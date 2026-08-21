Blog chứng khoán: Gió đổi chiều?

Thị trường phiên cuối tuần chuyển trạng thái tích cực bất ngờ, không phải ở điểm số hay biên độ tăng giá mà ở khả năng dẫn dắt lan tỏa. Từ chỗ một số cổ phiếu chứng khoán bùng nổ kích hoạt đà tăng diện rộng là thay đổi đáng chú ý về quan điểm.

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa tăng 1,95%, mạnh nhất kể từ cuối tháng 7 và tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu là 3,76/1, trong đó 18 mã kịch trần. Diễn biến hôm nay từ chỗ bị ép xuống ban đầu với thanh khoản nhỏ “như thường lệ” tới sự phục hồi dần dần cuối buổi sáng và chuyển sang bùng nổ trong khoảng 30 phút đầu phiên chiều.

Nhìn vào sự thay đổi trong độ rộng thị trường cũng như so sánh thời điểm đột biến thì nhóm chứng khoán dẫn dắt nổi bật. Thực ra trong nhóm chứng khoán cũng chỉ có SSI, VCI, VIX, VND là thay đổi nhanh nhất và mạnh nhất, các mã khác theo sau. Phần còn lại của thị trường – bao gồm cả các trụ - còn chậm hơn nữa. Đến khi cả thị trường ào ào lên thì quán tính đã có đủ, tốt xấu đều mạnh lên hết.

Việc dòng tiền đánh trọng điểm vào nhóm chứng khoán là một thay đổi đáng chú ý. Thanh khoản nhóm này thực sự tốt, gần chục mã khớp trên trăm tỷ đồng. Đây là nguồn lực không nhỏ, thậm chí là đột biến so với thanh khoản bình thường ở nhóm này. Riêng giao dịch của 10 cổ phiếu thanh khoản sôi động nhất của nhóm chứng khoán đã khoảng 2.900 tỷ và mã yếu nhất cũng tăng trên 3%, còn phần lớn vượt 5%.

Với độ rộng cực tốt lúc đóng cửa, mức thanh khoản tăng vọt 158% của HSX chiều nay (so với phiên sáng) xác nhận bên mua đã chủ động hoàn toàn. Giá được đẩy lên cao liên tục nhờ các lệnh mua nâng giá. Khoảng 68% số cổ phiếu đóng cửa ở giá cao nhất hoặc có chặn mua sát giá cao nhất là một kết quả tích cực: Hoặc bên mua đủ mạnh để liên tục nâng giá lên, hoặc bên bán liên tục lùi lệnh lên cao. Dù là trường hợp nào thì cũng cho thấy sự chiến thắng của bên mua.

VNI tăng mạnh hôm nay chủ yếu vẫn là nhờ nhóm trụ, trừ GAS tham chiếu, còn lại đều tăng tốt. Tuy nhiên điểm tích cực không nằm ở đây vì các mã này tăng chậm hơn hẳn và cũng không phải là nhóm dẫn động xu hướng. Đáng chú ý nhất là khả năng tạo sức lan tỏa, xác nhận tâm lý có thể được kích thích.

Phiên tăng mạnh với thanh khoản khá cao so với trung bình gần đây cho thấy đã có sự thay đổi nhất định về quan điểm đánh giá rủi ro. Tổng khớp hai sàn niêm yết đạt hơn 16,5k tỷ, tăng khoảng 21% so với trung bình 10 phiên gần nhất, nhưng chỉ tăng hơn 15% so với 20 phiên gần nhất. Dù vậy mức thanh khoản khá hôm nay xuất hiện sau 4 phiên lình xình đầu tuần với giao dịch cực nhỏ có thể được diễn giải theo hướng tích cực: Áp lực bán đã cạn kiệt và dòng tiền đánh lên dễ đem lại hiệu quả cao.

Dù vậy hôm nay cũng chỉ là diễn biến một ngày. Nên quan sát thêm ở thời điểm thị trường bình tĩnh hơn. Sự hào hứng nhất thời phải được chuyển hóa thành lạc quan bền vững và chấp nhận rủi ro ổn định.

Thị trường phái sinh hôm nay thể hiện rõ sự thay đổi trong tâm lý, từ chỗ nghi ngờ sang lạc quan. Buổi sáng basis F1 luôn duy trì chiết khấu. Ở nhịp lùi đầu phiên VN30 rơi xuống đúng 1877.xx, basis âm hơn 5 điểm. Ngay cả khi VN30 từ từ hồi dần lên 1886.xx basis vẫn chấp nhận chiết khấu hơn 6 điểm. Mức chênh lệch này là cơ hội tốt để Long vì áp lực bán rất yếu và chỉ khi trụ bị ép xuống thì VN30 mới giảm, nên chênh lệch này là biên độ đệm rủi ro tốt.

Đến cuối phiên sáng basis F1 bắt đầu chặt dần lại, còn khoảng -2 điểm. Thay đổi đáng chú ý là vừa vào phiên chiều basis đã đảo dương ngay. Đây có thể là hệ quả thông thường của Short cover vì khoảng 5-10 phút đầu phiên chiều thị trường chưa có đột biến, cổ phiếu chứng khoán cũng chưa thể hiện cơ hội bùng nổ rõ ràng. Basis duy trì dương liên tục buổi chiều là một sự thừa nhận về xu hướng tăng của thị trường cơ sở.

Diễn biến phiên cuối tuần cho thấy khả năng kích thích tâm lý là có, thị trường có triển vọng tích cực dần lên. Tuy nhiên điều còn thiếu là kiểm nghiệm dòng tiền. Vì vậy cơ hội mua còn rất nhiều.

VN30 đóng cửa tại 1927.79. Cản gần nhất phiên tới là 1934; 1947; 1955; 1966; 1974; 1984; 1994. Hỗ trợ 1923; 1914; 1904; 1893; 1886; 1876; 1865; 1857.

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