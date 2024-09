Cổ phiếu ngân hàng thanh khoản đột biến, giá lũ lượt vượt đỉnh 1 năm

VN-Index chốt phiên giao dịch hôm nay tăng thêm 4 điểm tiến sát mốc 1.300 với sự đóng góp chủ yếu của nhóm ngân hàng trong những phiên gần đây. Riêng hôm nay, nhóm này tăng thêm ít nhất 0,66% nữa với hàng loạt cổ phiếu vượt đỉnh một năm. Đơn cử như LPB, CTG, STB, VPB, MBB, HDB, TPB...

Trong tổng số 21.800 tỷ đồng giá trị khớp lệnh trên HoSE, giao dịch tại nhóm cổ phiếu ngân hàng gần 8.000 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tăng trưởng tích cực chủ yếu nhờ thông tin Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) xuống còn 4%/năm, từ mức 4,25%/năm duy trì từ đầu tháng 8. Đây là lần thứ 2 Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất OMO trong vòng hơn 1 tháng qua.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các ngân hàng thương mại cổ phần chiều 21/9, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã có 32/40 ngân hàng thương mại đăng ký gói tín dụng mới với lãi suất thấp hơn từ 0,5-2%, cung cấp tổng giá trị 405.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân chịu tác động của cơn bão số 3.

Ngoài ra, trong cuộc họp mới nhất giữa Chính phủ và các Ngân hàng TMCP, một số ngân hàng cũng đề xuất về việc gia hạn thêm thời hạn thực hiện thông tư 06/2024 về việc gia hạn thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng nữa sang 30/06/2025.

Theo số liệu thống kê từ VDSC, tính đến ngày 25/09, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 26,7 nghìn tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đã ngưng phát hành tín phiếu kể từ 23/08 nên trong tháng 9 chỉ còn khoảng 22 nghìn tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Trong khi đó, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trên kênh cầm cố tương đối trầm lắng trong ba tuần đầu tháng và chỉ mới đột biến về quy mô vào phiên ngày 24/09-25/09. Luỹ kế từ đầu tháng đến nay, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 4,7 nghìn tỷ đồng qua nghiệp vụ mua kỳ hạn.

Lãi suất trên thị trường mở tiếp tục giảm thêm trong tháng qua với mức giảm 25 điểm cơ bản đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn về mức 4,0%/năm, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2024. Trong khi đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm khá nhanh trong nửa đầu tháng và tăng trở lại vào tuần cuối tháng. Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm giảm mạnh về mức thấp nhất là 3,21%/năm tại ngày 17/09, cũng là mức thấp nhất được ghi nhận từ đầu tháng 4/2024.

Tuy nhiên, lãi suất cho vay qua đêm đã tăng trở lại trong các phiên giao dịch gần đây cùng với việc Ngân hàng Nhà nước tăng quy mô cho vay qua kênh cầm cố để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Tại ngày 24/09, lãi suất cho vay qua đêm là 4,22%/năm, cao hơn 20 điểm cơ bản so với cuối tháng 8/2024. Lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng không thay đổi nhiều so với cuối tháng trước, riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng giảm lần lượt 40 điểm cơ bản và 67 điểm cơ bản so với cuối tháng trước, còn 4,69%/năm và 5,31%/năm.

Mặc dù tín dụng của nền kinh tế đã phục hồi trong tháng 8, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong nửa đầu tháng 9 vẫn tương đối chậm. Cụ thể, theo NHNN, tín dụng đã tăng tốc từ mức 7,15% so với cuối năm 2023 tại ngày 07/09 lên mức 7,38% tại ngày 17/09. Mặc dù vậy, theo đặc điểm về tăng trưởng tín dụng hàng năm, tín dụng có thể bứt tốc vào tuần cuối tháng của mỗi quý.

Hiện tại, VDSC cho rằng áp lực về tỷ giá đã không còn quá lớn nên Ngân hàng Nhà nước có thể tập trung vào mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và kích thích đầu tư, tiêu dùng trong nước. Điều này tác động tích cực đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó phản ánh lên thị trường chứng khoán, đẩy thị giá cổ phiếu lên cao.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định hạ lãi suất 0,5% (lần đầu tiên kể từ năm 2020). Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường - VPBankS, khi Fed hạ lãi suất thì chắc chắn các ngân hàng sẽ hạ lãi suất theo thị trường.

Nhìn lại quá khứ, giai đoạn 2015 hạ lãi suất, ngân hàng vẫn tăng trưởng tốt. Trong cơ cấu thu nhập ngân hàng hiện nay, thu nhập lãi thuần giảm, thu nhập từ dịch vụ đang cải thiện nhiều và dần chiếm tỷ trọng lớn. Mặt khác, doanh nghiệp phục hồi thì nợ xấu ngân hàng giảm, giảm trích lập dự phòng. Sức khỏe hệ thống ngân hàng càng tốt hơn. Do vậy, kinh tế phục hồi thì tốt cho tất cả. Ngành ngân hàng là ngành xương sống của nền kinh tế nên vẫn có dư địa tốt để phục hồi.