Cổ phiếu ồ ạt đảo chiều tăng, VN-Index lấy lại 22 điểm

Thị trường chiều nay lại vui như hội, không còn vẻ ảm đạm hôm qua. Áp lực bán yếu đã thất thế nhanh chóng khi người mua nâng giá lên. Hơn 330 cổ phiếu tăng giá, lại nhiều gần gấp 3 lần số giảm...

Dòng tiền vào thị trường phiên chiều không hẳn là mạnh mẽ, nhưng tâm lý rất tốt. Cả hai sàn niêm yết chỉ thanh khoản thêm xấp xỉ 9.760 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng 19% nhưng hiệu quả giá lại khác biệt.

Sàn HoSE buổi chiều giao dịch 8.737 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên sáng. Thế nhưng từ chỗ chỉ có 157 mã tăng/287 mã giảm, kết phiên chiều đã là 331 mã tăng/126 mã giảm.

Lực cầu thay vì chặn đỡ giá quanh tham chiếu đã thay đổi chiến thuật, bắt đầu mua nâng giá dần lên. Các blue-chips dĩ nhiên bứt phá trước vì ngay từ sáng đã tỏ ra mạnh hơn hẳn mặt bằng chung. VN30 có 27 mã tăng giá, không mã nào giảm, trong đó 18 mã tăng trên 1%. VN30-Index kết phiên cũng tăng 1,21% so với tham chiếu.

Tuy vậy rổ blue-chips cũng có 5 mã tụt giá so với phiên sáng, là ACB, MSN, VCB, VJC và VNM. Trong đó VNM và MSN thấp hơn đang kể với -1,4% và 1,48%. Tuy vậy tất cả số này đều tụt giá trong trạng thái vẫn tăng so với tham chiếu.

Nhiều trụ lớn đảo chiều khá mạnh và nổi lên thành mã dẫn dắt. VIC tăng so với cuối phiên sáng tới 1,1%, đóng cửa tăng 1,11% so với tham chiếu. GAS tăng 1,47%, chốt tăng 1,1% so với tham chiếu. NVL tăng 2%, chốt tăng 1,76%. Nhiều mã tầm trung như TPB, MWG, FPT, BVH, PNJ cũng bứt tốc rất mạnh.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ dĩ nhiên quay đầu chậm hơn, nhưng cũng tăng rất tốt. Midcap chốt phiên tăng 2,65%, chỉ còn lại 9 mã giảm; Smallcap tăng 2,47%, còn lại 55 mã giảm. Ngay cả những cổ phiếu bị bán tháo như FLC, ROS cũng mạnh lên, dù đóng cửa vẫn giảm 2,65% và 3,04%. Dĩ nhiên nhóm giảm giá cuối ngày vẫn chủ đạo là những cổ phiếu không hấp dẫn được dòng tiền và nhà đầu tư có nhu cầu thoát ra lớn, PXI, OGC vẫn giảm sàn...

Vài trụ lớn nhất vẫn chưa tham gia vào màn đảo chiều bùng nổ hôm nay.

Sự dẫn dắt của nhóm blue-chips chiều nay vẫn chưa thực sự trọn vẹn. TCB, VCB, VPB chỉ chốt được giá tham chiếu, VHM tăng quá yếu 0,14%, SAB tăng 0,12%, HPG tăng 0,22%, VNM tăng 0,52%. Nếu các trụ này bứt phá giống như nhóm blue-chips còn lại, VN-Index hoàn toàn có thể san bằng mức giảm hơn 26 điểm ngày hôm qua.

Dù vậy mức tăng gần 22 điểm hôm nay cũng là một thay đổi tốt, sau 3 phiên lao dốc nặng nề. Tín hiệu đầu tiên là thị trường cho thấy có sự phản ứng về mặt kỹ thuật, khi VN-Index phục hồi từ ngưỡng hỗ trợ. Thứ hai là có sự tham gia bắt đáy của nhà đầu tư mạnh bạo hơn. Thứ ba là nhóm blue-chips vẫn cho thấy có sự quan tâm của dòng tiền sớm nhất.

Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên này giảm 3,5% so với hôm qua, đạt 21.875 tỷ đồng. Mức thanh khoản yếu là điều thường thấy trong những phiên phục hồi như thế này. Không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng bắt đáy và bắt đáy nâng giá dần lên. Cũng rất nhiều nhà đầu tư bán tháo mấy ngày qua chưa thể quay lại mua.

Điều quan trọng là sự hoảng hốt mấy ngày qua vẫn có thể thay đổi. Sự bi quan của nhà đầu tư thực ra là do thị trường sụt giảm, danh mục lỗ, còn các yếu tố thông tin lại rất chóng quên. Sau một đêm không có gì thay đổi, ngoài tâm lý.