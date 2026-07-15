Cổ phiếu chip đưa chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu tiếp tục đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại và số liệu lạm phát yếu hơn dự báo...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô duy trì đà tăng khi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,38%, đạt 7.543,59 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,9%, đạt 26.107,01 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 9,63 điểm, tương đương tăng 0,02%, đạt 52.508,27 điểm.

Phiên này, Dow Jones đương đầu áp lực giảm mạnh từ cú giảm 25% của cổ phiếu IBM sau khi công ty cảnh báo lợi nhuận quý 2/2026 thấp hơn so với dự báo do nhu cầu yếu ở các mảng kinh doanh phần mềm và hạ tầng của hãng.

Trái lại, S&P 500 và Nasdaq được hỗ trợ bởi sự phục hồi của cổ phiếu chip sau phiên bán mạnh vào ngày hôm trước. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu bán dẫn tăng 2,5%. Các cổ phiếu Applied Materials và Teradyne cùng tăng hơn 3%, trong khi Lam Research và Micron tăng hơn 5%.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 3,5% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc mạnh so với mức tăng 4,2% ghi nhận trong tháng 5. Nếu so với tháng trước, CPI toàn phần giảm 0,4%.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế đã dự báo CPI toàn phần tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - đi ngang so với tháng trước sau khi tăng 0,2% trong tháng 5.

Sau khi dữ liệu này được đưa ra, các nhà giao dịch về cơ bản không còn đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-29/7 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Ngoài ra, thị trường cũng chỉ còn đặt cược khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 15-16/9, giảm từ mức hơn 90% trước khi báo cáo CPI được công bố.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào cùng ngày, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cam kết chống lạm phát và đưa chính sách tiền tệ “về trạng thái đúng đắn”. “Tình trạng lạm phát leo thang trong 5 năm qua sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ”, ông nói.

Những tuyên bố này của ông Warsh dường như đều nằm trong kỳ vọng trước đó của thị trường nền không ra nhiều phản ứng từ phía nhà đầu tư.

“Số liệu CPI yếu hơn dự báo cho thấy đợt lạm phát tăng mạnh do chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là một sự giải tỏa tạm thời, vì căng thẳng lại leo thang trong những ngày gần đây. Dữ liệu lạm phát yếu có thể sẽ khiến Fed tạm thời ‘án binh bất động’, nhưng chúng tôi muốn nhắc nhà đầu tư rằng những gì mà Chủ tịch Warsh nói đến bây giờ đều thể hiện quan điểm cứng rắn”, Giám đốc đầu tư Skyler Weiand của công ty Regan Capital nhận xét với hãng tin CNBC.

Ông nói thêm: “Ông Warsh muốn đưa giá tiêu dùng về tầm kiểm soát, và công cụ tốt nhất mà Fed hiện có để làm công việc đó là tăng lãi suất”.

Ngoài cổ phiếu chip, một điểm sáng khác của thị trường trong phiên này là cổ phiếu ngân hàng, khi một số ngân hàng lớn công bố kết quả kinh doanh quý 2 tốt hơn dự báo. Trong đó, cổ phiếu Goldman Sachs tăng 9%, JPMorgan Chase và Bank of America cùng tăng khoảng 2%.

Về tình hình địa chính trị ở Trung Đông, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào một căn cứ không quân Mỹ ở Jordan, còn Mỹ tấn công các mục tiêu Iran trong suốt 5 giờ đồng hồ, khi hai bên đẩy mạnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố từ bỏ kế hoạch thu phí 20% giá trị hàng hóa đối với tàu bè đi qua eo biển Hormuz.

Sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu thoái lui từ mức cao của phiên, nhưng vẫn đóng cửa trong trạng thái tăng, đạt mức chốt phiên cao nhất 4 tuần.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,7%, đóng cửa ở mức 84,73 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,5%, đóng cửa ở mức 79,34 USD/thùng.