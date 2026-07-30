Chuyên gia: "Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 6 - 12 tháng tới"

Xét triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06 - 12 tháng tới...

Ảnh minh họa.

Việc FED giữ nguyên lãi suất đã tạo cú hích đáng kể cho tâm lý nhà đầu tư trong nước. Cùng với đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang ghi nhận nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng tích cực, trở thành động lực giúp dòng tiền quay trở lại thị trường.

Nhờ sự cộng hưởng của các yếu tố này, VN-Index bứt phá gần 40 điểm, đóng cửa tại 1.744,66 điểm, với độ rộng thị trường áp đảo khi có 277 mã tăng so với chỉ 58 mã giảm. Đây là phiên tăng điểm có tính lan tỏa cao, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Động lực dẫn dắt đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh khả quan. Hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần như VRE, VIX, GEX, KSV, chủ yếu nhờ bức tranh lợi nhuận quý II khởi sắc với nhiều mức tăng trưởng kỷ lục.

Nhận định về việc FED giữ nguyên lãi suất, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS, cho rằng dù FED giữ nguyên mức lãi suất, thông điệp vẫn nghiêng về thắt chặt kéo dài. Chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm, trong khi thị trường trong nước vẫn giao dịch khá tích cực.

Xét về diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường đã trải qua giai đoạn điều chỉnh, giảm giá mạnh kéo dài trong 4 tuần liên tiếp. VN-Index giảm mạnh từ vùng giá 1.900 điểm về vùng giá 1.650 điểm. Áp lực bán mạnh và có tính chất giải chấp ngắn hạn gia tăng khá đột biến trong tuần trước.

Tổng vốn hóa toàn thị trường thời điểm VN-Index tạo đáy ngắn hạn quanh 1.650 điểm khoảng 382 tỷ USD tương ứng 74%/GDP 2025. Vốn hóa VN30 234 tỷ USD tương ứng 61% vốn hóa thị trường.

Vốn hóa toàn thị trường (trừ VinGroup) 290 tỷ USD, tương ứng mức P/E 10,3; P/B 1,52. Tương đương các thời điểm vùng đáy khủng hoảng. Đây là vùng định hợp lý của thị trường. Rất nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E hiện tại khoảng 4-8, P/B thấp trong lịch sử.

Khi định giá thị trường trở nên hợp lý, áp lực giải chấp giảm. Bên cạnh là các yếu tố vĩ mô hỗ trợ tích cực, cơ sở cho thị trường phục hồi tốt trong những phiên gần đây trong khi chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm mạnh.

Với chỉ số chính VN-Index, sau giai đoạn 04 tuần liên tiếp giảm mạnh từ vùng giá 1.900 điểm về vùng giá 1.650 điểm, VN-Index đang vượt lên giai đoạn giảm giá mạnh đột biến. Trường hợp tích cực VN-Index được kỳ vọng phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.770 điểm-1.800 điểm.

"Xét triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06 - 12 tháng tới", ông Nhật nhấn mạnh.

VinaCapital cũng lên tiếng trấn an nhà đầu tư sau đợt sụt giảm gần đây của thị trường. Theo quỹ, những biến động gần đây của thị trường có thể khiến giá trị khoản đầu tư sụt giảm, gây ra không ít lo lắng và áp lực. Đây chắc chắn không phải là điều bất kỳ nhà đầu tư nào mong muốn.

Từ góc độ đầu tư dài hạn, VinaCapital cho rằng phần lớn biến động hiện nay đang phản ánh phản ứng ngắn hạn của thị trường trước các thông tin bất lợi, hơn là sự suy giảm của các yếu tố nền tảng của nền kinh tế và doanh nghiệp.

Vì thế, quỹ vẫn tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường bao gồm: Giá cổ phiếu đang rẻ hơn giá trị thực của nhiều doanh nghiệp. Kết thúc Quý 2, nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Thị trường đang ở vùng định giá hấp dẫn hiếm có: Nếu loại trừ nhóm Vingroup, P/E dự phóng của thị trường chỉ khoảng 9,3 lần, gần vùng thấp nhất trong 10 năm.

Triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng, đầu tư công và sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân. Sau những giai đoạn thị trường biến động mạnh trong quá khứ, các quỹ cổ phiếu của VinaCapital thường ghi nhận mức phục hồi nhanh trong 12 tháng tiếp theo.

"Những giai đoạn biến động thường là phép thử về tâm lý, nhưng cũng có thể mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư kiên định với mục tiêu dài hạn", VinaCapital nhấn mạnh.