Cổ phiếu hạ độ cao hàng loạt, VN-Index tiếp tục thất bại tại đỉnh cũ

Khả năng bứt phá lại được nhen nhóm hôm nay khi có lúc VN-Index vượt lên 1348,31 điểm, tăng khoảng 6,4 điểm, tức là tương đương đỉnh cao nhất hôm qua. Tuy nhiên khả năng giữ giá của các blue-chips quá tệ, phần lớn thời gian còn lại của phiên sáng là nhịp trượt giảm kéo dài của chỉ số.

Kết phiên sáng VN-Index để mất 2,9 điểm (-0,22%) so với tham chiếu. Độ rộng tại đỉnh thứ 2 của chỉ số lúc 9h55 ghi nhận 166 mã tăng/95 mã giảm, nhưng đến cuối chỉ còn 126 mã tăng/160 mã giảm. VN30-Index từ chỗ tăng cao nhất 0,41% đã thành giảm 0,32%, độ rộng từ 24 mã tăng còn 8 mã và 20 mã giảm. Các chỉ số này đều đang chốt ở mức thấp nhất.

Nhóm blue-chips suy yếu rõ nét, bất chấp giá còn xanh hay đỏ thì đều trượt đáng kể so với mức đỉnh đầu ngày. VIC đạt đỉnh khoảng 3 phút sau khi có giá mở cửa, tăng 2,06% nhưng sau đó để mất sạch. VHM trượt giảm 1,32% so với đỉnh và quay đầu giảm 1,06% so với tham chiếu. CTG đang mất 1,26%, BID giảm 0,96%, MSN giảm 1,1%, MWG giảm 1,24%... Cả rổ VN30 đang có 7 mã giảm quá 1%, may mắn mới có 2 mã trong Top 10 vốn hóa.

Diễn biến yếu ớt của các cổ phiếu dẫn dắt vốn đã bộc lộ từ 2 phiên trước, là lý do khiến VN-Index vượt đỉnh mang tính kỹ thuật hơn là sự kiện bùng nổ. Thực tế dòng tiền dịch chuyển sang các cổ phiếu vừa và nhỏ được chú ý hơn cũng phần nào thể hiện nhà đầu tư không quan tâm nhiều đến sự kiện chỉ số. Tuy vậy đến hôm nay nhiều mã vừa và nhỏ cũng bắt đầu suy yếu.

Midcap chốt phiên sáng còn tăng 0,42% cũng là suy yếu đáng kể từ đỉnh tăng 1,25% đầu ngày. Smallcap đang giảm 0,3%. Độ rộng tổng thể sàn HoSE vẫn còn chút phân hóa, nhưng khả năng duy trì độ cao của đa số cổ phiếu không còn. Trong 126 mã xanh chỉ có 50 mã đang tăng hơn 1% trong đó 14 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Nói đơn giản, dòng tiền đi ngược thị trường đang ngày càng co cụm hoặc chỉ có thể duy trì lực nâng đỡ ở số ít cổ phiếu.

Hai blue-chips duy nhất nằm trong nhóm này là VRE tăng 2,62% và BCM tăng 1,63%, còn lại là các mã tầm trung: NVL tăng 5,75% thanh khoản 572,3 tỷ đồng; GEX tăng 2,82% với 524,4 tỷ; EIB tăng 5,29% với 406,7 tỷ; PNJ tăng 4,41% với 125,1 tỷ; NLG tăng 2,16% với 115,1 tỷ; PHR tăng 3,64% với 45,6 tỷ… là những cổ phiếu nổi bật. Tất cả các mã này cũng đã trượt giá đáng kể trong phiên, như GEX lùi tới 3,82% so với đỉnh, PNJ lùi 2,24%, PHR lùi 2,1%.

Ở phía giảm thị trường cũng mới có 55 mã giảm hơn 1%, tuy nhiên có khoảng 30 mã giao dịch trên 10 tỷ đồng. Các blue-chips đóng góp 7 mã trong số này và những cổ phiếu vừa và nhỏ áp đảo. VSC giảm 5,93%, DIG giảm 4,71%, HAH giảm 1,86%, HVN giảm 2,02%, DPG giảm 2,38%, GEE giảm 1,83%, GMD giảm 1,64%... đều là các cổ phiếu tăng khá vừa rồi.

Hiện tượng đáng chú ý nhất lúc này không phải là việc VN-Index vượt đỉnh hay quay đầu vì đó là ảnh hưởng từ trụ. Điều quan trọng là dòng tiền vừa vào mạnh đẩy giá các cổ phiếu đầu cơ đã có tín hiệu chốt lời nhanh. Đây là tâm lý “ăn non” và dè chừng rủi ro. Giá trị khớp lệnh HoSE sáng nay tăng 6,2% so với sáng hôm qua trong khi thanh khoản rổ VN30 lại giảm 2%. Điều đó nghĩa là áp lực bán gia tăng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ vì mặt bằng giá hạ xuống dần.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 397 tỷ đồng trên HoSE nhưng lại xả rổ VN30 tới trên 435 tỷ đồng ròng. Nguyên nhân là khối này mua ròng cao ở một số mã như NVL +154,8 tỷ, EIB +57,9 tỷ, NLG +46,3 tỷ, PNJ +31,8 tỷ. Đó là các cổ phiếu đi ngược dòng khá ấn tượng. Trong rổ VN30 chỉ có VCB +24,9 tỷ đồng là đáng kể. Phía bán ròng có VHM -97,6 tỷ, CTG -71,3 tỷ, STB -61 tỷ, GEX -49,3 tỷ, MWG -45,9 tỷ, HPG -42 tỷ, VIC -40,9 tỷ, DPM -34 tỷ.