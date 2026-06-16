Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu xuống đáy 3 tháng

Tiếp theo, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 16-17/6 của Fed...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/6), khi nhà đầu tư hào hứng với đà tăng mạnh của cổ phiếu SpaceX và việc Mỹ - Iran đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Giá dầu thô giảm sâu về ngưỡng 80 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 468,77 điểm, tương đương tăng 0,92%, lập kỷ lục chốt phiên ở 51.671,03 điểm. Trước đó, chỉ số cũng lập một kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,65%, đạt 7.554,29 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 3,07%, đạt 26.683,94 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ hôm 31/3.

Động lực phía sau mức tăng nổi trội của Nasdaq trong phiên này là cú tăng gần 20% của cổ phiếu SpaceX, sau khi cổ phiếu này đã tăng 19% trong phiên chào sàn vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Vào ngày Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của Iran tuyên bố đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trong khoảng thời gian 60 ngày đó, hai bên sẽ đàm phán về các vấn đề lớn gồm lệnh trừng phạt kinh tế, chương trình hạt nhân, và an ninh khu vực nhằm đạt một thỏa thuận toàn diện.

Ngày thứ Hai, một quan chức Mỹ cho biết một bản ghi nhớ (MoU) để kết thúc chiến tranh đã được ký theo hình thức điện tử bởi Tổng thống Trump, Phó tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran - hãng tin Reuters đưa tin. Một lễ ký chính thức sẽ được tổ chức tại Geneva vào ngày thứ Sáu (19/6).

Nhận xét về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, chiến lược gia trưởng Brian Mulberry của công ty Zacks Investment Management nói với hãng tin CNBC: “Thỏa thuận lần này có vẻ là thật. Bởi vậy, cả lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu đều giảm. Điều này sẽ giảm bớt áp lực đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, do đó sẽ tốt cho thị trường trong dài hạn”.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC vào ngày thứ Hai, ông Vance nói ông kỳ vọng eo biển Hormuz “trong dài hạn sẽ được mở cửa hoàn toàn, không thu phí”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 4,16 USD/thùng, tương đương giảm 4,8%, đóng cửa ở mức 83,17 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 4,13 USD/thùng, tương đương giảm 4,9%, chốt phiên ở mức 80,75 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của hai loại dầu kể từ hôm 5/3, thời điểm cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran mới bắt đầu.

Tiếp theo, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 16-17/6 của Fed, cuộc họp đầu tiên ông Kevin Warsh chủ trì trên cương vị Chủ tịch Fed.

Ông Mulberry cho rằng sẽ mất thêm thời gian để giá của các sản phẩm tinh luyện như xưng hàng không giảm xuống, nhưng việc giá dầu giảm nhanh về ngưỡng 80 USD/thùng là “một tín hiệu mạnh mẽ, khi có cuộc họp của Fed trong tuần này, rằng lãi suất sẽ không cần phải tăng và áp lực giá cả rồi sẽ được giải tỏa”.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, thỏa thuận giữa Mỹ và Iran kêu gọi mở cửa lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày theo sự sắp xếp của Tehran. “Với nguồn cung dầu sắp được cải thiện, việc dầu bị bán tháo bây giờ là điều dễ hiểu”, Phó chủ tịch Dennis Kissler của công ty BoK Financial nói với hãng tin Reuters.

Ngân hàng Citi giảm dự báo giá bình quân dầu Brent trong quý 3 và 4/2026 về mức 70 USD/thùng từ 75 USD/thùng trước đó, trên cơ sở cho rằng dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz sẽ nối lại và trở lại trạng thái bình thường.

Tuy nhiên, cũng có những vị chuyên gia giữ quan điểm thận trọng. “Việc thiết lập lại chuỗi cung ứng vận tải biển và tái vận hành trơn tru tất cả hoạt động vận tải ở Vịnh Ba Tư là một việc khó. Một số chủ tàu sẽ ngại đi tới khu vực này cho tới khi có được sự bảo đảm từ các nhà bảo hiểm”, trưởng nghiên cứu Neil Crosby của công ty Sparta Commodities nhận xét.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi liệu hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu ở Trung Đông có thể được nối lại nhanh chóng như thế nào sau khi hứng chịu thiệt hại lớn trong thời gian chiến tranh.

Sản lượng dầu của khu vực này đã giảm đi hơn 14 triệu thùng/ngày do tác động của cuộc chiến, tương đương 14% nhu cầu tiêu thụ dầu hàng ngày của thế giới - theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Việc đưa sản lượng khai thác dầu thô và hoạt động lọc dầu trở lại mức trước chiến tranh có thể mất nhiều tuần, nhiều tháng, hoặc thậm chí vài năm - theo các nhà điều hành trong lĩnh vực dầu khí.

Lượng tồn trữ dầu giảm xuống mức thấp, việc tái khởi động chậm chạp hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu, cùng việc làm đầy lại dự trữ dầu chiến lược sẽ là những yếu tố hỗ trợ giá dầu trong dài hạn - theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu tồn trữ tại các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có khả năng sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2023 do mất mát sản lượng dầu ở Vùng Vịnh. Còn theo Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dầu trong Dự trữ Dầu lửa Chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm về mức 340,3 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1983.