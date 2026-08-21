Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ, dòng tiền đổ xô vào mua, khối ngoại cũng đảo chiều

Mặc dù diễn biến cuối phiên sáng đã khá tích cực, cổ phiếu đảo chiều thành công khá nhiều, nhưng không có biểu hiện nào là sẽ dẫn đến đọt biến buổi chiều. Vài phút đầu tiên chiều nay cũng không có bát ngờ nào, nhưng đột nhiên nhóm chứng khoán tăng “điên cuồng”.
Gần như đồng loạt, cùng thời điểm, các cổ phiếu SSI, VCI, VIX, VND có dòng tiền vào cực mạnh và giá tăng dựng đứng. Trong khoảng 20-25 phút đầu tiên của phiên chiều các cổ phiếu này đã lên tới giá kịch trần. Phản ứng thần tốc này dĩ nhiên tác động mạnh mẽ đến cả nhóm chứng khoán. ORS, CTS, VDS khởi động chậm hơn, leo dốc lâu hơn nhưng cuối cùng cũng chạm tới giá trần. Loạt cổ phiếu khác cũng lên giá dữ dội. Kết phiên, cả nhóm chứng khoán có 7 mã kịch trần, hơn 20 mã khác tăng vượt 2%. Ba mã duy nhất đỏ là TVS, CSI và LPS.
Về thanh khoản, SSI và VIX nằm trong Top 3 toàn thị trường về giá trị giao dịch. VND, VCI, ORS, HCM, TCX, VCK khớp trên trăm tỷ đồng. Tiếc rằng vốn hóa của các cổ phiếu nhóm này không bằng các trụ khác, không mã nào lọt được vào Top 10 cổ phiếu kéo điểm số.
Cổ phiếu chứng khoán vốn rất nhạy với kỳ vọng thị trường chung và khi đồng loạt phát tín hiệu mạnh mẽ như vậy, tâm lý ắt thay đổi. Đà tăng của phần cổ phiếu còn lại chậm hơn nhóm chứng khoán, nhưng lại trên diện rất rộng. Chốt phiên sáng VN-Index có 166 mã tăng/114 mã giảm thì đến 1h25 – thời điểm các mã dẫn dắt nhóm chứng khoán kịch trần – đã là 201 mã tăng/103 mã giảm. Đến 2h độ rộng đạt 235 mã tăng/83 mã giảm và đóng cửa là 263 mã tăng/70 mã giảm, trong đó 18 mã kịch trần (phiên sáng 4 mã trần).
Nhóm blue-chips dĩ nhiên khá nặng nề, nhưng một khi đã tăng thì kéo VN-Index rất mạnh. Trong Top 10 vốn hóa có VIC tăng 1,49%, VCB tăng 2,25%, VHM tăng 3,17%, BID tăng 2,93%, CTG tăng 2,39%, TCB tăng 2,1%, VPB tăng 3,21%, HPG tăng 2,6%. Duy nhất GAS tham chiếu. VN30-Index kết phiên tăng mạnh 2,16%, còn tốt hơn VN-Index (tăng 1,95%), độ rộng 25 mã xanh và 2 mã đỏ. BSR giảm 0,56% và VNM giảm 0,31% trong khi 19 mã tăng vượt 2%.
Điểm nhấn cùng với diễn biến giá là thanh khoản rổ VN30 chiều nay tăng 160% so với phiên sáng. 28/30 mã của rổ cũng tăng giá so với mức chốt buổi sáng. Điều này xác nhận dòng tiền đã chủ động hoàn toàn, thậm chí có tình trạng đua giá.
Các cổ phiếu và và nhỏ dĩ nhiên cũng phản ứng rất tốt. Chỉ số Midcap tăng 2,95%, Smallcap tăng 1,49%. Toàn sàn có 18 cổ phiếu kịch trần thì VN30 chỉ đóng góp SSI. VSC, ORS, PNJ, VND, GEX, TCH, DIG, VCI, VIX là các cổ phiếu khác cũng tăng trần với thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi mã.
Thống kê sàn HoSE lúc đóng cửa có 122 cổ phiếu tăng vượt 2% trong khi chốt phiên sáng chỉ có 35 mã. Nhóm mạnh nhất này thanh khoản 11.333 tỷ đồng, chiếm 73,2% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Đây là bằng chứng rõ nhất của trạng thái tranh đuổi giá chiều nay.
Một diễn biến khá bất ngờ nữa là khối ngoại chiều nay cũng quay ra mua ròng. Khối này giải ngân mới tăng 80% so với phiên sáng và mức ròng đạt +331 tỷ đồng so với -292 tỷ buổi sáng. Tuy tính gộp cả ngày, giá trị mua ròng chỉ hơn 39 tỷ, nhưng việc đảo chiều giao dịch buổi chiều cũng là điều đáng lưu ý. Các cổ phiếu được mua ròng lớn nhất là SHB +138,9 tỷ, SSI +70,5 tỷ, MSN +50,5 tỷ, PNJ +43,1 tỷ, VSC +41,9 tỷ, TCH +35,2 tỷ. Phía bán ròng có VCB -76,9 tỷ, BSR -61,9 tỷ, GMD -58,7 tỷ, VPB -53,9 tỷ, DCM -43,2 tỷ.
Quá 2/3 thời gian của phiên sáng nay thị trường chìm trong sắc đỏ, nhưng áp lực bán tiếp tục “cạn kiệt” tương tự các phiên trước, giúp dòng tiền đảo ngược tình thế khá dễ dàng. Không chỉ VN-Index, độ rộng cũng xác nhận trạng thái đảo chiều tích cực ở cổ phiếu.
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