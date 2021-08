Cổ phiếu chứng khoán bất ngờ tím ngắt, thị trường vẫn rớt thảm

Kẻ buồn, người vui sáng nay khi thị trường tiếp tục thiếu hụt dòng tiền trầm trọng và sàn HoSE có số mã giảm gấp gần 3 lần số tăng. Tuy vậy nhóm cổ phiếu chứng khoán đột ngột tím lịm hàng loạt ở nhóm vốn hóa nhỏ.

Cổ phiếu chứng khoán tăng thường là tín hiệu tốt, nhất là khi thị trường vừa trải qua phiên biến động quá lớn tuần trước. Dù vậy đà tăng tốt nhất cũng chỉ tập trung vào nhóm vốn hóa nhỏ nên có khả năng là hiện tượng đầu cơ thông thường.

SSI sau nhịp giảm đầu phiên, nỗ lực lớn mới tăng được 0,64% so với tham chiếu. HCM tăng 1,23%, VND tăng 1,32%, VCI tăng 1,13%. So với phần còn lại của thị trường thì mức tăng này đã là rất tích cực. Thế nhưng so với các mã nhỏ, mức tăng này không đáng kể.

Trên cả 3 sàn, có 11 mã chứng khoán nhỏ tăng hết biên độ. Đó là TCI, DSC, BMS, VFS, WSS, EVS, SHS, VIG, TVS, APG, AGR. 11 mã khác tăng trên 5%, 6 mã tăng trên 3%.

Dĩ nhiên phần lớn các mã kịch trần đều có thanh khoản nhỏ. Số giao dịch mạnh nhất vẫn là SSI, HCM, VCI, VND, lọt top 20 mã thanh khoản hàng đầu ở hai sàn niêm yết.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán bùng nổ mạnh đem lại hào hứng cho một bộ phận nhà đầu tư có giao dịch tại đây, còn với diễn biến chung thì không có tác động gì. Không có cổ phiếu nào kéo nổi VN-Index tới 0,1 điểm. SHS bên sàn HNX kéo chỉ cố khá tốt, khoảng 0,7 điểm. Top 5 cổ phiếu trong nhóm chứng khoán thanh khoản sáng nay cũng chỉ chiếm 10,6% giá trị khớp hai sàn, nghĩa là lượng vốn hưởng lợi từ giao dịch ở nhóm này rất nhỏ.

Phần còn lại của thị trường không tốt. Độ rộng của HoSE rất hẹp với 98 mã tăng và 282 mã giảm. Hơn 200 cổ phiếu đang giảm tiếp trên 1% giá trị. Mức giảm này nếu đứng cạnh phiên giảm sốc thứ Sáu vừa qua thì tỷ lệ thua lỗ ngắn hạn rất cao.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 1,59% với 3 mã tăng/26 mã giảm. Số tăng là CTG tăng 0,61%, NVL tăng 0,96%, SSI tăng 0,64%. Trong 26 mã giảm, duy nhất BID giảm 0,99% là dưới ngưỡng 1%, còn lại đều giảm mạnh hơn. Có 17 mã trong rổ đang giảm trên 1%, 5 mã giảm trên 2% và 2 mã giảm trên 3% là MSN giảm 3,59% và PDR giảm 3,06%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục điều chỉnh mạnh trừ CTG và NVB. Tất cả 25 mã ngân hàng còn lại trên 3 sàn giảm đều trên 1% (trừ BID). Ảnh hưởng nhất tới VN-Index là VCB giảm 2,4%, TCB giảm 1,98%, VPB giảm 1,92%, MBB giảm 2,34%, ACB giảm 2,83%...

Cầu bắt đáy khá yếu khiến VN-Index chỉ hồi một nhịp ngắn rồi lại rơi sâu hơn.

VN-Index đang giảm 1,37% so với tham chiếu. Thị trường trượt mạnh sáng nay không liên tục. Nhịp giảm sâu đầu tiên chỉ diễn ra đến 9h30, lực cầu bắt đáy xuất hiện kéo chỉ số hồi lại. VN-Index đạt đỉnh nhịp hồi khoảng 10h25, chỉ còn giảm 0,4% so với tham chiếu. Tuy nhiên toàn bộ thời gian còn lại thị trường quay đầu giảm tiếp.

Một trong những yếu tố khiến lực hồi quá nhẹ và thời gian ngắn là sức mua không đủ. Phiên thứ Sáu tuần trước cầu bắt đáy tạo thanh khoản kỷ lục và đầu phiên sáng nay giá còn tốt hơn, nhưng bắt đáy lại rất yếu. Cả sáng nay giao dịch khớp lệnh sàn HoSE chỉ đạt 13.531 tỷ đồng, giảm 30% so với sáng phiên trước. Tổng giá trị khớp hai sàn cũng giảm gần 30%, đạt 15.897 tỷ đồng.

VHM tiếp tục là cổ phiếu thanh khoản nhất với 11,42 triệu cổ tương đương 1.240 tỷ đồng. Khối ngoại đã quay lại mua ròng 37,5 tỷ đồng ở mã này, hỗ trợ đáng kể. Tuy vậy nhà đầu tư trong nước lại vẫn bán rất lớn. VHM đến sau 11h vẫn còn tăng 0,83% so với tham chiếu, nhưng ít phút cuối phiên sáng lại bị ép xuống mất toàn bộ mức tăng này.

Khối ngoại sáng nay bán ròng 157,6 tỷ đồng trên HoSE và mua ròng 17,2 tỷ đồng trên HNX dồn vào VND. Các mã bị bán ròng nhiều nhất là chứng chỉ FUEVFVND với 70 tỷ đồng, NVL hơn 51 tỷ, MSN gần 46 tỷ, HPG xấp xỉ 40 tỷ. VRE, VIC, VCB là các mã bị bán ròng quanh 20 tỷ đồng. Phía mua ròng có CTG với 45,3 tỷ đồng và VHM là đáng kể.