Công ty con của REE muốn gom thêm 4 triệu cổ phiếu thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

Công ty TNHH Năng lượng REE thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu VSH, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 19/09 đến ngày 17/10/2022. Được biết, ông Nguyễn Quang Tuyền, thành viên HĐQT VSH hiện đang là Phó Tổng Giám đốc REE và Giám đốc Năng lượng REE.

Trước giao dịch, Năng lượng REE đang nắm giữ hơn 119 triệu cổ phiếu VSH tương ứng tỷ lệ sở hữu 50,45%. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu sẽ được nâng lên hơn 52%, tương ứng 123,2 triệu cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/9, giá cổ phiếu VSH đóng cửa ở mức 43.600 đồng/cp và tạm tính mức giá này, Năng lượng REE có thể phải chi ra hơn 174 tỷ đồng để sở hữu thêm 4 triệu cổ phiếu VSH.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét, thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trên BCTC riêng tăng 489,78 tỷ đồng (tăng 207,11%) so với lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 chủ yếu là do tình hình thuỷ văn các tháng cuối năm 2021 thuận lợi, mưa nhiều ở khu vực Miền Trung, tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng điện thương phẩm trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.177,40 triệu kWh (trong đó sản lượng Nhà máy Thuỷ điện Thượng Kon Tum đạt 698,77 triệu kWh) tăng 431,70 triệu kWh tương đương tăng 57,89% so với kỳ này năm 2021. Tổng doanh thu sản xuất điện 6 tháng năm 2022 tăng 780,87 tỷ đồng tương đương tăng 113,37% so với kỳ này năm trước, nguyên nhân là do sản lượng điện sản xuất tăng và giá bán điện bình quân trên Thị trường phát điện cạnh tranh của 3 Nhà máy cũng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, chi phí sản xuất điện của 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 tăng 220,87 tỷ đồng, tương ứng tăng 72,43%, nguyên nhân là do các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất điện của Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum phát sinh, chi phí tăng chủ yếu là thuế tài nguyên và phí dịch vụ môi trường rừng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận của hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2022 giảm 109,86 tỷ so với 6 tháng đầu năm 2021 (giảm 102,40%) nguyên nhân chính là do chi phí lãi vay của Nhà máy Thuỷ điện Thượng Kon Tum sau khi đi vào hoạt động được ghi nhận vào chi phí tài chính của Công ty dẫn đến chi phí tài chính tăng 110,64 tỷ đồng, tương ứng tăng 100,51 % so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng đạt 660,53 tỷ đồng, tăng 207,11% so với cùng kỳ đạt 236,48 tỷ đồng.

Còn lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2022 đạt gần 661 tỷ đồng, tăng hơn 179% so với cùng kỳ (236,59 tỷ đồng).

Gần đây, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng giá mục tiêu thêm 8% lên 93.000 đồng/CP và duy trì khuyến nghị "khả quan" cho CTCP Cơ Điện Lạnh (REE). Chúng tôi đánh giá REE là công ty hàng đầu Việt Nam trong mảng năng lượng xanh với các dự án có tính sinh lời cao được dẫn dắt bởi năng lực quản lý chi phí hiệu quả và có chi phí tài chính thấp.

Mặt khác, VCSC có quan điểm tích cực về tiềm năng mở rộng công suất của REE trong mảng năng lượng tái tạo đầy hứa hẹn tại Việt Nam, với công suất mảng điện gió trên bờ và ngoài khơi lần lượt là 400 MW và 1.000 MW, cũng như việc REE đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu lên 1 tỷ USD trong 5 năm tới, cao hơn so với dự báo của chúng tôi (600 triệu USD) vào năm 2026.

VCSC cho biết, giá mục tiêu cao hơn của VCSC là do mức giảm 1% trong dự báo tổng LNST giai đoạn 2022-2026 và tỷ lệ nợ/vốn mục tiêu cao hơn là 40% (so với 20% trong dự báo trước đây) được bù bù đắp bởi mức tăng 50 điểm cơ bản trong giả định chi phí vốn CSH của chúng tôi.



Đồng thời, nâng dự báo LNST năm 2022 thêm 5% do chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận mảng điện của REE thêm 9% nhờ dự báo lợi nhuận cao hơn đối với danh mục thuỷ điện, bù đắp cho dự báo lợi nhuận thấp hơn của PPC. Hiện, cổ phiếu REE tăng thêm 1,06% lên 86.000 đồng/cp.