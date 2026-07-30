Blog chứng khoán: Khẩu vị rủi ro thay đổi

Thị trường có được một phiên bùng nổ “quý giá”, củng cố kỳ vọng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Tuy thanh khoản vẫn khá nhỏ nhưng tâm lý thực sự đã bị thuyết phục. Gần hai chục cổ phiếu kịch trần, gần 140 mã khác tăng trên 2% thì không thể là yếu được.

Tranh minh họa.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay khoảng 17,5k tỷ chưa tính thỏa thuận cũng là mức tốt nhất 5 phiên. Nên nhìn nhận mức thanh khoản chưa cao này xuất phát từ tình trạng “thiếu hàng bán” hơn là đánh giá dòng tiền.

Diễn biến giá trong phiên là tăng dần, từ trạng thái lình xình đầu giờ sáng đến tăng tốt cuối phiên sáng và chuyển sang bùng nổ buổi chiều. Nếu không có hiện tượng nâng giá mua liên tục, thậm chí là đuổi giá thì không thể đạt được hiệu quả về biên độ như vậy. Trong quá trình lên giá, thanh khoản được tạo ra không chỉ từ phía mua mà còn cả từ phía bán. Nếu bán “găm hàng” thì sẽ không có nhiều thanh khoản khớp được.

Vì vậy mức thanh khoản hôm nay là một kết quả tất yếu của quá trình “test” cung mấy ngày gần đây. Kể từ phiên ngày 24/7 tới nay thanh khoản đã giảm đáng kể, nhất là ở các nhịp giảm intraday. Thị trường nhồi lên nhồi xuống nhiều lần mà không “vắt thêm” được thanh khoản tức là lượng hàng trôi nổi nhất đã bị gom hết. Những “chiến binh” còn trụ lại có thể đã “khóa tài khoản”, “tắt màn hình”!

Áp lực lúc này chuyển sang phía người mua, những người muốn quay lại thị trường ở vùng giá cổ phiếu rất thấp sau nhịp giảm kéo dài. Nếu thực sự muốn mua, các lệnh treo rớt lại cần phải thay đổi. Tình trạng nâng giá mua hôm nay là hành động rõ ràng và là kết quả của khẩu vị rủi ro thay đổi. Vài ngày trước lệnh mua vẫn còn chọn giá thấp, chờ đợi bên bán xả hàng, đến hôm nay đã phải chấp nhận các mức cao hơn. Từ việc ngại rủi ro bằng quyết định chờ giá chuyển thành hành động dứt khoát để có được giá.

VNI tăng liền 3 phiên ở vùng thấp sau xu hướng giảm kéo dài thường là tín hiệu tích cực. Sở dĩ các phiên hồi trong xu hướng giảm dễ trở thành “bull-trap” vì sẽ xuất hiện lượng cổ phiếu cắt lỗ mới. Ba phiên tăng liên tiếp là tín hiệu của sức mạnh và lượng hàng bán ra ít thì xác suất cao thị trường đã tạo đáy. Dù sau đây vẫn sẽ có những phiên giảm trở lại, nhưng sự thay đổi trong tâm lý chấp nhận rủi ro vẫn là tiền đề vững chắc để dòng tiền vào hấp thụ.

Ba phiên đảo chiều tâm lý cũng khiến những rủi ro bên ngoài trở nên mờ nhạt. Việc FED không tăng lãi suất trong cuộc họp đêm qua là điều có thể đoán trước. Xung đột nóng trở lại sau 2 ngày tạm dừng, giá dầu tăng, chứng khoán Mỹ giảm… đột nhiên trở thành không quan trọng. Điều này phản ánh yếu tố tâm lý trong đánh giá về thị trường quan trọng hơn là bản thân sự kiện. Thậm chí việc kết quả kinh doanh quý 2 cũng được “đào lại” để lý giải diễn biến thị trường, dù vài ngày trước còn không ai quan tâm. Khi chi phối được tâm lý thì xấu cũng có thể thành tốt và ngược lại.

Thị trường phái sinh hôm nay phát tín hiệu ngược rất thú vị. Mấy hôm trước đà giảm chưa có tín hiệu kết thúc thì chấp nhận chênh lệch dương. Hôm nay có phiên bùng nổ theo đà thì lại đảo âm. Tuy nhiên điều đó không quan trọng vì cơ hội giao dịch có thể tận dụng mới là quyết định. Lúc VN30 tích lũy bám sát 1864.xx thì basis âm 7-8 điểm, cơ hội rất tốt để vào Long. Suốt nhịp tăng “ngon” nhất của VN30 lên 1882.xx basis đều âm. Dĩ nhiên càng về sau basis càng co lại, là một sự “chấp nhận” thực tế.

Sau phiên tăng thứ 3 liên tiếp kết hợp với quá trình “test” cung kéo dài có kết quả tốt, tín hiệu tạo đáy đang tăng độ tin cậy. Sẽ có các nhịp lùi lại, thậm chí là ép trụ, rung lắc. Điều nên quan sát là cách khối lượng được xả ra và quy mô của khối lượng đó.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1886.27. Cản gần nhất ngày mai là 1894; 1904; 1916; 1924; 1934; 1949. Hỗ trợ 1883; 1873; 1864; 1853; 1838; 1826.

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