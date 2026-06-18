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Blog chứng khoán: Thị trường lại “méo”, cơ hội tích lũy giá thấp

iTrader

18/06/2026, 16:35

Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VIC, VRE, VHM cùng tăng hết biên độ đem về vượt quá số điểm mà VNI có được hôm nay. Trong khi đó bản thân VN30 cũng có số mã giảm giá áp đảo hoàn toàn. Phiên đáo hạn phái sinh đã không có lợi cho bên Short như dự tính.

Thị trường cơ sở điều chỉnh diện rộng hôm nay với tỷ lệ tăng/giảm khoảng 0,44/1 chắc chắn gây thiệt hại cho danh mục. Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” cũng gây ức chế nhất định. Tuy nhiên sức ép thực ra không lớn, chủ yếu vì dòng tiền suy yếu. Thống kê chỉ khoảng 15 cổ phiếu sụt giảm quá 1% với giao dịch lớn (trên 100 tỷ), còn lại đều lẻ tẻ vài chục tới vài tỷ đồng. Ngoài ra khoảng 24% số cổ phiếu (có giao dịch trong VNI) giảm trên 1% cũng không phải là tỷ lệ quá lớn.

Giá cổ phiếu luôn dao động hàng ngày và tăng giảm không thể đoán trước được. Điều quan trọng là sự vận động của giá trong một giai đoạn. Nếu chỉ là những biến động trong khoảng thông thường thì vẫn chỉ là nhịp tích lũy tạo đáy. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay giảm xuống còn xấp xỉ 15k tỷ là rất thấp, nếu trừ đi 5 mã giao dịch lớn nhất thì chỉ hơn 11k tỷ. Mức thanh khoản thấp này cho thấy biến động một ngày là không đủ tin cậy. Vì vậy không nhất thiết phải lo lắng hay ức chế về việc tác động của trụ.

Hiện thị trường đang đi gần hết tháng 6 với mùa báo cáo tài chính bán niên phía trước. Khoảng thời gian 2 tháng tới cũng là giai đoạn đàm phán Mỹ - Iran để đi đến thỏa thuận hòa bình bền vững. Việc nối lại hoạt động logistics và dòng chảy dầu khí đang đẩy giá dầu thế giới giảm mạnh xuống còn 74-77 USD/thùng, tức là không còn xa so với giai đoạn trước xung đột. Cuộc họp của FED cũng đã chốt xong. Như vậy yếu tố bất lợi bất ngờ đã tạm thời lắng xuống.

Điều còn lại là bao giờ dòng tiền vào thị trường sẽ tốt hơn. Nhà đầu tư có thể không còn muốn cắt lỗ nữa, nhưng chưa chắc người cầm tiền sẽ chịu sức ép để giải ngân mạnh hơn. Quá trình tích lũy thường kéo dài và rất chán, thị trường tẻ nhạt nhưng sự chai lỳ về tâm lý cũng là một yếu tố của vùng đáy. Hiện tại nhiều cổ phiếu đang hình thành vùng dao động kéo dài, xuất hiện các phiên test cung với thanh khoản thấp. Xuất hiện áp lực bán ở những phiên méo mó chính là cơ hội để tích lũy dần cổ phiếu, xây dựng lại danh mục.

Thị trường phái sinh hôm nay không giao dịch được vì các trụ neo chỉ số VN30 suốt cả phiên. Phần lớn mức tăng ở chỉ số này có được ngay đầu ngày, còn lại trong phiên là đi ngang. Sức mạnh của trụ khiến dao động VN30 cũng hiền trong 30 phút cuối. Trong phiên cuối tuần thanh khoản có thể tăng tốt hơn và cơ hội nhiều hơn.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1967.22. Cản gần nhất ngày mai là 1973; 1984; 1993; 2007; 2015; 2032. Hỗ trợ 1953; 1943; 1933; 1924; 1912; 1903; 1894.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

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