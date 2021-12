Blog chứng khoán: Giảm nhanh là tốt

Đợt bán tháo lớn chiều nay vì lý do gì thì cũng là tốt cho nhịp tăng tới đây. Giảm càng nhiều thì biên độ sau đó càng có lợi, dĩ nhiên là chỉ với những ai kiên nhẫn và còn tiền mà nhặt.

Nhiều thông tin lộn xộn chiều nay, nhưng cơ bản là đủ tạo lý do cho hoạt động thoát hàng. Các cổ phiếu trụ quá mong manh, trừ VIC mấy hôm nay thì mã nào trong nhóm blue-chips cũng yếu, giá nảy lên một vài phiên vẫn chỉ là hồi kỹ thuật sau khi đã có đỉnh. Khi không có mã nào giữ nhịp thì việc giảm là đương nhiên, còn cường độ phụ thuộc vào tâm lý.

Hôm nay đến tận chiều khi thị trường chịu áp lực từ rất nhiều cổ phiếu giảm, VIC vẫn có trụ lại. Đó là một tín hiệu rất xấu, vì chỉ cần điểm tựa cuối cùng này mất đi, điểm số sẽ bay cực mạnh. Nhìn vào chỉ số VN30 sẽ rõ hơn đáng kể so với VNI, kể cả khi chưa tính phiên lao dốc hôm nay. Sau một nhịp tăng test đỉnh không thành công, “cửa” điều chỉnh ngày càng lớn, tốc độ giảm chậm chỉ là do các trụ co kéo và thường tình thế đó khó kéo dài được.

Sự gia tốc giảm cuối phiên hôm nay có thể do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, nhưng cơ bản vẫn là nhu cầu thoát hàng. Tâm lý đã yếu sẵn khi dòng tiền co hẹp lại nhanh chóng trong mấy phiên trước. Không khó để thấy quy luật thị trường tăng thanh khoản thấp và giảm thì thanh khoản cao. Các nhịp canh bán giá cao nếu không thoát được hết thì cuối cùng cũng phải giảm giá xuống để chủ động tìm sức mua đối ứng. Đơn giản là cùng chung một quan điểm dẫn đến cộng hưởng vào giao dịch ở một thời điểm, khiến sức ép gia tăng đột biến.

Các yếu tố thị trường vẫn đang tạm thời bất lợi trong ngắn hạn. Chứng khoán quốc tế đang đạt đỉnh vào điều chỉnh, dù vì biến chủng covid hay không. Mức giảm của thị trường trong nước thậm chí khá nhẹ nếu so với quốc tế nên một ngày gần -3% cũng chỉ là đồng nhịp mà thôi. Gói kích thích đang không như thị trường nghĩ và thông tin cũng dần rõ ràng. Thị trường cần điều chỉnh để cân bằng lại với kỳ vọng.

Vẫn giữ quan điểm rằng nhịp giảm hiện tại là bình thường, thậm chí khá đúng sách vở. Điểm tốt trong tất cả các nhịp giảm ngắn hạn của xu hướng tăng, là giúp định giá rẻ hơn, tạo điều kiện cho dòng tiền chọn lựa. Giảm càng nhanh thì càng dễ kích thích lòng tham và “nỗi đau” của những người mắc kẹt sớm nguôi ngoai. Nhịp giảm này là cơ hội, cứ thong thả mua sắm ở mức giá mong muốn vì lợi thế đàm phán lúc này vẫn thuộc về người có tiền.

Không giao dịch phái sinh hôm nay và có lẽ bỏ lỡ nhịp rơi đáng giá nhất tháng 12. Có nhiều tín hiệu cho đợt lao dốc cuối phiên, dù cường độ có thể khó đoán. Đơn giản là chỉ cần nhìn VIC, còn trước đó loạt trụ đã “bay màu” đáng kể rồi. VIC có cầu khá mỏng phía dưới, nhịp giảm cuối phiên lượng giao dịch chỉ khoảng 10% tổng thanh khoản. Trụ thứ hai là VPB, lực xả với tốc độ choáng váng, lệnh to “tổ bố”, trong khoảng 20 phút giao dịch tương đương 25% tổng thanh khoản cả ngày.

Với áp lực cuối tuần và chứng khoán thế giới cũng vẫn đang trong nhịp rơi, khả năng cao rơi tiếp cuối tuần, thì đầu tuần tới thị trường trong nước vẫn sẽ có nhịp giảm thêm. Nếu VN30 mở gap đầu tuần tới với mức độ lớn thì có thể xem xét Long.

VN30 chốt hôm nay tại 1503.98. Cản gần nhất phiên thứ Hai là 1509; 1514; 1520; 1525; 1530; 1533. Hỗ trợ 1501; 1494; 1489; 1482; 1479; 1473; 1469; 1464.

F1 hôm nay có nhịp rơi có lẽ là đẹp nhất tháng 12.

