Bộ Tài chính khẳng định chưa áp thuế chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7/2026
MMai Nhi
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Bộ Tài chính cho biết dù luật đã quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế nhưng hiện chưa có quy định cụ thể về mức thuế suất hay thời điểm áp dụng, do đó chưa thể triển khai trong thực tế…
Trước những thông tin lan truyền gần đây trên một số trang báo và
mạng xã hội về việc từ ngày 1/7/2026, tất cả các giao dịch mua bán vàng miếng
sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển
nhượng, Bộ Tài chính cho biết cách hiểu trên là chưa đầy đủ và có phần chưa chính
xác so với quy định của pháp luật.
Căn cứ theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, được Quốc
hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày
01/7/2026, thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng được xếp
vào nhóm thu nhập chịu thuế.
Tuy nhiên, luật chỉ đưa ra nguyên tắc chung mang tính định hướng, thay vì đưa ra các quy định cụ thể về mức thuế áp dụng. Các nội dung quan trọng như ngưỡng giá trị giao dịch phải chịu thuế, thời điểm triển khai thực tế cũng như mức thuế suất cụ thể sẽ do Chính phủ ban hành sau, nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và lộ trình quản lý thị trường vàng
(Bộ Tài chính)
Trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đặc
biệt là dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để
tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển
nhượng vàng miếng, Bộ
Tài chính đã liên tục thực hiện việc báo cáo, giải trình và tiếp thu ý kiến từ
các cơ quan có liên quan cũng như các thành viên Chính phủ.
Theo đó Bộ Tài chính cho biết hiện tại vẫn chưa đưa ra
quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng
trong dự thảo Nghị định. Lý do là cần xây dựng một hệ thống chính sách tổng
thể, bao quát đầy đủ các khía cạnh liên quan đến thuế và quản lý thuế đối với
toàn bộ hoạt động kinh doanh, mua bán vàng, thay vì quy định riêng lẻ, rời rạc, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Song song, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà
nước và các cơ quan chức năng để xây dựng Nghị định của Chính về chính
sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.
Dự kiến, nội dung của Nghị
định sẽ bao gồm nhiều loại thuế khác nhau như thuế giá trị gia tăng, thuế thu
nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, trong đó bao gồm cả
thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng. Các quy định này sẽ được thiết
kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và
cả các giao dịch trên sàn (nếu được triển khai trong tương lai).
Bên cạnh đó, việc xây dựng chính sách cũng sẽ được đảm bảo tính
đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan đang được sửa đổi, bổ sung.
Chẳng
hạn, Luật Đầu tư hiện đã bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức, mỹ
nghệ. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà
nước đang tiến hành sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động
kinh doanh vàng; đồng thời, lộ trình hình thành sàn giao dịch vàng cũng đang
được nghiên cứu và triển khai. Tất cả những yếu tố này sẽ được cân nhắc nhằm
xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch và phù hợp với thực tiễn thị
trường, Bộ Tài chính nêu rõ.
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