Cảnh báo lừa đảo qua hình thức đặt phòng khách sạn online và dịch vụ Bảo hiểm xã hội

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết qua công tác trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM) Công an thành phố đã phát hiện 2 thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng xuất hiện trên địa bàn Đà Nẵng.

Cụ thể của thủ đoạn này, là các đối tượng lợi dụng sự chủ quan trong việc bảo mật của khách sạn để xâm nhập, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản booking.com (trang web đặt phòng khách sạn online) của khách sạn, sau đó sử dụng hình thức lừa đảo Phishing (tấn công giả mạo) gửi đường link giả mạo (có đường dẫn https://pay-booking.live/...) với giao diện giống y hệt trang thanh toán của booking.com cho các khách hàng đã đặt phòng và yêu cầu khách hàng nhập các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP nếu không sẽ bị hủy phòng, từ đó đối tượng thực hiện giao dịch chuyển tiền đi khỏi tài khoản để chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, chỉ sau vài phút nhấp vào đường link, khách hàng lập tức nhận được thông báo trừ tiền của ngân hàng. Tuy nhiên đến khi khách hàng nhận phòng, được khách sạn thông báo là chưa thanh toán thì khách hàng mới biết mình đã bị lừa.

“Các khách hàng bị lừa phần lớn là người nước ngoài và du khách ngoại tỉnh, làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, uy tín của các khách sạn và môi trường du lịch của thành phố Đà Nẵng”, một cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng cho biết.

Theo phòng ANM, tấn công giả mạo là hình thức gian lận để có những thông tin nhạy cảm như: Tên đăng nhập, mật khẩu, thẻ ngân hàng,... bằng cách giả mạo như là thực thể đáng tin cậy trong các giao tiếp trên mạng như trang web bình chọn, chơi game trả thưởng, trang mua sắm trực tuyến…

Vì vậy, Phòng ANM khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhập thông tin cá nhân vào những trang web đáng nghi ngờ. Nếu lỡ nhập và cảm thấy bất thường thì ngay lập tức đổi mật khẩu hay khóa tài khoản, thẻ ngân hàng… sau đó thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Cũng qua công tác trinh sát, Phòng ANM, Công an TP. Đà Nẵng còn phát hiện tại thành phố cũng xảy ra thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dịch vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cụ thể, các đối tượng tạo các tài khoản, trang giả mạo trên mạng xã hội facebook và đăng bài nhận làm nhanh các thủ tục liên quan đến BHXH để tìm kiếm con mồi. Khi có người dân liên hệ, các đối tượng tự xưng là nhân viên BHXH và tiếp nhận yêu cầu của người dân và yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chụp CCCD và sổ bảo hiểm để làm thủ tục. Sau đó các đối tượng sử dụng thông tin trên làm giả công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chữ ký, con dấu giả mạo BHXH Việt Nam gửi cho người dân rồi yêu cầu người dân đóng phí hồ sơ qua tài khoản ngân hàng cá nhân để chiếm đoạt.

Nắm được xu thế hiện nay người dân thường thực hiện các giao dịch mua bán không tiền mặt, thông qua mạng Internet; nhiều người dân vô tình làm lộ lọt thông tin cá nhân, tạo điều kiện, cơ hội để các đối tượng lừa đảo hoạt động trên mạng xã hội với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Vì vậy, Phòng ANM cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, chỉ cung cấp thông tin cá nhân hoặc nghe tư vấn các thủ tục hành chính qua các kênh chính thức của cơ quan, các tổ chức tin cậy, nếu thấy nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.