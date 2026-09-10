Cổ đông lớn nâng sở hữu tại DGW lên 32,06%

Công ty Cổ phần Created Future báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã DGW-HOSE).
Theo đó, Created Future, cổ đông lớn cho biết đã mua 2 triệu cổ phiếu DGW theo phương thức khớp lệnh từ ngày 13/8-8/9/2026. Qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 69.600.960 cổ phiếu, chiếm 31,47% lên 71.600.960 cổ phiếu, chiếm 32,06% vốn tại DGW.
Về nhân sự, ông Đoàn Hồng Việt hiện đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Created Future và Digiworld; bà Tô Hồng Trang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Digiworld, đang giữ vị trí Tổng Giám đốc Created Future.
Mới đây, HĐQT DGW thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng phương thức phát hành 2,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP). Theo đó, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.213.201.690.000 đồng lên 2.235.201.690.000 đồng - tương ứng 221.161.000 cổ phiếu đang lưu hành và 159.169 cổ phiếu quỹ.
Được biết, SSI hạ khuyến nghị đối với DGW từ "khả quan" xuống "trung lập" và giảm giá mục tiêu 12 tháng xuống 48.000 đồng/cổ phiếu (từ 49.000 đồng/cổ phiếu) mặc dù DGW ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2026 tích cực, SSI cho rằng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại trong thời gian tới.
Hiện, DGW đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026/2027 lần lượt là 9,4x và 8,7x, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 17x.
Theo luận điểm đầu tư của SSI thì nhu cầu laptop và thiết bị văn phòng duy trì tích cực. Làn sóng tích hợp AI bởi khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cùng với việc phát triển trung tâm dữ liệu, sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu laptop và thiết bị văn phòng. Dù nhu cầu AI từ khách hàng cá nhân có thể giảm dần sau giai đoạn tăng mạnh, nhu cầu từ khách hàng doanh nghiệp dự kiến vẫn duy trì ổn định nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI.
Bên cạnh đó, mảng điện thoại di động dự kiến tăng trưởng trở lại trong năm 2026. Nhu cầu thay mới và nâng cấp thiết bị, cùng với việc phân phối thêm thương hiệu Motorola, sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong năm 2026. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại trong năm 2027.
Đáng chú ý, DGW đang xin ý kiến cổ đông về việc nâng mức cổ tức tiền mặt năm 2026 lên 30% mệnh giá, tương đương tỷ suất cổ tức khoảng 7,2%, cao hơn đáng kể so với mức chi trả 5-10% mệnh giá trong giai đoạn 2024-2025.
Hội đồng quản trị FPT thông báo ngày 22/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng.
Hội đồng quản trị GAS thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ là 24.129,5 tỷ đồng. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 9/9 - 20/11/2026.
CII và công ty con CII Invest cho biết đã mua vào 550.000 cổ phiếu PC1, nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch thực hiện vào ngày 8/9 vừa qua.
Ông Trần Anh Đức báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE).
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...