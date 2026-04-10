Bộ Công Thương xem xét triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 4/2026

Huyền Vy

10/04/2026, 07:19

Thực hiện Chỉ thị 09 của Thủ tướng, Bộ Công Thương đang xem xét chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 từ tháng 4/2026. Hiện các đầu mối lớn như Petrolimex, PVOil cơ bản đã sẵn sàng về hạ tầng…

Bộ Công Thương xem xét triển khai xăng sinh học E10 trong tháng 4/2026. Ảnh minh họa.
Bộ Công Thương xem xét triển khai xăng sinh học E10 trong tháng 4/2026. Ảnh minh họa.

Thông tin về tình hình triển khai xăng sinh học E10 tại buổi họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương diễn ra vào chiều 9/4/2026. Ông Đào Duy Anh – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết ngày 19/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tiết kiệm năng lượng và đẩy nhanh lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương xem xét việc chuyển đổi xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E10 trong tháng 4/2026.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã đề nghị các thương nhân đầu mối báo cáo về mức độ sẵn sàng trong việc chuyển đổi sang xăng sinh học.

Tiếp đó, ngày 26/3/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chủ trì hội nghị làm việc với các bộ, ngành liên quan, các thương nhân đầu mối, cùng các hiệp hội như Hiệp hội Nhiên liệu sinh học và Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Từ các thông tin, báo cáo, Bộ Công Thương nhận thấy có ba yếu tố chính cho phép triển khai sớm xăng sinh học E10. Một là, nguồn cung. Hai là, các điều kiện pháp lý và cơ sở hạ tầng. Ba là, mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp trong khâu phân phối đến người tiêu dùng.

Ông Đào Duy Anh cho biết hiện các cửa hàng trực thuộc những đầu mối lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) hay các doanh nghiệp có thị phần lớn, về cơ bản đã có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp và các cửa hàng xăng dầu có quy mô nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hạ tầng như thau rửa bồn bể, trang bị thêm thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc phân phối xăng sinh học đến người tiêu dùng.

“Tại các buổi làm việc, chúng tôi khuyến cáo các đơn vị cần đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10”, ông Đào Duy Anh thông tin thêm; đồng thời cho biết Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 2249 ngày 1/4/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các điều kiện và khả năng triển khai phân phối xăng E10 trong tháng 4. Trong đó, Bộ Công Thương đã đề xuất một số giải pháp. Nếu các giải pháp này được thực hiện đồng bộ, thì có thể triển khai xăng E10 trong tháng 4.

Bổ sung thêm về việc điều hành giá xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong các quy định hiện hành như Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Nghị định 80/2023/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, đã có đề cập đến việc tính toán giá đối với xăng nhiên liệu sinh học. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện việc điều hành giá đối với xăng sinh học theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là theo các nghị định hiện hành về kinh doanh xăng dầu.

Xung đột tại Trung Đông cùng đà tăng phi mã của giá nhiên liệu đang tạo ra áp lực rất lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy các doanh nghiệp logistics và xuất khẩu Việt Nam vào thế khó. Việc chi phí vận tải biển tăng 25-35%, phí bảo hiểm leo thang và thời gian giao hàng kéo dài không chỉ bào mòn lợi nhuận mà còn trực tiếp đe dọa sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh “áp lực kép” từ chi phí đầu vào và sức mua toàn cầu sụt giảm, yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng được cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để nâng cao sức chống chịu cho hệ thống logistics quốc gia. Tuy nhiên, biến động hiện nay cũng là “phép thử” quan trọng để sàng lọc năng lực và thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc. Từ việc chuyển dịch trọng tâm sang các thị trường gần như Trung Quốc, ASEAN đến chiến lược tối ưu hóa vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm lối đi bền vững, sẵn sàng bứt phá khi thị trường hồi phục theo nguyên lý “lò xo nén”.

Giá xăng dầu tăng cao đặt ra yêu cầu cấp bách về kho dự trữ chiến lược và “ngoại giao năng lượng”

Giá xăng dầu tăng cao đặt ra yêu cầu cấp bách về kho dự trữ chiến lược và “ngoại giao năng lượng”

Xung đột quân sự leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những cơn sóng dữ đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, tác động trực tiếp và sâu rộng đến kinh tế Việt Nam...

Hóa giải tranh chấp xây dựng tại các dự án hạ tầng tỷ đô

Hóa giải tranh chấp xây dựng tại các dự án hạ tầng tỷ đô

Khi các dự án hạ tầng tỷ đô như metro Hà Nội, metro TP. Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đồng loạt triển khai, rủi ro tranh chấp hợp đồng xây dựng không còn là bài toán lý thuyết. Thực tiễn đang đặt ra cho các bên liên quan nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết...

ASEAN: Tăng cường tài chính rủi ro khí hậu hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển

ASEAN: Tăng cường tài chính rủi ro khí hậu hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển

Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á đang đứng trước áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, trong khi các công cụ tài chính hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân, cùng với các chính sách phù hợp với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của người nông dân.

Hành trình 30 năm hàng Việt: Từ niềm tin nội địa đến giá trị toàn cầu

Hành trình 30 năm hàng Việt: Từ niềm tin nội địa đến giá trị toàn cầu

Hành trình 30 năm Hàng Việt đang chuyển từ chinh phục nội địa sang khẳng định giá trị toàn cầu. Qua việc nâng chuẩn hội nhập và kinh doanh tử tế, doanh nghiệp không chỉ làm ra sản phẩm tốt mà còn kiến tạo niềm tin, để thế giới công nhận và trân trọng những giá trị bản sắc của dân tộc Việt Nam...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

