và chạm trần khoảng 1h25. Đây là giai đoạn kiếm ăn dễ nhất với phái sinh và F1 chạy chuẩn lên 1984.xx. Dù F1 mở dần basis theo nhịp tăng của VN30 làm hạn chế biên lợi nhuận nhưng đây vẫn là một giao dịch có rủi ro thấp.

Với mức thanh khoản quay trở lại ngưỡng thấp kỷ lục, không nhất thiết phải đuổi giá mạnh trên thị trường cơ sở. Những rung lắc do trụ sẽ còn nhiều và chỉ nên tích lũy chọn lọc ở nhịp giảm. Quá trình rung lắc sẽ còn lặp đi lặp lại và thanh khoản ở chiều giảm cung cấp nhiều thông tin về khối lượng lỏng lẻo ở từng cổ phiếu.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1980.13. Cản gần nhất ngày mai là 1984; 1993; 2008; 2021; 2035; 2044; 2053. Hỗ trợ 1975; 1960; 1953; 1945; 1933; 1924; 1914; 1903.

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