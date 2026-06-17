Cổ phiếu POM vào diện cảnh báo, từ 19/6

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu POM của Công ty Cổ phần Thép Pomina vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/6/2026.

HNX cho biết lý do là vì Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, công ty phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Ngoài ra, cổ phiếu POM còn bị hạn chế giao dịch với các lý do gồm Thép Pomina có vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; chưa công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và 2025; Thép Pomina là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Mới đây, POM đã có báo cáo về tình hình đáp ứng điều kiện công ty đại chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Cụ thể: căn cứ Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán năm 2025, vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là -590.243.445.055 đồng.

Đồng thời, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025, vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là -630.742.417.321 đồng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QHI4, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ".

Do đó, công ty không còn đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định đối với công ty đại chúng và thuộc trường hợp bị xem xét hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-BTC.

Bên cạnh đó, công ty cho biết công ty đang tích cực triển khai các giải pháp tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các tồn tại về tài chính và cải thiện tình hình vốn chủ sở hữu nhằm đáp ứng đầy đủ các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2026 để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có các phương án nhằm khắc phục tình trạng vốn chủ sở hữu âm, từng bước đưa công ty đáp ứng trở lại các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định.