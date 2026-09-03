Bộ Công an thông tin diễn biến mới các vụ Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải SAPA

Thông tin về một số vụ án liên quan những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đối với vụ án liên quan Bùi Xuân Huấn, biệt danh Huấn Hoa Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về hai tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, vụ án liên quan hoạt động kinh doanh trên nền tảng TikTok nhưng để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, với tổng doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng.
Về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây là diễn biến mới được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra. Theo Bộ Công an, Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên Facebook, Zalo các nội dung thể hiện bản thân có thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày.
Từ những thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để nhận các số lô, số đề được cho là có khả năng trúng cao. Khi người tham gia không trúng và yêu cầu trả lại tiền, đối tượng không hoàn trả và chiếm đoạt.
Trên cơ sở tố cáo, tố giác của các cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.
Đối với vụ án liên quan Lê Văn Phú, tức Phú Lê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, 10 bị can, gồm Lê Văn Phú, bị khởi tố về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,4 tỷ đồng.
Hai bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương, biệt danh Cô giáo Hương, bị khởi tố về hành vi Lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.
Một bị can khác bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là tình tiết mới được làm rõ trong quá trình điều tra.
Theo Bộ Công an, Nguyễn Thị Nhuần tại Hải Phòng đã liên hệ với các đối tượng nhằm môi giới "chạy án" liên quan vụ án. Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với vụ án liên quan Hải SAPA, ngày 24/8, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và hiện tiếp tục điều tra, làm rõ.
Từ các vụ án trên, Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo bên cạnh những lợi ích, không gian mạng và mạng xã hội cũng chứa nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Mỗi người khi tham gia mạng xã hội cần tự trang bị một "lá chắn tự thân", luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin được đăng tải.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, hình ảnh, thông tin liên quan những người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với các giá trị thực. Người sử dụng mạng xã hội cần trang bị kiến thức, khả năng nhận diện và đánh giá thông tin trong quá trình tương tác.
Bộ Công an đồng thời khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định.
Bộ Công an mong muốn người dân cùng tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh và lan tỏa những giá trị tích cực.
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