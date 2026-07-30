Mua đuổi giá trên diện rộng, loạt cổ phiếu tăng kịch trần, khối ngoại cũng “đua”

Khối lượng bán ra tiếp tục suy yếu giống như chiều hôm qua, khiến bên mua muốn khớp được chỉ còn cách nâng giá. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ và VN-Index có ngày tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 4/2026.

VN-Index tăng phiên thứ 3 liên tiếp và lại là phiên bùng nổ ấn tượng.

Chỉ số đóng cửa vượt tham chiếu 2,35% tương đương +39,98 điểm, lên mức 1744,66 điểm. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp, một tín hiệu mạnh mẽ củng cố cơ hội kết thúc nhịp điều chỉnh kéo dài từ đỉnh tháng 5/2026.

Chốt phiên sáng VN-Index đã tăng 1,81% (+30,8 điểm), như vậy biên độ tăng thêm chiều nay cũng không quá nhiều. Nguyên nhân một phần đến từ nhóm Vin: VIC lại tụt một bước giá so với phiên sáng, tăng rất yếu 0,27% so với tham chiếu. VHM tăng thêm rất nhẹ 0,61%, đóng cửa tăng 5,64%. Dù VHM cực mạnh nhưng phần lớn sức mạnh đã thể hiện vào điểm số phiên sáng.

Thống kê rổ VN30 có 20 cổ phiếu đóng cửa chiều nay tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 8 mã tụt giá. Tuy tăng thêm là xu hướng áp đảo nhưng biên độ tăng mạnh chỉ tập trung vào số ít cổ phiếu: VCB tăng thêm 1,07%, chốt tăng 3,48%. BID tăng thêm 1,92%, chốt tăng 5,08%. MSN tăng thêm 1,65%, chốt tăng 2,41%. MWG tăng thêm 4,49%, chốt tăng 4,96%. VPL tăng thêm 2,58%, chốt tăng 3,38%.

VN30-Index cải thiện so với phiên sáng nhưng cũng chỉ tăng thêm hạn chế. Đóng cửa chỉ số của nhóm blue-chips tăng 2,01% so với +1,73% của phiên sáng. Dòng tiền vào nhóm này khá hạn chế, thanh khoản chỉ tăng nhẹ 6,8% so với phiên sáng. Dù vậy nhìn tổng thể hôm nay nhóm blue-chips vẫn có tính dẫn dắt rất cao: 19 cổ phiếu trong rổ tăng từ 2% trở lên, trong đó 7 mã thuộc Top 10 vốn hóa. Về thanh khoản, trong 15 cổ phiếu giao dịch vượt 300 tỷ đồng có 13 mã thuộc rổ blue-chips này. Tổng giao dịch nhóm VN30 đóng góp khoảng 59,1% thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE.

Trong khi cổ phiếu blue-chips lên giá khá hạn chế buổi chiều thì các mã vừa và nhỏ lợi đà cực mạnh. 19 cổ phiếu đóng cửa giá kịch trần và duy nhất có VRE thuộc VN30 và đã đạt được từ sáng. Phiên sáng nhóm kịch trần mới có 7 mã. Giao dịch cực lớn xuất hiện với VIX 977,3 tỷ đồng, VCK với 207 tỷ, GEX với 455,7 tỷ, VSC với 267,6 tỷ.

Chỉ riêng số lượng cổ phiếu đóng cửa tăng từ 2% trở lên đã là 155 mã, gấp rưỡi phiên sáng (103 mã). Số lượng cổ phiếu tăng từ 3% trở lên cũng nhiều gấp đôi (106 mã so với 55 mã). Rõ ràng là mặt bằng giá cổ phiếu được nâng lên rất tốt.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường tăng giá rất tốt.

Tỷ trọng thanh khoản của rổ VN30 hôm nay cao nhưng thực ra là đã “co” lại một chút, trung bình 2 tuần trước nhóm này đều trên 60%. Nhìn riêng chiều nay, VN30 chỉ đóng góp chưa tới một phần ba mức gia tăng thanh khoản chung của sàn HoSE. Cụ thể, giá trị khớp lệnh sàn này tăng 15% so với buổi sáng tương đương tuyệt đối 1.131 tỷ đồng thì VN30 tăng 326 tỷ, đóng góp khoảng 28,8%. Điều này cho thấy dòng tiền có mạnh lên ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Trong nhóm tăng vượt 2%, rổ VN30 có 19 mã, tương đương 12,3%, tức là các mã vừa và nhỏ tăng mạnh áp đảo hoàn toàn. VIX tăng 6,97%, GEX tăng 6,76%, VCI tăng 3,37%, VSC tăng 6,64%, VND tăng 3,96%, VCK tăng 6,86%, ORS tăng 4,41%, DXG tăng 2,91%, MCH tăng 2,88%, KDH tăng 3,24%... đều là các cổ phiếu thanh khoản vượt trăm tỷ đồng.

Khối ngoại chiều nay vẫn tiếp tục đuổi giá cùng nhà đầu tư trong nước khi giải ngân thêm 1.559 tỷ đồng, thậm chí tăng gần 18% so với phiên sáng. Vị thế ròng buổi chiều là +257,1 tỷ, so với +420,2 tỷ buổi sáng. Các mã được mua ròng nổi bật là VIC +194,5 tỷ, VNM +157,9 tỷ, MSN +105,1 tỷ, FPT +76,2 tỷ, MCH +75,5 tỷ, GMD +73 tỷ. Phía bán ròng có TCB -144,5 tỷ, ACB -63,1 tỷ, NVL -47,4 tỷ.

Việc VN-Index có phiên tăng thứ ba liên tiếp, lại là phiên bùng nổ mạnh mẽ cho thấy dòng tiền đang dần bị thuyết phục rằng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Khả năng chấp nhận mua đuổi giá cao trong bối cảnh bên ngoài vẫn xáo trộn thể hiện tâm lý chấp nhận rủi ro đã thay đổi.