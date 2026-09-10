Cổ đông lớn nâng sở hữu tại DGW lên 32,06%

Created Future, cổ đông lớn cho biết đã mua 2 triệu cổ phiếu DGW theo phương thức khớp lệnh từ ngày 13/8-8/9/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGW trên TradingView.

Công ty Cổ phần Created Future báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã DGW-HOSE).

Theo đó, Created Future, cổ đông lớn cho biết đã mua 2 triệu cổ phiếu DGW theo phương thức khớp lệnh từ ngày 13/8-8/9/2026. Qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 69.600.960 cổ phiếu, chiếm 31,47% lên 71.600.960 cổ phiếu, chiếm 32,06% vốn tại DGW.



Về nhân sự, ông Đoàn Hồng Việt hiện đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Created Future và Digiworld; bà Tô Hồng Trang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Digiworld, đang giữ vị trí Tổng Giám đốc Created Future.

Mới đây, HĐQT DGW thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng phương thức phát hành 2,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP). Theo đó, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.213.201.690.000 đồng lên 2.235.201.690.000 đồng - tương ứng 221.161.000 cổ phiếu đang lưu hành và 159.169 cổ phiếu quỹ.

Được biết, SSI hạ khuyến nghị đối với DGW từ "khả quan" xuống "trung lập" và giảm giá mục tiêu 12 tháng xuống 48.000 đồng/cổ phiếu (từ 49.000 đồng/cổ phiếu) mặc dù DGW ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2026 tích cực, SSI cho rằng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại trong thời gian tới.

Hiện, DGW đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026/2027 lần lượt là 9,4x và 8,7x, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 17x.

Theo luận điểm đầu tư của SSI thì nhu cầu laptop và thiết bị văn phòng duy trì tích cực. Làn sóng tích hợp AI bởi khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cùng với việc phát triển trung tâm dữ liệu, sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu laptop và thiết bị văn phòng. Dù nhu cầu AI từ khách hàng cá nhân có thể giảm dần sau giai đoạn tăng mạnh, nhu cầu từ khách hàng doanh nghiệp dự kiến vẫn duy trì ổn định nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI.

Bên cạnh đó, mảng điện thoại di động dự kiến tăng trưởng trở lại trong năm 2026. Nhu cầu thay mới và nâng cấp thiết bị, cùng với việc phân phối thêm thương hiệu Motorola, sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong năm 2026. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại trong năm 2027.

Đáng chú ý, DGW đang xin ý kiến cổ đông về việc nâng mức cổ tức tiền mặt năm 2026 lên 30% mệnh giá, tương đương tỷ suất cổ tức khoảng 7,2%, cao hơn đáng kể so với mức chi trả 5-10% mệnh giá trong giai đoạn 2024-2025.