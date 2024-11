Cổ phiếu blue-chips dẫn nhịp đảo chiều, bất động sản nhiều mã nóng

Diễn biến chiều nay lặp lại kiểu giao dịch hôm 11/11 vừa qua khi đúng thời điểm thị trường hoảng loạn nhất, VN-Index thủng đáy, thì cầu vào mua kéo giá quay đầu tăng ngược. Cả trăm cổ phiếu phục hồi vượt tham chiếu, rất nhiều mã đạt biên độ tăng 2-6% so với mức thấp nhất trong ngày.

Nhóm cổ phiếu blue-chips dĩ nhiên vẫn là động lực chính của diễn biến chiều nay, dù về biên độ thì kém xa các mã vừa và nhỏ. Yếu tố đầu tiên để kích thích nhịp phục hồi đảo chiều vẫn phải là điểm số. VN-Index tạo đáy trong vài phút đầu phiên chiều, giảm tối đa 10,2 điểm nhưng đến cuối phiên đã tăng ngược 1,22 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đảo chiều mạnh mẽ nhất, hầu hết tăng hơn 1% so với giá đáy. VPB có màn trình diễn xuất sắc khi dòng tiền đổ vào mua dữ dội khiến thanh khoản chiều nay tăng 80% so với phiên sáng và giá từ mức giảm 1,57% thành tăng ngược 1,31% tương đương thay đổi +2,93%. So với giá thấp nhất phiên, VPB đóng cửa cao hơn tới 3,2%. Cổ phiếu này từ chỗ là một trong những mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất buổi sáng thì lại thành mã kéo điểm mạnh thứ hai lúc đóng cửa. Loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng ấn tượng như TPB đảo chiều với biên độ 2,87% thành tăng 0,31% lúc đóng đóng cửa; TCB đảo chiều 1.98% thành tăng 0,43%; STB đảo chiều 3,09% thu hẹp mức giảm còn 0,45%; SSB đảo chiều 2,14% thành tăng 0,3%; CTG đảo chiều 1,19% còn giảm 0,43%; ACB đảo chiều 1,22% thành tăng 0,2%; MBB đảo chiều 1,26% thành tăng 0,21%.

Có thể thấy không phải tất cả các blue-chips ngân hàng đều tăng so với tham chiếu lúc đóng cửa, nhưng tất cả đều mạnh hơn nhiều so với buổi sáng và có nhịp phục hồi ấn tượng trong phiên chiều. Đây là bằng chứng cho thấy có dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, vì nếu không có tiền đẩy giá lên, sẽ không thể hồi lại chỉ đơn giản nhờ bên bán dừng bán được.

Ngoài ngân hàng, nhiều cổ phiếu blue-chips khác cũng rất tốt trong phiên chiều như MWG, MSN, BCM, BVH, POW. Bất kể giá có vượt tham chiếu hay không thì nhịp tăng 1-2% chỉ trong thời gian ngắn chiều nay vẫn là diễn biến rất mạnh mẽ. VN30-Index đóng cửa cũng đã vượt tham chiếu 0,16% trong khi cuối phiên sáng giảm tới 0,72%. Độ rộng cũng thay đổi từ 6 mã tăng/22 mã giảm thành 15 mã tăng/11 mã giảm.

Nhiều cổ phiếu blue-chips đảo chiều mạnh mẽ.

Trạng thái đảo chiều giá cũng xuất hiện trên diện rộng của sàn HoSE. Đầu tiên là độ rộng: Kết phiên sáng VN-Index chỉ có 66 mã tăng/283 mã giảm nhưng đến cuối phiên là 153 mã tăng/203 mã giảm. Thứ hai là mức độ phục hồi so với đáy, thống kê cho thấy 110 cổ phiếu ở sàn này tăng tối thiếu 2% so với giá thấp nhất ngày, chiếm hơn 30% tổng số mã có giao dịch. Nếu tính cả số cổ phiếu phục hồi hơn 1% thì tỷ lệ lên tới trên 59%. Thanh khoản HoSE phiên chiều chỉ tăng khoảng 12,7% so với phiên sáng, đạt 7.268 tỷ đồng nhưng mặt bằng giá rõ ràng là tốt hơn hẳn.

Mức độ phân hóa vẫn đang xảy ra nhưng các cổ phiếu mạnh có diễn biến rõ nét đáng kể. Nhóm bất động sản là ví dụ, hàng chục cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1%, DXS còn kịch trần nhưng cũng có số lượng tương tự các mã nhóm này đỏ, nhiều mã giảm 2-5% giá trị. KBC, DXG, NVL, HDG, SZC, PDR, DIG đại diện cho nhóm tăng mạnh đều có thanh khoản rất cao.

Sàn HoSE tính chung có 66 cổ phiếu đóng cửa phiên với mức tăng trên 1% trong khi buổi sáng hầu như không đáng kể. Nhóm này chiếm 25,4% tổng giá trị khớp lệnh của sàn, cũng không phải tỷ trọng lớn. Nguyên nhân là do dòng tiền tổng thể trên thị trường vẫn thấp và nhà đầu tư chỉ tập trung vốn vào số ít mã chứ không dàn trải. Ngoài các đại diện bất động sản nói trên, có thể kể tới MWG, VPB, CTR, CSV, DCM cũng đều khớp cả trăm tỷ đồng với giá tăng mạnh mẽ.

Nhóm giảm giá vẫn còn khá nhiều, độ rộng cuối ngày có tới 203 mã đỏ, trong đó 83 mã giảm quá 1%. Điểm tích cực là thanh khoản của nhóm này chỉ chiếm 19,6% sàn HoSE, trong đó tới gần 79% là tập trung vào 10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất. HPG, VIX, HCM, PVD, GEX, HAH, NKG là những mã khớp trên trăm tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã đảo chiều mua ròng nhẹ trở lại 18,5 tỷ nhờ quy mô giải ngân tăng vọt 137% so với phiên sáng, đạt 1.058,6 tỷ đồng. Mức bán ra khoảng 1.040,1 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 185 tỷ. VPB là mã bị bán lớn nhất -104,2 tỷ đồng ròng. Ngoài ra có SSI -54,9 tỷ, HPG -43,3 tỷ, HDB -43,2 tỷ, VIX -32,3 tỷ, PVD -31 tỷ, FPT -28,4 tỷ, VHM -26,2 tỷ. Bên mua ròng có MWG +50,4 tỷ, STB +47,3 tỷ, KBC +47,1 tỷ, NVL +25 tỷ, VNM +33,2 tỷ, DXG +24,7 tỷ, KDH +21,5 tỷ.