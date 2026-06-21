Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.600 tỷ, mã nào bị bán nhiều nhất?

Khối ngoại tiếp tục là lực cản đáng kể khi bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 1.497,4 tỷ đồng.

Phiên giao dịch cơ cấu danh mục của các quỹ ETF tiếp tục tạo ra những biến động mạnh trên thị trường. Có thời điểm gần cuối phiên, VN-Index mất tới 18 điểm trước áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện ở vùng giá thấp đã giúp cân bằng cung – cầu, qua đó thu hẹp đáng kể đà giảm.

Kết phiên, VN-Index chỉ còn giảm 5,94 điểm, lùi về 1.824,53 điểm. Dù mức giảm của chỉ số không quá lớn, bức tranh thị trường lại cho thấy trạng thái yếu hơn nhiều khi độ rộng nghiêng hẳn về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận tới 205 mã giảm giá, trong khi chỉ có 84 mã tăng. Điều này phản ánh áp lực điều chỉnh mang tính lan tỏa rộng, thay vì chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thị trường đồng thời chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi. Việc MSCI không bổ sung thêm điểm cho Việt Nam trong các tiêu chí nâng hạng tuy không gây thất vọng lớn vì đã được dự báo từ trước, nhưng cũng không tạo thêm động lực để dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng.

Bên cạnh đó, những nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào trạng thái trì hoãn khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước các rủi ro địa chính trị toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, chỉ một số ít cổ phiếu trụ cột duy trì được sắc xanh như VCB, VIC, VHM, LPB, STB và TCX, qua đó giúp chỉ số tránh được một phiên giảm sâu hơn. Ngược lại, phần lớn thị trường chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh với BID, VPB và MBB đồng loạt giảm giá.

Nhóm chứng khoán cũng đảo chiều sau thông tin MSCI giữ nguyên vị trí của Việt Nam trong bảng tiêu chí nâng hạng, kéo theo SSI, VIX, VND và HCM đồng loạt suy yếu. Áp lực bán còn lan rộng sang nhiều nhóm ngành phi tài chính. Từ dầu khí, nguyên vật liệu, đầu tư công cho tới bán lẻ tiêu dùng và công nghệ thông tin đều ghi nhận trạng thái giảm giá. Các cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số trong phiên gồm BID, MCH, VPB, MBB, GVR và TCB.

Thanh khoản khớp lệnh trên ba sàn giảm còn khoảng 20.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục là lực cản đáng kể khi bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 1.497,4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí, Chứng khoán. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VPL, VCK, VIC, MSB, TCX, VCB, MWG, FRT, MSN, VCI.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, FPT, STB, TCB, VPB, SHB, GEX, CTR, POW.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.400,9 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh là 737,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, FPT, STB, TCB, HDB, HPG, BSR, DXG, TPB, CII.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 6/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Du lịch và Giải trí, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng gồm: VIC, VPL, VCK, KDC, MSB, VCI, BAF, VCB, GEE.

Tự doanh mua ròng 449,0 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 279,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng hóa và Dịch vụ Công nghiệp, Chứng khoán. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: FUEVFVND, HAH, VCB, CTG, PET, GMD, OCB, KDC, PNJ, NVL.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: HPG, MWG, VHM, STB, MBB, MSN, TCB, FPT, VPB, VNM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 224,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì mua ròng 1.040,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 2/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ô tô và Phụ tùng. Top bán ròng gồm: HDB, STB, MSB, TPB, DXG, CII, VCB, ORS, HAG, VAB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VHM, FPT, VIC, VPB, SHB, VIX, TCB, KDC, HPG, VNM.

Với giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.549,1 tỷ đồng, giảm 2,4%, chiếm 17,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu LPB với hơn 35,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1.566,9 tỷ đồng, được tổ chức trong nước bán trao tay và bán cho khối tự doanh.

Bên cạnh đó, cổ phiếu VIC cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương 289,5 tỷ đồng, được trao tay bởi nhà đầu tư nước ngoài.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Thiết bị điện, Dịch vụ giải trí, Điện và Vận tải thủy; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Bán lẻ, Hóa chất, Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Kho bãi, Khí đốt, Hàng cá nhân và Khai khoáng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.