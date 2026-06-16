Pháp luật phải đi trước, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, đầu tư, sản xuất, kinh doanh
Như Nguyệt
16/06/2026, 16:03
Sáng 16/6, phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh pháp luật phải đi trước mở đường, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, đầu tư, sản xuất, kinh doanh...
Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ
Chính trị và Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định
rõ phương hướng hoàn thiện thể chế, pháp luật trong 5 năm tới.
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có khối lượng lập pháp rất lớn,
yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp. Trong tổng số 192 nhiệm vụ lập pháp, Chính
phủ được giao 171 nhiệm vụ.
Đây là trách nhiệm nặng nề, đồng thời là cơ hội để đổi mới
thực chất công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ. Chính phủ xác định xây dựng
pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng bộ, ngành; là công cụ để
tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển và nâng cao hiệu
lực quản trị quốc gia.
Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập
trung chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, khẩn trương ban hành và thực hiện Kế hoạch của
Chính phủ triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bảo đảm rõ
người, rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm.
Thứ hai, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần
Nghị quyết số 66-NQ/TW, gắn với triển khai đồng bộ Kết luận số 09-KL/TW về hoàn
thiện cấu trúc hệ thống pháp luật.
Pháp luật phải đi trước mở đường, tạo thuận lợi cho đổi mới
sáng tạo, đầu tư, sản xuất, kinh doanh; dứt khoát khắc phục tư duy "không
quản được thì cấm", không để quy định pháp luật trở thành rào cản phát triển.
Theo Phó Thủ tướng, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời
rõ: Tháo gỡ điểm nghẽn nào? Khơi thông nguồn lực, giảm chi phí tuân thủ nào? Tạo
thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp? Việc sửa đổi, bổ sung luật phải đặt
trong tổng thể hệ thống pháp luật, nhất là kết quả Tổng rà soát hệ thống pháp
luật sắp tới; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận, dễ thực hiện.
Luật phải quy định đúng tầm những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc
hội; những vấn đề biến động nhanh, mang tính kỹ thuật thì giao Chính phủ, bộ,
ngành, địa phương quy định theo thẩm quyền, đi đôi với kiểm soát quyền lực và
trách nhiệm giải trình.
Thứ ba, Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong
công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, kiểm soát chặt chất lượng chính sách
ngay từ đầu; tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến
đúng đối tượng chịu tác động; không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó,
không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật.
Đồng thời, phát huy vai trò của Bộ Tư pháp từ khâu thẩm định
đến kiểm soát chặt việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, khẳng định rõ hồ
sơ đủ hay chưa đủ điều kiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng và tổ
chức thi hành pháp luật. Theo đó, tập trung khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ
liệu lớn và các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, hoạch
định chính sách và xây dựng pháp luật.
Thứ năm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội
trong công tác lập pháp. Cụ thể, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc
hội trong xây dựng chương trình lập pháp, chương trình kỳ họp; xử lý sớm những
vấn đề chính sách lớn, còn ý kiến khác nhau; cùng xác định thứ tự ưu tiên; cùng
kiểm soát chất lượng từ khâu đề xuất chính sách đến tổ chức thi hành.
Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt,
thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kiểm soát chặt chất lượng chính sách, xử lý
nghiêm tình trạng chậm, nợ đọng, chuẩn bị hồ sơ không đạt yêu cầu.
Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội và các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả Định hướng lập pháp
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tạo chuyển biến thực chất về chất lượng chính sách,
chất lượng hồ sơ trình Quốc hội và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.
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