Các công ty Trung Quốc mở rộng thị phần toàn cầu ở gần 40% danh mục hàng hóa và dịch vụ quan trọng

Theo một phân tích của tờ báo Nikkei Asia, các công ty Trung Quốc đã mở rộng thị phần ở gần 40% các danh mục hàng hóa và dịch vụ quan trọng đối với hoạt động kinh tế toàn cầu. Trong đó, sự gia tăng nổi bật được ghi nhận trong lĩnh vực xe điện và các sản phẩm kỹ thuật số.
Nikkei đã tiến hành phân tích thị phần của các nhóm 5 công ty hàng đầu trong 67 danh mục hàng hóa và dịch vụ quan trọng.
Kết quả cho thấy, Mỹ vẫn dẫn đầu với thị phần cao nhất trong 23 danh mục trong năm 2025, mặc dù đã giảm từ con số 27 danh mục của với năm trước.
Trung Quốc đứng thứ hai, chiếm thị phần lớn nhất ở 19 danh mục, tăng từ con số 18 của năm 2024.
Nhật Bản đứng thứ ba, giữ vị trí cao nhất về thị phần trong 10 danh mục, tăng thêm 1 danh mục so với năm trước.
Các công ty Trung Quốc nằm trong top 5 toàn cầu ở 37 danh mục. Họ đã tăng được thị phần trong 25 danh mục trong số đó, chiếm khoảng 70%. Nếu xét trong 67 danh mục hàng hóa và dịch vụ quan trọng, số danh mục mà Trung Quốc tăng được thị phần chiếm hơn 37%.
Trước đó, vào 2024, các doanh nghiệp Trung Quốc đã mở rộng thị phần của mình trong 24 danh mục.
Công ty Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực pin lithium-ion cho xe điện, mở rộng thị phần toàn cầu thêm 4,2 điểm phần trăm lên 40,8%. Công ty này được theo sau bởi BYD, một công ty Trung Quốc khác, với mức tăng 1,2 điểm phần trăm lên 17%.
Trong khi đó, các công ty Hàn Quốc như LG Energy Solution và Nhật Bản như Panasonic Energy đã chứng kiến sự suy giảm thị phần. Tổng thể, thị phần của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực pin xe điện đã tăng thêm 5,4 điểm phần trăm lên 57,8%.
Trong lĩnh vực xe điện hoàn chỉnh, BYD đã vượt qua đối thủ Mỹ Tesla để trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu, chiếm 14,5% thị phần so với 11,3% của Tesla. Tập đoàn Zhejiang Geely Holding của Trung Quốc, đứng thứ ba, cũng có thị phần tăng thêm.
Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nước, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tìm cách mở rộng doanh số bán hàng ra nước ngoài. Tuy nhiên, Mỹ áp mức thuế 100% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, khiến việc xuất khẩu sang Mỹ là gần như không thể.
Các hãng xe điện Trung Quốc đã tấn công mạnh mẽ vào thị trường Đông Nam Á, với BYD và các nhà sản xuất Trung Quốc khác chiếm hơn 20% thị trường ô tô điện Thái Lan.
Những tiến bộ của Trung Quốc cũng đáng chú ý trong các sản phẩm kỹ thuật số. Trong lĩnh vực đồng hồ thông minh, Huawei Technologies đã tăng thị phần của mình thêm 4 điểm phần trăm lên 17%, thu hẹp khoảng cách với Apple, công ty dẫn đầu thị trường với thị phần 23%, giảm 3 điểm phần trăm so với năm trước.
Trong lĩnh vực máy tính bảng, Apple vẫn là công ty hàng đầu, nhưng thị phần của họ đã giảm 1 điểm phần trăm xuống còn 35%. Samsung Electronics đứng thứ hai với 19%, trong khi Huawei, Lenovo và Xiaomi của Trung Quốc mỗi công ty đều tăng thị phần từ 1 đến 2 điểm điểm phần trăm.
Các công ty Trung Quốc chỉ mất thị phần trong 11 danh mục hàng hóa và dịch vụ, giảm từ con số 15 vào năm 2024. Trung Quốc chiếm 4/5 công ty hàng đầu trong lĩnh vực camera giám sát, nhưng thị phần chung của họ đã giảm 1,9 điểm phần trăm.
Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời áp mức thuế lên tới 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc đã bù đắp phần lớn tác động này bằng cách tăng cường xuất khẩu sang các khu vực khác. Thặng dư thương mại của Trung Quốc vào năm 2025 đạt mức cao kỷ lục khoảng 1,2 nghìn tỷ USD.
Trong khi sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng tăng, thị phần của các công ty Mỹ đã giảm ở 26 trong số 42 danh mục mà họ nằm trong top 5 về thị phần toàn cầu. Sự suy giảm đáng kể đã được ghi nhận trong các lĩnh vực xe điện, bộ định tuyến và máy chủ.
Các công ty Nhật Bản đã mở rộng thị phần trong 12 danh mục, với một số lĩnh vực như đóng tàu - một ngành đã gặp khó khăn - bắt đầu cho thấy dấu hiệu ổn định.
"Ở Trung Quốc, có một hiện tượng gọi là ‘nội quyển’, nơi các công ty bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa. Hiện tượng này khiến nhiều công ty bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, những công ty sống sót trở nên ngày càng mạnh hơn, dẫn đến việc xuất khẩu hàng hóa chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và phải chăng ra phần còn lại của thế giới”, ông Naotaka Sonoda, nhà kinh tế cao cấp tại công PwC, cho biết.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu làn sóng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc có thể tiếp diễn trong bối cảnh Mỹ và nhiều đối tác thương mại khác tiếp tục có những nỗ lực để ngăn chặn.
"Từ góc độ của các đối tác thương mại của Trung Quốc, tình trạng tràn ngập của các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc là một vấn đề. Nhiều khả năng, các biện pháp bảo vệ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai, vì vậy không có gì đảm bảo rằng thị phần của Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng một cách suôn sẻ”, ông Naoto Saito, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Daiwa, nhận xét.
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