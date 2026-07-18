Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm vì nhóm chip vẫn bị xả, giá dầu tăng mạnh

Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ có thêm một phiên giảm điểm vào ngày thứ Sáu (17/7), và hoàn tất một tuần mất điểm, khi nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu chip. Trong khi đó, những diễn biến leo thang trong cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đưa giá dầu thô nhảy mạnh và hoàn tất một tuần tăng với mức tăng hai chữ số.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 1,01%, còn 7.457,69 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,4%, còn 25.520,24 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 406,55 điểm, tương đương giảm 0,77%, còn 52.146,42 điểm.

Cả tuần, cả ba chỉ số cùng giảm. S&P 500 mất 1,6%, Nasdaq giảm 2,9%, và Dow Jones trượt 0,9%.

Cổ phiếu chip là nhóm bị bán mạnh nhất trong tuần này, phản ánh qua mức giảm 9% trong tuần của quỹ VanEck Semiconductor ETF. Phiên ngày thứ Sáu, nhà đầu tư tiếp tục xả mạnh nhóm chip sau khi startup Moonshot AI của Trung Quốc công bố một mô hình AI mới mà công ty này tuyên bố là thu hẹp khoảng cách với các mô hình hàng đầu của Mỹ.

“Diễn biến mới nhất cho thấy sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các mô hình mã nguồn mở của Trung Quốc. Các mô hình đó được cho là có thể cạnh tranh với hiệu suất của các mô hình hàng đầu từ Anthropic và OpenAi, làm dấy lên mối lo ngại về mức độ đầu tư lớn vào AI của các công ty công nghệ Mỹ”, chiến lược gia Angelo Kourkafas của công ty Edward Jones nhận định với hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đang nhận thấy những dấu hiệu của sự mệt mỏi ở nhóm cổ phiếu chip, khi nhu cầu của người tiêu dùng đầu cuối đối với AI trở nên nhạy cảm ơn với giá cả, và thị trường bắt đầu ‘trừng phạt’ các công ty đã chi tiêu quá mạnh cho AI.

Tuy nhiên, chúng tôi xem những biến động này của thị trường là dầu hiệu cho thấy chủ đề AI có thể đã trở nên trưởng thành thay vì bị phá vỡ. Đó là một phần lành mạnh của chu kỳ đầu tư”, ông Kourkafas nói thêm.

Cổ phiếu Nvidia chốt phiên với mức giảm 2,2%, AMD giảm hơn 1%, và Micron giảm 0,5%. Cả tuần, Nvidia đã giảm hơn 8%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu leo thang lên cao hơn sau khi Kuwait cho biết Iran đã tấn công vào một nhà máy điện ở nước này. Trước đó, Mỹ cho biết đã hoàn tất đêm tấn công thứ sáu liên tiếp nhằm vào Iran, không kích vào hàng chục mục tiêu quân sự như hạ tầng hậu cần quân sự và năng lực hải quân của nước này. Ngoài ra, phía Iran tuyên bố đã nhắm vào các mục tiêu lực lượng Mỹ ở Syria và Bahrain.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng khoảng 4,6%, đóng cửa ở mức 88,1 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 4,5%, chốt ở mức 82,49 USD/thùng.

Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Ông Jorge Leon, trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại công ty Rystad Energy, cho biết công ty này vẫn nhận định một thỏa thuận hạn chế giữa Washington và Tehran là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất, dù niềm tin vào đánh giá này đã suy giảm.

Theo vị chuyên gia này, cả Iran và Mỹ đều có những động lực kinh tế mạnh mẽ để tránh việc đàm phán đổ vỡ hoàn toàn. Cụ thể, Mỹ muốn giá dầu giảm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong khi Iran không muốn từ bỏ các lợi ích kinh tế.

"Tehran đang đứng trước một gói lợi ích kinh tế đáng kể, bao gồm quyền tiếp cận các tài sản bị phong tỏa và các trường hợp miễn trừ lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu, và họ không muốn từ bỏ vĩnh viễn những lợi ích này”, ông nói.