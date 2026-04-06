Chuyển dịch xe điện ở châu Á: “Cơn đau trưởng thành” của Trung Quốc và bài học
Trọng Hoàng
06/04/2026, 15:27
Khi thị trường xe điện lớn nhất thế giới bước sang giai đoạn trưởng thành, những vấn đề như suy giảm pin, chi phí bảo trì, hạ tầng sạc và hỗ trợ phần mềm đang dần lộ rõ…
Thực tế này cho thấy, quá trình điện
hóa không chỉ là câu chuyện về giá bán hay công nghệ, mà là bài toán hệ thống
kéo dài suốt vòng đời phương tiện - từ lúc mua xe cho đến khi xe “già đi”.
KHOẢNG
CÁCH GIỮA KỲ VỌNG VÀ THỰC TẾ
Giữa cái lạnh âm 15 độ C tại Cáp Nhĩ
Tân, Zhao Li - một nhân viên văn phòng 45 tuổi - ngồi trong chiếc xe điện của
mình, chờ đợi tại một trạm sạc ven đường. Những phút chờ đợi kéo dài không phải
vì tắc đường, mà vì chiếc xe cần thêm năng lượng để tiếp tục di chuyển.
Khi quyết định mua xe điện cách đây
hai năm, Zhao tin rằng mình đang đưa ra một lựa chọn kinh tế: chi phí sạc mỗi
lần chỉ dưới 100 nhân dân tệ, thấp hơn đáng kể so với khoảng 350 nhân dân tệ để
đổ đầy bình xăng của chiếc xe trước đó.
Tuy nhiên, lợi ích tài chính này nhanh
chóng bị “bào mòn” bởi một yếu tố ít được tính đến: thời gian. “Một lần sạc
nhanh thường mất khoảng 30 phút. Tính ra, tôi mất nhiều thời gian hơn trước rất
nhiều. Mà thời gian cũng là tiền bạc,” Zhao nói.
Không chỉ vậy, trải nghiệm sử dụng
thực tế ngày càng khác xa so với những gì nhà sản xuất quảng cáo. Khi mới mua,
chiếc xe được giới thiệu có thể đi khoảng 450 km mỗi lần sạc - đủ cho nhu cầu
đi làm cả tuần. Nhưng trong điều kiện mùa đông, Zhao cho biết quãng đường thực
tế chỉ đạt chưa tới một nửa.
Hệ quả là ông buộc phải thay đổi thói
quen sử dụng: thay vì là phương tiện chính, xe điện giờ chỉ phục vụ các chuyến
đi ngắn cuối tuần, như đi siêu thị hoặc trung tâm thương mại... Những hành trình
dài được chuyển sang chiếc xe hybrid của gia đình.
Không chỉ riêng Zhao, ngày càng
nhiều người dùng tại Trung Quốc nhận ra rằng lợi ích ban đầu của xe điện - chi
phí thấp, tiện lợi - không còn giữ nguyên khi xe bước vào giai đoạn sử dụng dài
hạn. Thay vào đó, các chi phí “ẩn” bắt đầu xuất hiện, không chỉ về tiền bạc mà
còn về thời gian và sự bất tiện.
Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế
này đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với thị trường xe
điện Trung Quốc - thị trường đã phát triển nhanh chóng trong hơn một thập kỷ
qua.
KHÍ
HẬU VÀ LÃO HÓA PIN: PHÉP THỬ KHẮC NGHIỆT
Một trong những nguyên nhân chính
khiến trải nghiệm xe điện suy giảm theo thời gian là tác động của môi trường,
đặc biệt là nhiệt độ.
Theo ông Mei Ao, nhà sáng lập kiêm
Tổng giám đốc công ty công nghệ pin LEADINX (Quảng Châu), khí hậu có thể coi là
“bộ khuếch đại” các vấn đề của xe điện khi chúng già đi.
Ông giải thích rằng suy giảm pin
thường biểu hiện theo hai cơ chế: “Một là dung lượng pin giảm - tức khả năng
lưu trữ năng lượng thấp hơn. Hai là điện trở nội tăng lên theo thời gian, khiến
công suất đầu ra giảm.”
Đối với người dùng, điều này đồng
nghĩa với việc xe đi được quãng đường ngắn hơn, tăng tốc yếu hơn và hiệu suất
tổng thể suy giảm. Trong điều kiện thời tiết lạnh, bản thân pin chỉ giảm khoảng
10-20% dung lượng. Tuy nhiên, cảm nhận của người dùng thường nghiêm trọng hơn nhiều so với con số này. Nguyên nhân chủ yếu là do một phần lớn năng lượng bị tiêu tốn cho hệ thống sưởi, dẫn đến sự suy giảm hiệu suất rõ rệt.
“Ở nhiệt độ -10°C hoặc -20°C, người
dùng thường cảm thấy quãng đường giảm một nửa, dù pin không suy giảm đến mức
đó,” ông Mei cho biết.
Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất,
thời tiết lạnh còn tác động đến quá trình sạc. Theo ông Hung
Dinh Nguyen, Phó giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Điện và Điện tử, Đại học Công
nghệ Nanyang (Singapore), nhiệt độ thấp làm chậm chuyển động của các ion
lithium trong pin.
“Điều này làm tăng nguy cơ lắng đọng
kim loại lithium, gây suy giảm vĩnh viễn dung lượng pin, thậm chí có thể ảnh
hưởng đến an toàn trong những trường hợp nghiêm trọng,” ông Hung Dinh Nguyen
nhận định.
Ở chiều ngược lại, nhiệt độ cao cũng không kém phần nguy hiểm. “Các
nghiên cứu cho thấy ở khoảng 55°C, tốc độ suy giảm dung lượng pin có thể cao
hơn nhiều lần so với điều kiện nhiệt độ trung bình,” ông Nguyen nói thêm.
Độ ẩm cao càng làm trầm trọng thêm
vấn đề khi khiến quá trình tản nhiệt kém hiệu quả, làm tăng nhiệt độ bên trong
pin và nguy cơ hư hỏng.
Dù các nhà sản xuất đã trang bị hệ
thống quản lý nhiệt cho xe điện, những hệ thống này chỉ có thể giảm thiểu chứ
không thể loại bỏ hoàn toàn tác động của môi trường. Khi xe vận hành trong điều
kiện khắc nghiệt trong thời gian dài, áp lực tích lũy lên pin là điều khó tránh
khỏi.
Điều đáng chú ý là những tác động
này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất tức thời, mà còn quyết định tốc độ “lão
hóa” của pin - yếu tố then chốt trong chi phí sở hữu dài hạn.
CHI
PHÍ DÀI HẠN CỦA NGƯỜI DÙNG XE ĐIỆN
Bên cạnh yếu tố môi trường, thời
gian sử dụng cũng đang dần bộc lộ những chi phí mà người dùng xe điện trước đây
ít khi tính đến.
Sean Peng, một công chức tại Bắc
Kinh, cho biết chiếc xe điện của anh sau gần 5 năm sử dụng đã bắt đầu có những
dấu hiệu xuống cấp rõ rệt: hệ điều hành phản hồi chậm hơn, quãng đường di
chuyển giảm khoảng 10%, tốc độ sạc cũng suy giảm.
Thậm chí, có lần sau khi sạc, hệ
thống xe bị “đơ” trong vài phút và không thể khởi động. Khi mang xe đi kiểm
tra, anh được thông báo rằng việc sửa chữa có thể tốn “vài nghìn nhân dân tệ”. Khoản chi phí này anh phải tự chi trả do xe đã hết bảo hành.
Tại Trung Quốc, pin xe điện thường
được bảo hành khoảng 8 năm hoặc 120.000-150.000 km, nhưng các bộ phận khác chỉ
được bảo hành từ 3-5 năm. Điều này tạo ra một “khoảng trống chi phí” khi xe
bước vào giai đoạn trung niên.
Một rủi ro lớn hơn nằm ở chi phí
thay pin. Theo ước tính trong ngành, chi phí thay toàn bộ bộ pin có thể dao
động từ 50.000 đến hơn 100.000 nhân dân tệ, tùy thuộc vào mẫu xe. Con số này
đặc biệt đáng chú ý khi so sánh với giá xe mới, vốn chỉ khoảng 100.000-150.000
nhân dân tệ đối với phân khúc phổ thông. Điều đó có nghĩa là thay pin có thể
tiêu tốn gần bằng, thậm chí vượt chi phí mua xe mới.
Theo ông Mei Ao, đây chính là lý do
khiến phần lớn người dùng không lựa chọn thay pin khi hết bảo hành. “Họ thường
điều chỉnh cách sử dụng - đi quãng ngắn hơn, sạc thường xuyên hơn hoặc bán xe
sớm - thay vì đầu tư vào một bộ pin mới,” ông nói.
Khác với xe chạy xăng - nơi chi phí
sửa chữa thường nhỏ và phân bổ theo thời gian - xe điện có xu hướng phát sinh
những khoản chi phí lớn nhưng không thường xuyên, trong đó pin là yếu tố rủi ro
tài chính lớn nhất.
Ngoài ra, một rủi ro khác đang nổi
lên là tính bền vững của hệ sinh thái phần mềm và dịch vụ hậu mãi. Trong những
năm gần đây, một số hãng xe điện mới tại Trung Quốc đã phá sản hoặc thu hẹp
hoạt động, khiến người dùng đối mặt với nguy cơ thiếu cập nhật phần mềm, phụ
tùng thay thế và dịch vụ hỗ trợ.
Trong những trường hợp này, dù xe
vẫn có thể vận hành về mặt cơ học, nhưng các tính năng thông minh - vốn là điểm
mạnh của xe điện - có thể bị suy giảm hoặc “đóng băng”, ảnh hưởng trực tiếp đến
trải nghiệm người dùng.
VÀ BÀI HỌC CHO ĐÔNG NAM Á
Nhìn rộng ra, những vấn đề mà Trung
Quốc đang đối mặt cũng chính là những thách thức mà Đông Nam Á có thể gặp phải
trong tương lai gần.
Tại Thái Lan, Malaysia và Singapore,
thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh nhờ các chính sách ưu đãi. Tuy nhiên,
theo ông Hung Dinh Nguyen, bài học quan trọng nhất không nằm ở tốc độ tăng
trưởng, mà ở việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững. “Hạ tầng sạc dày đặc và
đáng tin cậy giúp giảm phụ thuộc vào sạc nhanh, điều này có lợi cho tuổi thọ
pin,” ông nói.
Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy,
suy giảm pin không phải là thất bại của công nghệ xe điện, mà là hệ quả tất yếu
của các quy luật vật lý và hóa học. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc thị trường có
được thiết kế đủ tốt để hỗ trợ người dùng trong dài hạn hay không - từ hạ tầng
sạc, chính sách bảo hành cho đến hệ sinh thái dịch vụ.
Ngược lại, tại những khu vực có hạ
tầng sạc chưa phát triển, người dùng buộc phải sử dụng sạc nhanh thường xuyên -
điều làm tăng áp lực lên pin và đẩy chi phí dài hạn về phía người tiêu dùng.
Ngoài hạ tầng, yếu tố chính sách và
truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng. “Mỗi nhóm người dùng có nhu cầu khác
nhau - người đi làm quan tâm đến chi phí, trong khi người di chuyển đường dài
chú trọng quãng đường và sự tiện lợi,” ông Nguyen phân tích.
Theo ông, các
chính sách khuyến khích xe điện sẽ hiệu quả hơn khi đi kèm với thông tin minh
bạch, giúp người tiêu dùng hiểu rõ cả lợi ích và những đánh đổi trong suốt vòng
đời sử dụng.
Trong bối cảnh Đông Nam Á đang đẩy
nhanh quá trình điện hóa, câu chuyện của Trung Quốc là một lời nhắc nhở quan
trọng: thành công của xe điện không chỉ nằm ở giai đoạn bùng nổ ban đầu, mà ở
khả năng duy trì hiệu quả, chi phí hợp lý và niềm tin của người dùng trong suốt
vòng đời phương tiện.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
