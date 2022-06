BST giày dép Melissa x Jason Wu: liệu có best seller một lần nữa?

Melissa là một thương hiệu nổi tiếng Brazil, ra mắt vào cuối những năm 1970. Melissa không chỉ là nghệ thuật, thời trang và thiết kế, mà còn mang tính bền vững, vì vậy những đôi giày nhựa của thương hiệu nhanh chóng trở nên rất phổ biến đối với phụ nữ và trẻ em. Thương hiệu luôn cân nhắc giữa việc sản xuất và phân tích các xu hướng thời trang có tác động như thế nào đến môi trường để đảm bảo sử dụng các vật liệu tốt nhất.

Tất cả đôi giày của Melissa đều được làm từ chất liệu Melflex – một loại nhựa PVC có thể tái chế 100%, độ bền cao và thoải mái. Các sản phẩm của Melissa không chứa bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc động vật, hoặc thử nghiệm trên động vật trong toàn bộ quá trình sản xuất. Ngày nay, những đôi giày nhựa trong mang tính biểu tượng của hãng đã được đăng ký chính thức là sản phẩm thân thiện với người ăn chay (vegan-friendly) bởi The Original Vegan Society.

Một đặc trưng khác nữa của thương hiệu là sự hợp tác liên tục với các nghệ sĩ nổi tiếng, các nhà thiết kế thời trang và các kiến trúc sư để phát triển bộ sưu tập và các sản phẩm đặc biệt. Cho đến nay, Melissa từng hợp tác các nhà thiết kế nổi tiếng như Comme Des Garcons, Viktor & Rolf, Line Friends, Lazy Oaf... và lần nào các bộ sưu tập hợp tác cũng đều được những tín đồ thời trang săn đón.

Ở tuổi 38, nhà thiết kế gốc Hoa – Jason Wu, đã có hơn 14 năm hoạt động trong làng thời trang và được biết đến với những thiết kế mang đậm cá tính riêng. Nhưng danh tiếng của ông chỉ thực sự vụt sáng và vươn tầm thế giới khi trở thành nhà thiết kế cho trang phục của phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ – bà Michelle Obama và được mời làm giám đốc sáng tạo của Hugo Boss.

Jason Wu đã hơn một lần hợp tác cùng Melissa để cho ra mắt các mẫu giày làm mưa làm gió làng thời trang. Nổi bật trong số đó không thể không nhắc đến dòng sản phẩm Melissa Jean + Jason Wu – những thiết kế mang đậm dấu ấn của hai nhà mốt và đã thành công “oanh tạc” top 1 best seller bộ sưu tập hợp tác (Collaboration) kể từ khi ra mắt.

10 năm hợp tác là khoảng thời gian ấn tượng mà hiếm nhãn thời trang nào đạt được. Sau một thập kỷ làm việc cùng nhau, mới đây, Jason Wu và Melissa tiếp tục cho ra mắt một bộ sưu tập mới để kỷ niệm cột mốc đầy đáng nhớ này, trong đó có sự xuất hiện của thiết kế giày làm nên tên tuổi Melissa: Possession.

Không chỉ là đôi giày sandal đầu tiên của Melissa, Possession cũng là thiết kế tạo danh tiếng của nhà mốt khi đạt top 10 bán chạy nhất tại Brazil và toàn cầu. Lấy ý tưởng từ những đôi giày của ngư dân Pháp cách đây 40 năm, Possession là một thiết kế đa-zi-năng khi dễ dàng phối với bất kỳ bộ trang phục, đặc biệt là trong mùa hè. Sản phẩm có thiết kế khóa một bên để tùy chỉnh phù hợp và một bảng màu phong phú. Không bao giờ lỗi thời chính là cách ngắn gọn để miêu tả về đôi giày này.

Trong khi đó, điểm nhấn mang dấu ấn của Jason nhất trong bộ sưu tập này là Melissa Dora x Jason Wu – với thiết kế đặc trưng là đôi giày ba-lê cùng những nét thanh lịch riêng biệt của nhà thiết kế. Các chi tiết được tối giản với một chiếc nơ grosgrain tinh xảo được đặt ở mũi giày cùng chất liệu Melflex có thể tái chế 100% sẽ chiều lòng các cô gái yêu chuộng sự tối giản. Cuối cùng, nhà mốt đã cân bằng bảng màu với các phiên bản 2 màu trung tính và phiên bản màu sắc nổi bật.

Bên cạnh đó, nhãn hàng cũng tung ra Melissa Lipstick Bag + Jason Wu – sản phẩm túi xách duy nhất có mặt trong bộ sưu tập lần này. Điểm thu hút của chiếc túi xách độc đáo này nằm ở thiết kế “mua 1 được 2” để chiều lòng hội chị em với bằng chiếc túi nhỏ đựng son môi. Với nhiều lựa chọn về màu sắc cùng thiết kế khác biệt, bất cứ cô nàng nào sở hữu Melissa Lipstick Bag + Jason Wu sẽ trở thành tâm điểm nổi bật giữa đám đông.

Trước đó, thương hiệu có trụ sở tại Brazil đã từng kết hợp với Jason Wu để cho ra mắt 9 sản phẩm giày dép cho phép sử dụng cả hai chân như nhau. Dòng sản phẩm hợp tác này đã đưa ra một khái niệm mới với dòng chữ One by one, theo cách "phá vỡ mô hình giày phải được bán theo cặp”. Những chiếc giày và dép này có thể được sử dụng cả hai, đối với chân phải cũng như chân trái, chẳng hạn như ghép một chiếc giày dấu chấm polka, với một nửa chấm polka và nửa đen với sọc và trơn không sọc. Tổng cộng có 81 sự kết hợp có thể ghép đôi với nhau, tùy theo ý muốn và sở thích của người sử dụng. Phương châm của bộ sưu tập khi đó là "Melissa, khả năng vô tận", và quả thật, nó đã khiến làng mốt điên đảo, thu về một kỷ lục bán hàng đầy ấn tượng: hơn 3 triệu đôi.

Ông Edson Matsuo, giám đốc sáng tạo của Melissa cho biết: "Tôi tin rằng chất liệu nhựa sẽ không giới hạn khả năng sáng tạo của các nghệ sĩ. Mục tiêu của nhãn hàng chính là tạo ra những sản phẩm đột phá từ chất liệu nhựa. Và dù Melissa luôn thay đổi sắc thái và diện mạo qua từng bộ sưu tập, chúng tôi cam đoan vẫn luôn giữ "sắc xanh" thân thiện với môi trường”.