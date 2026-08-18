Xác suất cao VN-Index có thể dần tìm lại điểm cân bằng quanh khu vực 1730

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/8/2026.

Theo BVSC, với việc VN-Index liên tục thử thách bất thành vùng kháng cự 1745 - 1750 điểm cùng các tín hiệu kỹ thuật chưa cho thấy sự đảo chiều rõ ràng, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng.

Kết phiên ngày 18/8, VN-Index tăng 4,56 điểm, tương đương 0,26% lên mốc 1732,02 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 3,68 điểm, tương đương 1,32% lên mốc 282,32 điểm.

VN-Index liên tục thử thách bất thành vùng kháng cự 1745 - 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với việc VN-Index liên tục thử thách bất thành vùng kháng cự 1745 - 1750 điểm cùng các tín hiệu kỹ thuật chưa cho thấy sự đảo chiều rõ ràng, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng. Tạm dừng việc mở mới các vị thế mua và tuyệt đối không mua đuổi trong các nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn ngủi khi dòng tiền chưa có sự đồng thuận.

Chiến lược ưu tiên hiện tại là phòng thủ và quản trị rủi ro. Đối với các tài khoản đang có tỷ trọng cổ phiếu cao, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp chỉ số kéo lên vùng 1740 - 1750 điểm để chủ động hạ tỷ trọng, đặc biệt cơ cấu lại các mã cổ phiếu đang có dấu hiệu suy yếu. Trong kịch bản tiêu cực khi chỉ số đánh mất vùng nền 1725 điểm, cần tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật cắt lỗ để bảo vệ tài khoản và kiên nhẫn chờ đợi thị trường thiết lập một vùng cân bằng mới an toàn hơn”.

Xu hướng vận động của VN-Index vẫn chưa rõ ràng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng lên vùng 1750 điểm trong phiên sáng trước khi áp lực bán quay trở lại trong phiên chiều, đẩy chỉ số lùi về đóng cửa tại 1732,02 điểm, tăng 4,56 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & Gia dụng giảm mạnh nhất, theo sau là nhóm Bán lẻ và Bảo hiểm. Ở chiều ngược lại, nhóm Dầu khí dẫn đầu đà tăng trước thông tin về cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông có những diễn biến leo thang.

Về giao dịch khối ngoại, khối này bán ròng trên HSX và mua ròng trên HNX, UPCoM. Chỉ số hình thành cây nến có bóng nến trên dài, phản ánh áp lực bán gia tăng khi chỉ số bật lên tiến về vùng kháng cự MA10 (quanh 1760 điểm) và thất bại trong việc giữ vững trên MA20. Thị trường hiện đang giằng co trong biên độ hẹp, với thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy xu hướng vận động vẫn chưa rõ ràng; khuyến nghị nhà đầu tư duy trì giao dịch thận trọng.”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang tích lũy kém tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm và kháng cự 1740 điểm - 1750 điểm. Trong trường hợp tích cực, VN-Index cần phục hồi, bật tăng trở lại vượt lên vùng kháng cự trong 01-02 phiên đến. Hoặc tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1650 điểm 1700 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 7/2026.

Sau giai đoạn VN-Index phục dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường đã chuyển sang giai đoạn tích lũy với thanh khoản ở mức thấp. Chúng tôi cho rằng đây là vùng định giá tương đối hợp lý. Thị trường sẽ cân bằng, các cổ phiếu chất lượng đang phục hồi sau áp lực điều chỉnh khá mạnh. Tuy nhiên hầu hết các nhóm ngành đều tích lũy và không có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội. Ngoại trừ một số ngành như năng lượng-dầu khí, bảo hiểm, cảng biển, bất động sản vẫn duy trì xu hướng tăng trung dài hạn tương đối tích cực. Nhà đầu tư tỉ trọng dưới mức trung bình vẫn có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các cổ phiếu hàng đầu trong các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Khả năng cao VN-Index quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quanh mức 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 4,6 điểm (+0,3%), đóng cửa tại mức 1732 điểm. Chỉ số tăng lên mốc 1750 điểm với động lực chính từ nhóm Vingroup và Dầu khí. Vì vậy, đà tăng của chỉ số nhanh chóng suy yếu khi áp lực bán gia tăng vào phiên chiều. Thanh khoản thị trường đạt 14,872 tỷ VND, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến thị trường hôm nay phù hợp với quan điểm tại báo cáo trước đó. Áp lực bán mạnh sau khi VN-Index kiểm định lại MA20 khiến chỉ số quay đầu giảm. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với khả năng cao VN-Index quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quanh mức 1700 điểm. Lực bán mạnh của nhà đầu tư nước ngoài duy trì và tập trung tại nhóm Tài chính làm tăng áp lực điều chỉnh lên chỉ số.

Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy với diễn biến thị trường có dạng "bull-trap" như hôm nay sẽ khiến nhà đầu tư thận trọng hơn và không sẵn sàng giải ngân bắt đáy trong các phiên tới, từ đó hạn chế khả năng hồi phục của thị trường. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường quanh hỗ trợ 1700 điểm và tạm thời chưa nên mua mới cho đến khi thị trường xác nhận cân bằng và hồi phục”.

Xu hướng chung chỉ số vẫn đang đi ngang tích lũy trong vùng 1700-1750 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index ghi nhận nỗ lực hồi phục trong phiên nhưng gặp khó tại khu vực 1750 điểm. Chỉ báo độ rộng thị trường tiếp tục suy yếu trong phiên hôm nay. Chúng tôi cho rằng xu hướng chung chỉ số vẫn đang đi ngang tích lũy trong vùng 1700-1750 điểm trong các phiên giao dịch tới. Trong trường hợp đà giảm tiếp diễn, chỉ số VN-Index sẽ lùi về lại 1680 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư chờ tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn hoặc thị trường cân bằng trở lại. Nếu chỉ số đóng cửa trên 1750 điểm với thanh khoản gia tăng sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn”.

Xác suất cao VN-Index có thể dần tìm lại điểm cân bằng quanh khu vực 1730

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Inverted hammer cho thấy nỗ lực củng cố hỗ trợ 1710-1730.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng lên trở lại cùng với việc VN-Index đóng cửa bám sát, nằm trên đường Kijun cùng với việc MACD đã dần bẻ ngang cho thấy xác suất cao VN-Index có thể dần tìm lại điểm cân bằng quanh khu vực 1730.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đều hình thành đáy lệch hướng lên cùng với việc đường histogram đã thu hẹp gần về 0. Thêm vào đó, ADX đã hướng xuống cho thấy áp lực bán đã giảm và xác suất cao thị trường có thể bước vào nhịp phục hồi ngắn hạn.

Thị trường đang trong vận động kiểm tra cung-cầu để củng cố động lực ở khu vực hỗ trợ 1710-1730 với thanh khoản duy trì thấp hơn trung bình 20 phiên. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường chung, đồng thời tranh thủ tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu đang trong có vận động đi ngang tích lũy ở vùng hỗ trợ cứng với cung-cầu cân bằng và chờ cơ hội giải ngân khi VN-Index có tín hiệu xác nhận xu hướng”.

VN-Index dao động mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thoái lui từ khu vực 1750 điểm, cho thấy tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn chưa được phủ nhận. Đây vẫn là vùng kháng cự quan trọng đối với khả năng đảo chiều xu hướng ngắn hạn. Nếu chỉ số tiếp tục thất bại tại khu vực này và áp lực bán gia tăng trong phiên 19/08, rủi ro kéo dài nhịp điều chỉnh về vùng 1700–1650 điểm sẽ mở rộng”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.