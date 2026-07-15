BVBank kỳ vọng ở chu kỳ tăng trưởng mới với việc niêm yết cổ phiếu BVB trên sàn HoSE

Ngày 21/7/2026 tới đây, hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), đánh dấu bước chuyển mới của ngân hàng trên thị trường vốn…

Tòa nhà trụ sở của BVBank tại TP.Hồ Chí Minh - Ảnh BVBank.

BVBank đang bước tới HoSE không chỉ với hơn 640,8 triệu cổ phiếu, ngân hàng còn mang theo một nguồn lực vốn mới, khi được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng quy mô vốn dự kiến lên gần 10.000 tỷ đồng.

Hai chuyển động lớn diễn ra trong bối cảnh BVBank đang định hình rõ hơn mô hình phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Thay vì mở rộng quy mô theo hướng dàn trải, ngân hàng tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; đồng thời đầu tư cho hệ sinh thái ngân hàng số, dữ liệu, hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, củng cố năng lực tài chính từ đó nâng cao vị thế trên thị trường.

ĐỊNH VỊ LÀ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CHUYÊN BIỆT

Bán lẻ, SME và ngân hàng số đã trở thành xu hướng phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, BVBank không đợi đến khi xu hướng này rõ nét mới tham gia. Ngân hàng đã lựa chọn chiến lược từ khá sớm, kiên trì đi sâu vào hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ và SME.

Điểm khác biệt của BVBank vì vậy không chỉ nằm ở đối tượng khách hàng, mà ở cách ngân hàng phát triển giải pháp theo từng nhu cầu cụ thể. Đến cuối năm 2025, khách hàng cá nhân chiếm hơn 95% tổng tệp khách hàng; SME và MSME chiếm khoảng 90% dư nợ khách hàng doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, tổng lượng khách hàng của BVBank đã tăng mạnh lên hơn 2,9 triệu khách, gấp 6 lần so với 5 năm trước.

Với định vị là ngân hàng bán lẻ chuyên biệt, BVBank đã sớm và kiên trì đi sâu vào hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ và SME - Ảnh BVBank.

Triết lý “Chúng tôi bắt đầu từ Bạn” được cụ thể hóa bằng hệ thống nền tảng chuyên biệt: Digimi phục vụ khách hàng cá nhân; Digibiz hỗ trợ doanh nghiệp giao dịch và quản lý dòng tiền; DigiStore dành cho nhà bán hàng, hộ kinh doanh; DigiEdu được thiết kế cho các cơ sở giáo dục…

BVBank cũng mở rộng kết nối với các đối tác fintech, đồng thời phát triển Open Banking và khả năng tích hợp qua API. Thay vì xây dựng một hệ sinh thái khép kín, ngân hàng đưa dịch vụ tài chính tới nhiều điểm chạm số mà khách hàng đang sử dụng.

KỲ VỌNG Ở CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI

Việc niêm yết trên HOSE sắp tới là một bước chuyển sang chuẩn phát triển cao hơn về tính minh bạch, quản trị và năng lực cạnh tranh. Điều này cũng giúp BVBank tiếp cận rộng hơn với các nhà đầu tư, gia tăng tính thanh khoản cổ phiếu và tạo điều kiện tăng vốn trong tương lai. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động một cách an toàn và bền vững.

Bên cạnh đó, cở sở để BVBank bước vào chu kỳ mới với tâm thế sẵn sàng chính là từ nền tảng bán lẻ chuyên biệt đã hình thành hơn 1 thập kỷ vừa qua cùng những trọng tâm trong chiến lược hoạt động của mình ở giai đoạn tiếp theo

Trọng tâm đầu tiên là số hóa toàn diện. Theo định hướng của BVBank, giai đoạn tới không chỉ tăng trưởng quy mô khách hàng đơn thuần mà là tăng trưởng dựa vào hệ sinh thái số và dữ liệu khách hàng. Chính vì vậy, công nghệ được xác định là động cơ tăng trưởng chính. Bên cạnh việc được sử dụng để bổ sung tính năng cho các ứng dụng, hệ sinh thái số, công nghệ sẽ tham gia sâu hơn vào hoạt động phát triển sản phẩm, phân tích dữ liệu, phê duyệt tín dụng và quản trị vận hành

Một trong những dự án trọng điểm là nâng cấp hệ thống Core Banking Oracle Flexcube trong giai đoạn 2026-2027. Hệ thống lõi mới được kỳ vọng nâng khả năng xử lý giao dịch, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và hỗ trợ cá nhân hóa dịch vụ.

Ở chu kỳ tăng trưởng mới, BVBank tập trung danh mục lõi: kiên định định vị vào phân khúc cá nhân, hộ kinh doanh và SME, ưu tiên các ngành có vòng quay vốn nhanh (thương mại, sản xuất, chuỗi cung ứng)

Song song đó, BVBank tiếp tục đặt trọng tâm nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế bên cạnh. “Chúng tôi chọn chiến lược "Tăng trưởng có chọn lọc": Khác với việc chạy đua mở rộng quy mô bằng mọi giá, BVBank chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, đặt quản trị rủi ro làm nền tảng. Ngân hàng tập trung nâng cao chất lượng tài sản, triển khai Basel II, hướng tới Basel III và mô hình phê duyệt tín dụng tập trung để đảm bảo sự minh bạch và bền vững” - lãnh đạo BVBank chia sẻ.

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 vừa qua cùng những dự báo khả quan trong kết quả 6 tháng đầu năm phần nào phản ảnh tính hiệu quả trong việc củng cố năng lực tài chính của ngân hàng. Quý 1/2026 lợi nhuận trước thuế đạt 216 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 31% kế hoạch năm. Tổng tài sản đạt 136.884 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nguồn vốn hơn 3.500 tỷ đồng bổ sung dự kiến giúp BVBank tăng bộ đệm vốn, mở rộng dư địa tín dụng và tiếp tục đầu tư cho công nghệ.

Ở góc độ thị trường, các trường hợp chuyển sàn gần đây cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư thường được phản ánh vào cổ phiếu ngay trước thời điểm niêm yết chính thức. Tương tự VAB, KLB hay VBB, câu chuyện chuyển sàn có thể trở thành chất xúc tác mới cho cổ phiếu BVB. Thanh khoản được tăng mạnh, chuẩn công bố thông tin cao hơn và khả năng tiếp cận dòng vốn tổ chức được cải thiện là những yếu tố có thể hỗ trợ quá trình tái định giá cổ phiếu, đặc biệt khi BVBank đang đồng thời tăng vốn và củng cố nền tảng tăng trưởng bẳng những cột mốc mới.

Chính vì vậy, HoSE tạo ra một cột mốc mới cho cổ phiếu BVB. Quan trọng hơn, nền tảng để duy trì kỳ vọng của thị trường nằm ở các trụ cột tăng trưởng mà BVBank đang theo đuổi.