Bộ Công Thương xem xét triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 4/2026

Thực hiện Chỉ thị 09 của Thủ tướng, Bộ Công Thương đang xem xét chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 từ tháng 4/2026. Hiện các đầu mối lớn như Petrolimex, PVOil cơ bản đã sẵn sàng về hạ tầng…

Thông tin về tình hình triển khai xăng sinh học E10 tại buổi họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương diễn ra vào chiều 9/4/2026. Ông Đào Duy Anh – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết ngày 19/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tiết kiệm năng lượng và đẩy nhanh lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương xem xét việc chuyển đổi xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E10 trong tháng 4/2026.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã đề nghị các thương nhân đầu mối báo cáo về mức độ sẵn sàng trong việc chuyển đổi sang xăng sinh học.

Tiếp đó, ngày 26/3/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chủ trì hội nghị làm việc với các bộ, ngành liên quan, các thương nhân đầu mối, cùng các hiệp hội như Hiệp hội Nhiên liệu sinh học và Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Từ các thông tin, báo cáo, Bộ Công Thương nhận thấy có ba yếu tố chính cho phép triển khai sớm xăng sinh học E10. Một là, nguồn cung. Hai là, các điều kiện pháp lý và cơ sở hạ tầng. Ba là, mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp trong khâu phân phối đến người tiêu dùng.

Ông Đào Duy Anh cho biết hiện các cửa hàng trực thuộc những đầu mối lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) hay các doanh nghiệp có thị phần lớn, về cơ bản đã có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp và các cửa hàng xăng dầu có quy mô nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hạ tầng như thau rửa bồn bể, trang bị thêm thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc phân phối xăng sinh học đến người tiêu dùng.

“Tại các buổi làm việc, chúng tôi khuyến cáo các đơn vị cần đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10”, ông Đào Duy Anh thông tin thêm; đồng thời cho biết Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 2249 ngày 1/4/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các điều kiện và khả năng triển khai phân phối xăng E10 trong tháng 4. Trong đó, Bộ Công Thương đã đề xuất một số giải pháp. Nếu các giải pháp này được thực hiện đồng bộ, thì có thể triển khai xăng E10 trong tháng 4.

Bổ sung thêm về việc điều hành giá xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong các quy định hiện hành như Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Nghị định 80/2023/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, đã có đề cập đến việc tính toán giá đối với xăng nhiên liệu sinh học. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện việc điều hành giá đối với xăng sinh học theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là theo các nghị định hiện hành về kinh doanh xăng dầu.