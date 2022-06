"Bùng nổ" sau dịch, tốc độ phục hồi thị trường hàng không nội địa Việt Nam nhanh nhất thế giới

Chiều ngày 15/6, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo phân tích của Airbus phối hợp với Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) dựa trên kết quả thống kê các số chuyến bay từ Flightradar24, thị trường hàng không nội địa Việt Nam phục hồi nhanh nhất thế giới, với đà tăng trưởng 123% so với cùng kỳ năm 2019.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi nhanh của thị trường hàng không nội địa Việt Nam sau đại dịch Covid-19.

Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, sự bứt phá ngoạn mục về sản lượng hàng không nội địa là minh chứng cho việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để phát triển ngành hàng không đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững, hiệu quả, an ninh, an toàn.

Chính phủ cùng các bộ, ngành đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình phục hồi thị trường vận tải hàng không để có phương án triển khai phù hợp, kịp thời.

Theo đánh giá từ Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, các chuyến bay khai thác nội địa có sự bứt phá trong 6 tháng đầu năm 2022, cả lượng hành khách và sản lượng hàng hóa đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng thần tốc 904,6%. Khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng ấn tượng 52,6%.

Các hãng hàng không nội địa vận chuyển 20,1 triệu khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, số lượng khách quốc tế đạt 667.000 khách, với tỷ lệ tăng trưởng đáng kinh ngạc 1.033%. Còn khách nội địa đạt 19,5 triệu khách, tăng 51,8%.

Theo dự kiến trong năm 2022, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đón khoảng 87,8 triệu khách, tăng 190% so với năm 2021.

Riêng khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 5 triệu khách, tăng 844% và khách nội địa đạt khoảng 82,8 triệu khách, tăng 178,4%.

Đối với hàng hóa, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 6 tháng đầu năm ước đạt 765.000 tấn, tăng 30,6% so với cùng kỳ 2021.

Dự kiến trong năm 2022, sản lượng sẽ đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2021.

Cục trưởng Đinh Việt Thắng hy vọng, với đà tăng trưởng của thị trường nội địa, dự kiến tổng thị trường toàn mạng bay sẽ sớm khôi phục tương đương như trước đại dịch Covid-19.

Là một trong những cửa ngõ giao thương đặc biệt quan trọng của Việt Nam, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng cho thấy sự hồi phục của hàng không nội địa. Theo đó, sản lượng quốc nội cao điểm hè năm nay tăng "phá đỉnh" so với cao điểm hè 2019 khoảng 30-35%; tăng 30% so với ngày thường và tăng 15% so với cao điểm 30/4 vừa qua.

Theo thống kê, trung bình những ngày đầu tháng 6/2022, sản lượng qua cảng đạt hơn 89.000 lượt khách/ngày, trong đó, khách quốc nội đạt 80.000, khách quốc tế đạt 9.000 khách. Số chuyến bay đạt 565 lượt chuyến/ngày, trong đó, quốc nội đạt gần 450 lượt chuyến, quốc tế đạt khoảng 115 lượt chuyến.

Những ngày cuối tuần thậm chí còn ghi nhận lượng hành khách qua cảng tấp nập hơn, đạt hơn 95.000 khách/ngày với hơn 600 lượt chuyến/ngày.