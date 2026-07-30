Cả doanh thu và lợi nhuận của Samsung đều cao chưa từng thấy

Tuy nhiên, những câu hỏi về sự bền vững của làn sóng đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phủ bóng lên triển vọng dài hạn của hãng điện tử Hàn Quốc này.
Trong báo cáo tài chính công bố ngày 30/7, Samsung cho biết lợi nhuận hoạt động đạt 89,5 nghìn tỷ won (tương đương 62,2 tỷ USD) trong quý 2, so với mức 57,2 nghìn tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của công ty trong quý cũng tăng lên con số 171,5 nghìn tỷ won.
Kết quả này - nối tiếp chuỗi kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận của Samsung - được đưa ra trong bối cảnh giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip đã giảm mạnh khỏi đỉnh trong thời gian gần đây. Nguyên nhân dẫn tới bán tháo cổ phiếu của các công ty này là mối lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các mô hình AI Trung Quốc và khả năng cơn sốt AI đã đi qua giai đoạn đỉnh điểm.
Nếu so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận hoạt động quý 2/2026 của Samsung tăng 1.814% và doanh thu tăng 130%. Nếu so với quý 1/2026, lợi nhuận tăng 56% và doanh thu tăng hơn 28%.
Trong thông cáo báo chí ngày 30/7, Samsung Electronics dự báo doanh thu bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong phần còn lại của năm nay. "Trong nửa cuối năm 2026, mảng kinh doanh bộ nhớ dự kiến sẽ tiếp tục nhận được nhu cầu mạnh mẽ tập trung vào các sản phẩm máy chủ, nhờ xu hướng tiếp diễn của hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI và việc các tác nhân AI được ứng dụng rộng rãi hơn. Cùng với đó, nhu cầu về DRAM máy chủ, eSSDs và HBM được dự báo sẽ tăng tốc”, thông cáo cho biết.
Một phân tích được công bố vào tuần trước của công ty phân tích S&P cũng dự báo nhu cầu về bộ nhớ trên toàn cầu sẽ duy trì mạnh mẽ đến năm 2028, cho rằng Samsung đang ở vị trí tốt để tận dụng lợi thế giá chip hiện đang cao do thiếu hụt nguồn cung.
"Samsung sẽ có kết quả kinh doanh rất mạnh mẽ ít nhất trong hai năm tới, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng cấu trúc trong ngành công nghiệp bộ nhớ và thị phần ngày càng tăng ở các chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) và dịch vụ gia công bán dẫn (foundry) nhờ khả năng cạnh tranh công nghệ", S&P nhận định.
Hồi tháng 6, Samsung đã công bố kế hoạch cùng với nhà sản xuất chip đồng hương SK Hynix hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc xây dựng một cụm công nghiệp chip mới ở phía Tây Nam của đất nước. Dự án này theo dự kiến sẽ có trị giá 800 nghìn tỷ won và chủ yếu nhằm mở rộng năng lực sản xuất chip của quốc gia. Các nhà phân tích đã đặt câu hỏi về thời điểm của sáng kiến này và liệu việc mở rộng năng lực sản xuất lớn như vậy có phải là hợp lý xét tới việc thị trường chip nhớ có tính chu kỳ cao.
Tuần trước, Samsung ra mắt dòng sản phẩm mới nhất, bao gồm các mẫu điện thoại thông minh màn hình gập, đồng thời công bố việc mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với Broadcom trong các lĩnh vực công nghệ bộ nhớ và gia công bán dẫn.
Giá cổ phiếu Samsung tăng mạnh trong phiên sáng 30/7 sau khi công ty công bố báo cáo tài chính. Có thời điểm cổ phiếu này tăng gần 4,6%, đạt 218.000 won/cổ phiếu.
Trước đó một ngày, vào ngày 29/7, SK Hynix cũng đã báo cáo mức lợi nhuận kỷ lục trong quý 2, dù con số này thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia phân tích. Cổ phiếu SK Hynix bị bán tháo trong phiên cùng ngày, giảm gần 10%. Sáng 30/7, cổ phiếu này hồi phục, có lúc tăng 2,5%.
Bán tháo cổ phiếu chip là một chủ đề chính trên thị trường chứng khoán Mỹ và Hàn Quốc trong tháng này, khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các kế hoạch đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như về sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các mô hình AI của Trung Quốc. Trong vòng 1 tháng, cổ phiếu Samsung đã “bốc hơi” gần 34%.
Theo hãng tin CNBC, các cổ phiếu ngành chip giá trị nhất thế giới đã mất ít 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường trong ba phiên giao dịch đầu tiên của tuần này, khi tâm lý lo ngại của nhà đầu tư bao trùm toàn ngành.
Trong đó, sự sụt giảm mạnh nhất rơi vào Nvidia - công ty đã mất một lượng vốn hóa 238 tỷ USD chỉ trong 2 phiên đầu tuần. Các tên tuổi chủ chốt trong mảng chip nhớ là SK Hynix, Samsung Electronics và Micron cũng lần lượt mất 176 tỷ USD, 173 tỷ USD và 113 tỷ USD giá trị vốn hóa trong 3 phiên đầu tuần.
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