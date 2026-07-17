TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thiện hồ sơ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND, nhằm mở rộng đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế từ người đủ 65 đến dưới 75 tuổi, xuống người đủ 60 đến dưới 75 tuổi.
Nếu được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi, chưa thuộc các nhóm đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Qua đó, tiến gần hơn mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31/5/2026, toàn thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 276.208 người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi theo Nghị quyết số 56/2025.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, nhóm đối tượng này đã phát sinh 1,47 triệu lượt khám, chữa bệnh, với tổng chi phí được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 1.083 tỷ đồng.
Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất mở rộng chính sách có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn. Luật Người cao tuổi năm 2009 quy định người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, làm cơ sở xác định nhóm đối tượng cần được ưu tiên trong các chính sách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.
Luật Dân số năm 2025, quy định chính quyền địa phương được quyết định các chính sách hỗ trợ người cao tuổi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế.
Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, cũng quy định căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định.
Đồng thời, quyết định đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với các nhóm chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp để Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi.
Đề xuất cũng phù hợp với các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Chỉ thị số 52-CT/TW và Chiến lược quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế trong giai đoạn 2025 - 2030.
Hiện nay, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
Hải Phòng cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến 74 tuổi không có lương hưu, không hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.
Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến nếu được thông qua, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành địa phương tiếp theo thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi, góp phần hoàn thiện chính sách chăm sóc người cao tuổi ngay từ giai đoạn đầu của tuổi già.
Với đề xuất này, sẽ có 195.918 người thường trú từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế dự kiến được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng.
Kết quả khảo sát của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đối với 2.630 người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, cũng cho thấy phần lớn người được hỏi đã nghỉ việc, không còn nguồn thu nhập ổn định hoặc chủ yếu sống dựa vào tích lũy cá nhân và sự hỗ trợ của gia đình.
Trong bối cảnh đó, 1.594 người (chiếm 60,6%) cho biết việc tự đóng bảo hiểm y tế hiện nay còn khó khăn, cần được Nhà nước hỗ trợ hoặc rất khó khăn. Điều này cho thấy nhóm đối tượng này tuy chưa thuộc diện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng, nhưng đã bắt đầu đối mặt với áp lực về sức khỏe và tài chính, ảnh hưởng đến khả năng duy trì tham gia bảo hiểm y tế liên tục.
Hiện nay, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện Tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2025 trong tháng 7/2026, trong đó mức đóng bảo hiểm y tế làm căn cứ tính toán kinh phí được xác định từ ngày 1/7/2026.
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