Cần sớm thống nhất quy định xử lý tiền ảo trong các vụ án đánh bạc

Các hoạt động đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng kéo theo nhiều loại tội phạm khác như “tín dụng đen”, “rửa tiền”, lừa đảo… Bộ Công an cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung các quy định về biện pháp phong tỏa, tài sản số, tiền điện tử và cơ chế xử lý đối với các loại tài sản mới phát sinh...

Ảnh minh họa.

Ngày 26/6, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông tin về việc nâng cao hiệu quả áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Theo Bộ Công an, những năm gần đây, tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Đặc biệt là hoạt động đánh bạc trên không gian mạng, cá độ bóng đá qua Internet, sử dụng tài khoản ngân hàng trung gian và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.

Hoạt động này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn kéo theo nhiều loại tội phạm khác như “tín dụng đen”, “rửa tiền”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản và gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế - xã hội.

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định tương đối đầy đủ về tội Đánh bạc tại Điều 321 và tội Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc tại Điều 322, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh, xử lý loại tội phạm này.

Theo quy định, hành vi sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội là tình tiết định khung tăng nặng đối với cả tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự cho thấy công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang tính răn đe.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình áp dụng pháp luật vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như vẫn còn thiếu hướng dẫn cụ thể trong việc xác định “tiền dùng đánh bạc”, “thu lợi bất chính”, hay việc xử lý các hành vi cá cược trực tuyến biến tướng.

Để nâng cao hiệu quả áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Bộ Công an đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, cần sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về việc xác định hành vi đánh bạc trên không gian mạng, cách tính tiền dùng đánh bạc, xử lý tài sản điện tử, tiền ảo và chứng cứ điện tử nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, bổ sung các quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp phong tỏa, tài sản số, tiền điện tử và cơ chế xử lý đối với các loại tài sản mới phát sinh trong nền kinh tế số.

Quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp viễn thông và các nền tảng xuyên biên giới để quản lý chặt chẽ các giao dịch trên không gian mạng.

Mặt khác, cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 321 về tội Đánh bạc và Điều 322 về tội Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc của Bộ luật hình sự năm 2015 để thay thế và bổ sung cho Nghị quyết 01/2010 nhằm hướng dẫn, thống nhất cách thức tính tiền tham gia đánh bạc….