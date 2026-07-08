Bộ Xây dựng cung cấp trực tuyến 424/438 thủ tục hành chính

Đến nay, Bộ Xây dựng đã vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, cung cấp trực tuyến 424/438 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 96,8%; tiếp nhận và xử lý hơn 416 nghìn hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm trên 81%...

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Theo thông tin tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ năm (mở rộng) nhiệm kỳ 2025-2030 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục là điểm sáng khi Bộ hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; các dự án luật, nghị định, thông tư đều được trình đúng hoặc vượt tiến độ. Bộ đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW, tiếp tục nằm trong nhóm các bộ, ngành dẫn đầu về chuyển đổi số.

Đối với lĩnh vực quy hoạch, Bộ Xây dựng cũng hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia cùng nhiều quy hoạch chuyên ngành giao thông; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 11 nhiệm vụ, quy hoạch. Đến nay, 100% đô thị trên cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt; tỷ lệ xã hoàn thành quy hoạch đạt khoảng 94,4%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển đô thị bền vững.

Ở lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi cả nước hoàn thành và đưa vào khai thác 395km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc lên 3.345km. Bên cạnh đó, xây dựng mới 219km quốc lộ, nâng cấp, cải tạo 212km quốc lộ; nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực hàng không, hàng hải và đường sắt được tập trung chỉ đạo, góp phần nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, công tác đầu tư công cũng được chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Bộ được giao kế hoạch vốn hơn 137 nghìn tỷ đồng và đã hoàn thành phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn cho các dự án, đồng thời chủ động điều chỉnh nguồn vốn phù hợp với tiến độ thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Tương tự, ở lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước hoàn thành 96 dự án nhà ở xã hội với 27.636 căn hộ; lũy kế đến nay có 866 dự án đang triển khai với quy mô hơn 757 nghìn căn. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện Hệ thống thông tin và mã định danh điện tử bất động sản toàn quốc nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn nổi bật là Bộ Xây dựng đã vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, cung cấp trực tuyến 424/438 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 96,8%; tiếp nhận và xử lý hơn 416 nghìn hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm trên 81%. Đồng thời hoàn thành xây dựng 10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, bước vào 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục bám sát các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; tập trung hoàn thiện thể chế, bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị định, thông tư và các quy hoạch quốc gia, quy hoạch chuyên ngành; ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng đồng bộ các cơ sở dữ liệu của ngành.