SK Hynix lãi kỷ lục nhờ cơn sốt AI, giá cổ phiếu vẫn lao dốc

Nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix của Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận quý 2 cao kỷ lục nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh, nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc gần 10% khi kết quả thấp hơn kỳ vọng và nhà đầu tư lo ngại làn sóng chi tiêu cho hạ tầng AI có thể chững lại...

Ảnh minh họa - Ảnh: Yonhap

Trong quý 2, lợi nhuận hoạt động của SK Hynix đạt 60.500 tỷ won (khoảng 41,6 tỷ USD), tăng 557% so với mức 9.200 tỷ won (6,3 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng 257%, lên 79.300 tỷ won (khoảng 54,6 tỷ USD).

LỢI NHUẬN TĂNG ĐỘT BIẾN

Dù đều đạt mức cao chưa từng có, hai chỉ tiêu này vẫn không đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Theo LSEG SmartEstimate, giới phân tích dự báo SK Hynix đạt lợi nhuận hoạt động 64.000 tỷ won và doanh thu 84.000 tỷ won.

Lợi nhuận ròng trong quý 2 của SK Hynix tăng 1.242%, lên 93.900 tỷ won. Tuy nhiên, mức tăng đột biến này không hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Kết quả còn được hỗ trợ bởi khoản lãi 63.300 tỷ won từ các tài sản đầu tư.

Giới phân tích cho rằng phần lớn khoản lãi này liên quan đến việc SK Hynix hoàn tất bán cổ phần tại Kioxia, nhà sản xuất chip nhớ NAND flash của Nhật Bản. Năm 2018, SK Hynix đã đầu tư khoảng 4.000 tỷ won vào Kioxia thông qua một liên danh do Bain Capital dẫn đầu.

Theo hãng tin Reuters, SK Hynix hiện là một trong những nhà cung cấp chip nhớ băng thông cao (HBM) quan trọng nhất cho hãng chế tạo chip Mỹ Nvidia. HBM là loại chip có khả năng truyền tải lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao, đóng vai trò thiết yếu trong các hệ thống điện toán AI.

Cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu và mở rộng hạ tầng AI trên toàn cầu đã thúc đẩy mạnh nhu cầu đối với con chip của SK Hynix. Tuy nhiên, kỳ vọng của nhà đầu tư cũng tăng lên rất cao. Vì vậy, ngay cả kết quả kinh doanh kỷ lục cũng chưa đủ để làm thị trường hài lòng.

Cổ phiếu SK Hynix đóng cửa phiên 29/7 tại Seoul với mức giảm 9,6%, sau khi đã lao dốc 14% trong phiên trước đó. Tính từ mức đỉnh thiết lập vào tháng trước, cổ phiếu này đã mất hơn một nửa giá trị, dù vẫn tăng khoảng 115% từ đầu năm.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng chịu áp lực bán mạnh, với chỉ số KOSPI giảm 6% trong phiên.

LO NGẠI CÁC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GIẢM TỐC ĐẦU TƯ AI

Kết quả thấp hơn dự báo của SK Hynix làm gia tăng lo ngại rằng các tập đoàn công nghệ lớn có thể tạm nghỉ sau thời gian liên tục đổ vốn vào hạ tầng AI.

Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms và Oracle đang lên kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và các hệ thống phục vụ AI. Tuy nhiên, giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu những doanh nghiệp này có đủ khả năng duy trì quy mô chi tiêu lớn như vậy trong thời gian dài hay không. Mối lo này đã kéo cổ phiếu ngành chip trên toàn cầu giảm mạnh trong những tuần gần đây.

Thị trường cũng lo ngại việc một số doanh nghiệp chuyển sang thuê năng lực điện toán tại các trung tâm dữ liệu thay vì tự xây dựng cơ sở mới có thể làm nhu cầu phần cứng tăng chậm lại. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mô hình AI hiệu quả hơn, cần ít tài nguyên bộ nhớ hơn, cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu công chip.

Tuy nhiên, ông Park Joon-deok, Giám đốc tiếp thị bộ phận chip AI của SK Hynix, cho rằng những diễn biến này không có nghĩa là đầu tư vào AI đang bị cắt giảm. Theo ông, các doanh nghiệp đang tìm cách tận dụng hiệu quả hơn khối hạ tầng AI khổng lồ đã được xây dựng, đồng thời đẩy nhanh việc thương mại hóa để tạo doanh thu từ các dịch vụ AI.

SK Hynix cũng khẳng định nhu cầu thị trường vẫn mạnh, khi các khách hàng lớn tiếp tục đề nghị công ty cung cấp thêm chip nhớ.

“Các tập đoàn công nghệ lớn đang tăng đầu tư vào hạ tầng AI, kéo theo ngày càng nhiều đề nghị bổ sung nguồn cung. Do những khoản đầu tư này được hỗ trợ bởi nguồn doanh thu từ dịch vụ AI, động lực tăng trưởng của nhu cầu chip nhớ được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì”, SK Hynix cho biết trong một thông cáo.

ĐẨY MẠNH KÝ HỢP ĐỒNG DÀI HẠN VÀ TĂNG ĐẦU TƯ

Để giảm bớt ảnh hưởng từ những chu kỳ biến động mạnh của ngành bán dẫn, SK Hynix đang đẩy nhanh việc ký các hợp đồng cung ứng dài hạn với khách hàng.

Ông Song Hyun-jong, Chủ tịch SK Hynix, cho biết công ty muốn ký thêm những thỏa thuận dài hạn để hạn chế rủi ro từ biến động giá chip. Các hợp đồng này thường có thời hạn khoảng 5 năm và đi kèm những biện pháp bảo đảm tài chính, như yêu cầu khách hàng đặt cọc để bảo đảm thực hiện cam kết.

SK Hynix đã hoàn tất đàm phán khoảng 10 thỏa thuận như vậy và đang tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp lớn khác trong ngành.

Những hợp đồng này giúp SK Hynix bảo đảm đầu ra và dự báo nhu cầu trong tương lai chính xác hơn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chúng cũng có thể hạn chế khả năng tăng giá bán trong ngắn hạn, nhất là khi nguồn cung chip đang thiếu hụt.

Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến kết quả quý 2 của SK Hynix thấp hơn dự báo. Ngoài ra, tỷ trọng chip HBM trong hoạt động kinh doanh của công ty lớn hơn so với một số đối thủ, trong khi giá HBM tăng chậm hơn chip nhớ truyền thống.

Việc giao một số sản phẩm tiên tiến bị trì hoãn cũng hạn chế khả năng tăng giá đối với chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), dòng sản phẩm chủ lực của SK Hynix. Theo giới phân tích, tiến độ giao chip HBM4 chậm hơn dự kiến đã khiến một phần doanh thu chưa thể được ghi nhận trong quý 2.

Dù vậy, tình trạng thiếu chip nhớ được dự báo còn kéo dài. Ông Kim Dong-won, chuyên gia phân tích tại KB Securities, nhận định giá chip nhớ có thể tăng ít nhất 30% trong quý 3, trong khi nguồn cung nhiều khả năng vẫn khan hiếm cho đến năm 2028.

Tin tưởng nhu cầu chip phục vụ AI sẽ tiếp tục tăng, SK Hynix dự kiến nâng chi tiêu vốn năm nay lên gần 50.000 tỷ won, từ mức 30.200 tỷ won vào năm 2025.

Công ty bác bỏ lo ngại rằng việc mở rộng công suất có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung, đồng thời cho biết sẽ điều chỉnh quy mô đầu tư theo diễn biến thực tế của nhu cầu thị trường.

Tập đoàn mẹ SK Group trước đó cũng công bố kế hoạch hợp tác trị giá 500 tỷ USD với Nvidia nhằm đầu tư vào hạ tầng AI. Vào đầu tháng 7, SK Hynix huy động được 26,5 tỷ USD thông qua đợt chào bán chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR), một trong những thương vụ huy động vốn cổ phần lớn nhất từ trước đến nay.

Kết quả kinh doanh tích cực giúp lượng tiền mặt ròng của SK Hynix tăng lên 88.000 tỷ won vào cuối tháng 6. Công ty đặt mục tiêu nâng con số này lên trên 100.000 tỷ won để có thêm nguồn lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng và duy trì hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, khi lượng tiền mặt tiến gần mục tiêu dài hạn, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến cách SK Hynix sử dụng nguồn vốn này. Công ty chưa công bố thời điểm, quy mô hoặc hình thức cụ thể của chính sách phân phối lợi ích cho cổ đông, mà chỉ cho biết sẽ đưa ra kế hoạch vào cuối năm nay.

Theo giới phân tích, việc SK Hynix chưa có kế hoạch cụ thể về tăng cổ tức, mua lại cổ phiếu hoặc các biện pháp khác nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông cũng là một nguyên nhân khiến tâm lý thị trường xấu đi.

Phản ứng của thị trường cho thấy nhà đầu tư không còn chỉ quan tâm đến mức lợi nhuận hiện tại. Dù nhu cầu chip AI vẫn mạnh và SK Hynix liên tục lập kỷ lục, công ty vẫn phải chứng minh rằng đà tăng trưởng này có thể duy trì trong dài hạn.