Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 961,5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 895,8 tỷ đồng.

Thanh khoản vẫn là lực cản lớn nhất đối với thị trường ở giai đoạn hiện tại, bất chấp mặt bằng định giá đã được đánh giá là hấp dẫn để mua vào. Diễn biến phiên hôm nay cho thấy khá rõ sự thiếu hụt của lực cầu: thị trường bật tăng mạnh trong buổi sáng như một phản xạ sau nhiều phiên liên tiếp bị dìm điểm, nhưng khi dòng tiền không tiếp tục nhập cuộc, tâm lý nhà đầu tư nhanh chóng yếu đi.

VN-Index theo đó quay đầu điều chỉnh, có thời điểm mất gần 10 điểm, trước khi được kéo trở lại nhờ nhóm vốn hóa lớn. Đóng cửa, VN-Index tăng 4,56 điểm lên 1.732,02 điểm, nhưng đằng sau mức tăng này là một bức tranh kém tích cực hơn về độ rộng, với 167 mã giảm điểm, áp đảo so với 129 cổ phiếu tăng.

Điều này cho thấy nhịp hồi phục hiện tại chưa tạo được sự đồng thuận trên diện rộng, mà chủ yếu vẫn phụ thuộc vào khả năng nâng đỡ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC và VHM tiếp tục đóng vai trò lực đỡ chính khi tăng lần lượt 1,01% và 1,47%.

Điểm sáng nổi bật trong phiên là nhóm dầu khí với màn trình diễn kịch trần của PLX và đà bùng nổ của BSR, PVS, PVD, GAS theo diễn biến giá dầu. Nhóm doanh nghiệp có cổ phần nhà nước nhìn chung cũng tích cực hơn, bên cạnh GAS và BSR còn có FPT, VGI, GVR, ACV, BCM, BID, CTG.

Tuy nhiên, dòng tiền đang phân hóa sâu sắc không chỉ giữa các nhóm ngành mà ngay cả trong nội bộ từng nhóm. Ở nhóm ngân hàng, VCB, TCB, LPB, ACB, SHB chịu áp lực điều chỉnh, trong khi BID, CTG, VPB, MBB, STB, HDB vẫn tăng điểm.

Riêng nhóm bán lẻ tiêu dùng ghi nhận sự đồng thuận điều chỉnh với MCH, VNM, MSN, MWG, FRT... Thanh khoản ba sàn hôm nay nhỉnh hơn hôm qua, đạt 16.200 tỷ đồng khớp lệnh, nhưng vẫn chưa đủ để xác nhận một nhịp hồi phục có nền tảng.

Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng mạnh 735,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 836,3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, CTR, PLX, MBB, SAB, FPT, DMX, TCB, GEL, SBT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VPB, SSI, VCB, VHM, GMD, STB, GEX, MSN.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 961,5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 895,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, STB, HPG, SSI, VCB, TCB, MSN, VHM, LPS, DXG.

Phía bán ròng khớp lệnh nhà đầu tư cá nhân bán ròng 5/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Dầu khí, Điện, Nước & Xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: BSR, SHB, PLX, CTG, PVT, PDR, POW, FRT, GMD.

Tự doanh bán ròng 429,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 358,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Điện, Nước & Xăng dầu khí đốt, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: GAS, NLG, CTG, VGC, REE, IJC, TLG, TCH, ANV, HCM.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: TCB, HPG, STB, VIC, FPT, MCH, MSN, LPB, MBB, HDB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 236,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 298,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: VPB, LPS, STB, VIX, DXG, NVL, VJC, CTR, MSN, HPG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, BSR, GMD, SHB, CTG, FRT, PVT, PLX, PDR, DCM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.668,6 tỷ đồng, tăng 5,3%, chiếm 22,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở VJC với hơn 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 877,8 tỷ đồng, trong đó cá nhân trong nước trao tay 829,6 tỷ đồng và tổ chức trong nước trao tay 48,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, cá nhân trong nước còn giao dịch thỏa thuận trao tay ở nhiều cổ phiếu khác như: HCM, PVD, SJS, STB, GMD, EIB, VIB...

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí, Phân phối xăng dầu & khí đốt, Hóa chất, Thiết bị điện, Vận tải, Hàng cá nhân, Viễn thông; trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng và vật liệu, Thép, Thực phẩm và Đồ uống, Bán lẻ, Công nghệ Thông tin, Khai khoáng, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.