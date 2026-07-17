Chứng khoán Mỹ mất điểm vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu xuống thang

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/7), khi nhà đầu tư xả mạnh cổ phiếu công nghệ, bao gồm cả cổ phiếu chip...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô giảm nhẹ, dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran duy trì ở mức cao.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,51%, còn 7.533,77 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 1,47%, còn 25.881,95 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 105,67 điểm, tương đương giảm 0,2%, còn 52.552,97 điểm.

Cổ phiếu chip bị bán mạnh sau khi hãng gia công chip lớn nhất thế giới TSMC nâng dự báo về mức chi tiêu. Động thái đó khiến nhà đầu tư lo lắng, dù công ty Đài Loan này công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 tốt hơn dự báo.

TSMC dự kiến lượng vốn đầu tư cơ bản của công ty trong năm nay sẽ dao động trong khoảng 60-64 tỷ USD, tăng từ mức dự báo trước đó là 52-56 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty chốt phiên ngày thứ Năm với mức giảm hơn 2%.

“Vạ lây” cú giảm của TSMC, các cổ phiếu chip khác ồ ạt giảm theo. Micron, Broadcom và AMD đều ghi nhận mức giảm 5%. Cổ phiếu hãng chip Hàn Quốc Sky Hynix niêm yết tại Mỹ “bốc hơi” hơn 13%. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip sụt khoảng 4%.

Áp lực bán lan tới cả các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Meta, Nvidia, Amazon và Alphabet đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ.

Phiên giảm này diễn ra ngay cả khi mùa báo cáo tài chính quý 2/2026 ở Phố Wall đã có một sự khởi động tốt đẹp trong tuần này. Trong số 40 công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tính đến hiện tại, hơn 87% đạt kết quả tốt hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.

Vào đầu tuần này, các ngân hàng lớn của Mỹ - vốn được xem là chỉ báo quan trọng về sức khỏe nền kinh tế Mỹ - đồng loạt công bố lợi nhuận vượt xa dự báo.

“Đây vẫn là một thị trường mạnh nếu nhìn vào lợi nhuận của doanh nghiệp ở tất cả các mức vốn hóa”, chiến lược gia Patrick Ryan của công ty Madison Investments nhận xét với hãng tin CNBC.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong ngày thứ Năm cũng cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang trụ vững trước sức ép giá cả tăng.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 11/7 là 208.000 người, thấp hơn mức dự báo là 218.000 người. Doanh thu bán lẻ tháng 6 tăng 0,2%, phù hợp với dự báo.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,85%, đóng cửa ở mức 84,23 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,82%, chốt ở mức 78,95 USD/thùng.

Trước phiên giảm này, giá dầu Brent đóng cửa phiên ngày thứ Tư ở mức cao nhất kể từ hôm 12/6 và giá dầu WTI cao nhất từ hôm 15/6.

Trong diễn biến mới vào ngày thứ Năm, Iran kêu gọi phiến quân Houthi ở Yemen sẵn sàng đóng cửa tuyến đường trên Biển Đỏ nếu Mỹ mở các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters. Trước đó, trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục đe dọa tấn công các nhà máy điện và cầu đường của Iran.

Cũng trong ngày thứ Năm, Mỹ và Iran tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công nhằm vào nhau tại Vùng Vịnh.

“Với eo biển Hormuz đã bị đóng, mối đe dọa mới từ Iran đã làm gia tăng rủi ro cả hai tuyến xuất khẩu dầu chính của Trung Đông bị gián đoạn cùng lúc”, chiến lược gia Alex Hodes của công ty StoneX nhận xét với Reuters.

Tổng lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu thô được vận chuyển eo biển Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ đạt 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng 6, tương đương khoảng 7% sản lượng dầu toàn cầu, so với mức bình quân của năm ngoái là 4,2 triệu thùng/ngày - theo dữ liệu từ công ty Kpler.

“Sự gián đoạn đồng thời ở cả Hormuz và Bab el-Mandeb sẽ khuếch đại sức ép nguồn cung, làm căng thẳng thêm tình trạng thiếu tàu chở dầu và đẩy phí bảo hiểm tàu tăng cao”, chiến lược gia Wael Makarem của công ty Exness nhận xét.

Cũng theo Kpler, trong ngày thứ Tư tuần này, một ngày sau khi Mỹ tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, chỉ có 7 tàu đi qua được eo biển này, giảm từ con số 13 tàu của ngày hôm trước. “Tình hình ở eo biển Hormuz khó có thể được cải thiện nếu căng thẳng không lắng xuống”, ông Hodes nhận định.