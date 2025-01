Chính thức thu phí cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt từ ngày 5/1/2025

Đại diện Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) cho biết, đơn vị đã có văn bản thông báo "Về việc triển khai thu phí hoàn vốn đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt theo hình thức BOT"

Theo đó, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được hoàn thành và đưa vào khai thác tạm đoạn từ Km 430+000 - Km 458+796 (nút giao QL46B) từ ngày 30/4/2024. Đoạn còn lại, từ nút giao QL46B đến cuối tuyến (nút giao QL8A) được đưa vào khai từ ngày 30/6/2024.

“Việc đưa vào khai thác toàn tuyến từ 30/6/2024 đã kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại thuận lợi và an toàn của nhân dân trong thời gian 8 tháng vừa qua, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Quốc khánh 2/9/2024. Đến nay, dự án đã phục vụ miễn phí cho khoảng 3,5 triệu lượt xe lưu thông được an toàn.”, đại diện Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng cho hay

Ngày 27/12/2024, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tổ chức họp kiểm tra công tác nghiệm thu và đã thống nhất chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư đối với dự án.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn I (2017-2020) và là một trong 3 dự án thành phần được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng chiều dài hơn 50km, đi qua 2 tỉnh Nghệ An (44,4km), Hà Tĩnh (4,9km), với tổng vốn đầu tư 11.157 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 5/2021 và đến nay đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng chính thức.

Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (DNDA) là Chủ đầu tư Dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông báo kể từ 0h ngày 5/1/2025, dự án chính thức thu phí để hoàn vốn đầu tư theo quy định của Hợp đồng BOT đã ký với Bộ Giao thông vận tải.

Hiện tại, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có 4 trạm thu phí gồm: Trạm thu phí Km 430+500 (thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); trạm thu phí tại nút giao Nghi Phương (QL7C hay còn gọi là N5, thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Trạm thu phí tại nút giao Q46B (thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và trạm thu thu phí nút giao QL8A (thuộc xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ được quản lý và vận hành bằng Hệ sinh thái giao thông thông minh ITS (lntelligent Transport System) tích hợp đồng bộ ở cả ITS tuyến với ITS hầm và hệ thống trạm thu phí không dừng ETC.

Đối với trạm thu phí, đây là hệ thống trạm thu phí nhiều không: Lối vào không có barie, không có cabin thu phí và các xe không phải dừng.

Trạm thu phí không dừng sẽ giúp các tài xế tiết kiệm thời gian, giảm tắc và tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, cơ quan vận hành tuyến sẽ tinh giảm được nhân lực làm việc trên đường.

Ngoài ra, hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh ITS trên tuyến cũng là hệ thống hiện đại nhất hiện nay, sử dụng công nghệ IA tích hợp nhiều tính năng chuyên dụng.