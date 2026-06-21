Xu thế dòng tiền: Kỳ vọng lợi nhuận quý 2 có tạo được động lực mới?

Sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn tuần qua đã giúp VN-Index duy trì vững chắc trên mốc 1800 điểm. Tuy nhiên sự lan tỏa về độ rộng lại kém, kết hợp với thanh khoản thấp tạo nên bức tranh tương phản với sự hưng phấn trên thị trường quốc tế khi triển vọng kết thúc xung đột Trung Đông ngày càng vững chắc.

VN-Index và các đường MA20 ngày, MA50 ngày.

Việc Mỹ và Iran xác nhận ký ghi nhớ thỏa thuận hòa bình đã xuất hiện từ cuối tuần trước và tuần qua là thời gian để thị trường “thể hiện” phản ứng. Thanh khoản khớp lệnh trung bình của hai sàn niêm yết có tăng khoảng 20%, đạt 16.564 tỷ đồng/phiên không tính thỏa thuận. Dù vậy đây cũng chỉ là mức tăng trên nền thấp kỷ lục của hai tuần trước đó, còn con số tuyệt đối vẫn cho thấy ngưỡng thanh khoản rất nhỏ.

Điều bất ngờ là thị trường chỉ “phản ứng tốt” trên VN-Index, với việc chỉ số này tăng gần 33 điểm, lên mức 1824,53 điểm. Trong khi đó đa số cổ phiếu không đạt được sức mạnh tương ứng.

Các chuyên gia cho rằng đúng là rủi ro địa chính trị là một trong những yếu tố khiến thị trường lo ngại thời gian qua. Khi rủi ro này giảm bớt với việc xác lập thỏa thuận hòa bình và bước vào vòng đàm phán, thị trường vẫn chưa thể cởi bỏ áp lực vì bất định vẫn còn và các lo ngại dai dẳng khác về lạm phát, lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng…

Những lo ngại này có thể phản ánh vào việc giảm kỳ vọng lợi nhuận quý 2/2026. Mùa báo cáo tài chính tới đây khả năng cao sẽ không dẫn đến một xu hướng tăng rộng rãi, thậm chí nhà đầu tư còn không có xu hướng mua đón đầu dựa trên kỳ vọng mà chờ đợi sự xác nhận từ con số.

Dù vậy các chuyên gia cũng khuyến nghị có thể tăng tỷ trọng danh mục cổ phiếu lên mức cân bằng và đầu tư dựa trên yếu tố cơ bản thay vì đầu cơ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường khá nhiễu trong tuần qua khi hiện tượng đẩy trụ lại xuất hiện trong khi đa số cổ phiếu giảm trong bối cảnh thanh khoản nhỏ. Việc nhìn chỉ số lúc này trở nên khó ra quyết định khi mốc 1800 điểm được neo giữ thuần túy kỹ thuật. Theo anh chị nhà đầu tư nên quan sát thị trường và cổ phiếu thế nào để có đánh giá hợp lý?

Trong bối cảnh các quan điểm hiện vẫn khá thận trọng với lợi nhuận quý 2/2026, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ chờ số liệu thực tế thay vì mua trước trên kỳ vọng.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi, nhà đầu tư không nên nhìn mốc 1800 điểm như một ngưỡng hỗ trợ tuyệt đối, mà cần đánh giá vùng điểm này thông qua phản ứng thực tế của dòng tiền, độ rộng thị trường và trạng thái của từng nhóm cổ phiếu.

Trong ngắn hạn, điều cần quan sát trước hết là mức độ lan tỏa. Nếu chỉ số được giữ quanh 1800 điểm nhưng số mã giảm vẫn áp đảo, nhiều cổ phiếu tiếp tục xuyên thủng nền hỗ trợ và nhóm dẫn dắt chưa có tín hiệu hồi phục rõ ràng, có thể xem đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe thị trường thực chất vẫn yếu. Ngược lại, nếu áp lực bán không gia tăng mạnh, số lượng cổ phiếu giữ được nền giá mở rộng hơn và các nhịp hồi có sự lan tỏa tốt hơn, vùng 1800 điểm có thể vẫn đang đóng vai trò kiểm định cung cầu thay vì một tín hiệu tiêu cực rõ ràng.

Ở góc độ cổ phiếu, việc đánh giá nên dựa nhiều hơn vào trạng thái kỹ thuật và sức mạnh tương đối của từng mã thay vì suy luận trực tiếp từ VN-Index. Những cổ phiếu còn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng, tích lũy chặt, ít bị bán mạnh trong các phiên điều chỉnh và có nền tảng cơ bản tốt sẽ đáng chú ý hơn các mã chỉ hồi phục mang tính kỹ thuật theo chỉ số.

Do đó, kịch bản cơ sở nên được nhìn nhận linh hoạt. Nếu thị trường chưa có sự cải thiện rõ rệt về độ rộng, thanh khoản và vai trò của nhóm dẫn dắt, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng vừa phải, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ thêm tín hiệu xác nhận từ dòng tiền.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở giai đoạn hiện tại, việc chỉ nhìn vào VN-Index có thể tạo ra những tín hiệu nhiễu nhất định, bởi diễn biến chỉ số đang chịu ảnh hưởng khá lớn từ một số trụ vốn hóa lớn trong khi mặt bằng chung cổ phiếu lại vận động yếu hơn đáng kể. Thực tế, có nhiều phiên chỉ số dao động không quá tiêu cực nhưng độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm, phản ánh dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại mạnh mẽ.

Vì vậy, nhà đầu tư nên tập trung nhiều hơn vào diễn biến của mặt bằng cổ phiếu thay vì chỉ số đơn thuần. Những yếu tố cần quan sát là khả năng giữ nền tại các vùng hỗ trợ gần, mức độ cải thiện của độ rộng thị trường, cũng như sự lan tỏa của dòng tiền giữa các nhóm ngành. Nếu ngày càng nhiều cổ phiếu ngừng giảm, hình thành nền tích lũy và giữ được vùng đáy gần nhất qua các nhịp kiểm định, đó sẽ là tín hiệu tích cực hơn nhiều so với việc VN-Index được duy trì trên một ngưỡng kỹ thuật nhờ một vài mã trụ.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo tôi, nếu xét theo quan điểm đầu tư chỉ số thì nhà đầu tư sẽ không thấy thị trường nhiễu, mà lại thấy diễn biến theo chỉ số VN-Index hay VN30-Index là khá hợp lý. Cụ thể VN-Index đã có 4 tuần liên tiếp giảm điểm từ vùng đỉnh quanh 1.920 điểm về kiểm định lại vùng giá cao nhất năm 2025 quanh 1800 điểm và phục hồi tốt trở lại với triển vọng VN-Index kiểm định vùng giá cao nhất năm 2025 thành công.

Có lẽ phần lớn nhà đầu tư cá nhân trên thị trường đang nỗ lực tìm kiếm cổ phiếu có hiệu suất sinh lợi tốt hơn thị trường chung, tốt hơn chỉ số VN30, VN-Index. Xét thực tế thống kê theo hàng năm, hiệu suất đầu tư theo chỉ số vẫn tốt với rủi ro thấp hơn trong bối cảnh thị trường phân hóa, hiệu suất đầu tư vượt trội chỉ đến từ số ít theo mô hình chữ K. Do đó và theo xu hướng, nhà đầu tư cá nhân có thể cân nhắc phân bổ tỉ trọng đầu tư vào quỹ chỉ số khi quan sát thị trường.

Đối với việc chọn cổ phiếu, nhà đầu tư có thể tham khảo bảng tương quan định lượng nhóm ngành. Ưu tiên vào các ngành đang tăng trưởng tốt và các cổ phiếu tốt nhất trong ngành mà Trung tâm phân tích SHS đã cung cấp trong các bản tin thị trường định kỳ.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Trong giai đoạn hiện nay, đánh giá thị trường qua danh mục cổ phiếu sẽ đáng tin cậy hơn là đánh giá thị trường, đặc biệt nhà đầu tư cần quan tâm tỷ lệ cổ phiếu và tỷ lệ sức mua ở mức hợp lý để thích ứng trong những tình huống bất ngờ nếu có. Chúng ta nên tập trung vào các doanh nghiệp cốt lõi, giữ được nền giá tốt khi thị trường rung lắc và có phản ứng tích cực khi có thông tin hỗ trợ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đã đi gần hết tháng 6 và mùa báo cáo kết quả kinh doanh bán niên sắp đến. Các quan điểm hiện đều khá thận trọng về lợi nhuận quý 2/2026. Theo anh chị liệu kết quả kinh doanh có khuyến khích dòng tiền gia nhập thị trường tốt hơn?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường đang đi vào giai đoạn cuối quý 2/2026. Đây là thời điểm nhà đầu tư đánh giá lại danh mục sau 6 tháng năm 2026. Chờ cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để có kế hoạch tái cơ cấu danh mục và đánh giá các cơ hội đầu tư mới. Chúng tôi sẽ cập nhật những phân tích, nhận định về thị trường, vĩ mô, nhóm ngành trong báo cáo chiến lược H2/2026.

Hiện tại thị trường đang khá thận trọng về triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của quý 2/2026 sau diễn biến giá dầu, lạm phát tăng mạnh, gây áp lực đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp bên cạnh tăng trưởng tín dụng thấp. Điều này cũng gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền trong thị trường. Tuy nhiên những áp lực này đang tạm thời hạ nhiệt, mở ra kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ cải thiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm. Tôi kỳ vọng, tâm lý và dòng tiền sẽ cải thiện tốt hơn khi các doanh nghiệp dần công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026. Nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường cũng đã có thông tin về triển vọng lợi nhuận quý 2/2026 và trong quá khứ những thông tin ấy khá sát thực tế. Điều thị trường cần lúc này là con số lợi nhuận ấy phải vượt kỳ vọng, tăng trưởng tốt hơn dự báo và cần thêm cú hích về vĩ mô thì chúng ta mới có thể kỳ vọng có thêm dòng tiền tham gia thị trường, thanh khoản được cải thiện hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng mùa báo cáo bán niên năm nay sẽ tạo ra sự phân hóa mạnh, hơn là trở thành chất xúc tác giúp dòng tiền quay trở lại trên diện rộng. Thực tế, kỳ vọng lợi nhuận quý 2 hiện đã được điều chỉnh xuống khá nhiều sau giai đoạn thị trường hạ nhiệt vừa qua, đặc biệt ở các nhóm từng hưởng lợi từ giá hàng hóa hoặc có mức tăng trưởng đột biến trong quý 1. Vì vậy, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở con số lợi nhuận tuyệt đối mà là mức độ chênh lệch giữa kết quả thực tế và kỳ vọng của thị trường.

Trong bối cảnh dòng tiền vẫn thận trọng, những doanh nghiệp duy trì được tăng trưởng lợi nhuận ổn định hoặc cho thấy triển vọng cải thiện trong nửa cuối năm sẽ có cơ hội thu hút dòng tiền tốt hơn. Ngược lại, các kết quả kinh doanh chỉ ở mức trung bình hoặc suy giảm đúng như dự báo có thể sẽ không tạo được nhiều phản ứng tích cực. Do đó, mùa báo cáo sắp tới nhiều khả năng sẽ đóng vai trò sàng lọc cơ hội đầu tư hơn là tạo ra một nhịp tăng đồng thuận cho toàn thị trường.

Theo đánh giá của tôi, hiện nay dòng tiền đầu tư đang dần cải thiện, tích lũy các doanh nghiệp đầu ngành ở vùng giá thấp.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh bán niên có thể tạo ra một số điểm tựa nhất định cho dòng tiền, nhưng theo tôi khó kỳ vọng đây sẽ là yếu tố đủ mạnh để kéo dòng tiền quay lại thị trường một cách đồng loạt. Trong bối cảnh các quan điểm hiện vẫn khá thận trọng với lợi nhuận quý 2/2026, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ chờ số liệu thực tế thay vì mua trước trên kỳ vọng.

Điểm cần lưu ý là kết quả kinh doanh sẽ không tác động giống nhau lên toàn thị trường. Các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng, biên lợi nhuận cải thiện, dòng tiền kinh doanh tích cực hoặc hưởng lợi từ chu kỳ ngành riêng có thể thu hút dòng tiền chọn lọc. Ngược lại, những nhóm ngành đã phản ánh nhiều kỳ vọng vào giá hoặc có rủi ro lợi nhuận suy giảm có thể vẫn chịu áp lực, kể cả khi thị trường chung không giảm mạnh.

Vì vậy, tôi cho rằng mùa báo cáo lần này có thể giúp phân hóa thị trường mạnh hơn là tạo ra một nhịp tăng diện rộng. Dòng tiền nếu quay lại cũng sẽ ưu tiên các cổ phiếu có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, định giá còn hợp lý và nền giá chưa bị phá vỡ trong nhịp điều chỉnh vừa qua.

Ở chiều ngược lại, nếu kết quả kinh doanh chỉ ở mức phù hợp hoặc thấp hơn kỳ vọng, trong khi thanh khoản thị trường chưa cải thiện, báo cáo bán niên có thể chưa đủ để kích hoạt một làn sóng mua mới. Khi đó, nhà đầu tư nên tiếp tục tiếp cận theo hướng chọn lọc, ưu tiên doanh nghiệp có chất lượng lợi nhuận tốt và chờ phản ứng giá sau công bố thay vì mua đón đầu quá sớm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Việc Mỹ và Iran chính thức ký ghi nhớ thỏa thuận hòa bình đã giúp chứng khoán thế giới tăng tốt, giá dầu giảm. Đây vốn là rủi ro khiến thị trường suy yếu suốt thời gian qua. Tại sao khi nguy cơ xung đột được hóa giải, thị trường vẫn thận trọng như vậy, dòng tiền hoạt động rất yếu?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng rủi ro địa chính trị chỉ là một phần trong những yếu tố khiến thị trường điều chỉnh thời gian qua. Dù Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ hướng tới một thỏa thuận hòa bình, mức độ bất định vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ khi các bên vẫn xuất hiện những cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn và tiến trình đàm phán còn cần thời gian để kiểm chứng. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn có xu hướng thận trọng trước khả năng căng thẳng có thể tái bùng phát hoặc phát sinh những diễn biến ngoài dự kiến.

Bên cạnh đó, thị trường toàn cầu hiện cũng đang đối mặt với các biến số khác như áp lực lạm phát còn dai dẳng, khả năng FED duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến hoặc thậm chí tiếp tục phát tín hiệu thắt chặt nếu lạm phát không hạ nhiệt như kỳ vọng. Điều này góp phần hỗ trợ đồng USD duy trì sức mạnh và khả năng gây sức ép lên tỷ giá thời gian tới.

Ở góc độ trong nước, những vấn đề nội tại như thanh khoản thị trường chưa phục hồi đủ mạnh cũng như độ rộng còn yếu, thiếu nhóm dẫn dắt tạo được lan tỏa. Trong khi áp lực lợi nhuận doanh nghiệp quý 2 có thể kém tích cực hơn quý 1, và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng như giải ngân đầu tư công chưa thực sự bứt phá. Những điều này làm cho dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng nhất định.

Kỳ vọng lợi nhuận quý 2 hiện đã được điều chỉnh xuống khá nhiều sau giai đoạn thị trường hạ nhiệt vừa qua, đặc biệt ở các nhóm từng hưởng lợi từ giá hàng hóa hoặc có mức tăng trưởng đột biến trong quý 1.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Việc rủi ro địa chính trị hạ nhiệt sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận giúp tâm lý toàn cầu cải thiện, giá dầu giảm và các tài sản rủi ro có phản ứng tích cực ban đầu. Tuy nhiên, theo tôi, đây mới chỉ là điều kiện giúp giảm bớt áp lực bên ngoài, chưa đủ để đảo chiều ngay trạng thái thận trọng của dòng tiền trong nước.

Nguyên nhân là thị trường hiện không chỉ chịu tác động từ câu chuyện địa chính trị, mà còn đang đối mặt với nhiều yếu tố nội tại như thanh khoản thấp, độ rộng thị trường kém, nhóm dẫn dắt chưa hồi phục rõ ràng và tâm lý chờ đợi mùa báo cáo kết quả kinh doanh bán niên. Khi các yếu tố này chưa cải thiện, nhà đầu tư thường có xu hướng quan sát thêm thay vì gia tăng tỷ trọng ngay sau một thông tin tích cực.

Bên cạnh đó, thỏa thuận hòa bình dù mang tính hỗ trợ tâm lý nhưng vẫn cần thời gian để được thực thi và kiểm chứng. Thị trường có thể phản ứng nhanh với kỳ vọng, nhưng dòng tiền lớn thường cần thấy rủi ro thực sự giảm xuống, giá dầu ổn định hơn và các chỉ báo trong nước xác nhận lại xu hướng.

Do đó, sự thận trọng hiện tại là điều dễ hiểu. Theo tôi, tín hiệu quan trọng hơn nằm ở việc thanh khoản có cải thiện hay không, dòng tiền có lan tỏa sang nhiều nhóm ngành hơn hay không và các cổ phiếu dẫn dắt có lấy lại được nền giá quan trọng hay không. Nếu những điều kiện này chưa xuất hiện, thị trường nhiều khả năng vẫn dao động tích lũy hơn là bước ngay vào một nhịp tăng bền vững.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường vừa đón nhận thông tin Thụy Sĩ xác nhận, cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Iran sẽ không diễn ra hôm 19/6, sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hủy bỏ kế hoạch đến nước này, làm gia tăng sự không chắc chắn về việc liệu một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài có thể đạt được hay không. Đồng thời Israel, quốc gia đứng ngoài các cuộc đàm phán hòa bình, tiếp tục chiến đấu chống lại phong trào Hezbollah ở Li-băng. Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc liệu thỏa thuận có thể duy trì được hay không. Có thể đây là một phần lý do thị trường vẫn thận trọng, dòng tiền vẫn còn yếu, thanh khoản chỉ khoảng 60-70% mức trung bình.

Bên cạnh đó, dòng tiền trong thị trường thông thường bao gồm dòng tiền đầu tư trung dài hạn và dòng tiền ngắn hạn. Dòng tiền ngắn hạn có tính chất luân chuyển nhanh, sử dụng đòn bẩy dư nợ. Dòng tiền ngắn hạn sẽ gia tăng tốt khi thị trường có nhiều cơ hội đầu tư theo xu hướng tăng trưởng, khi lãi suất thấp và tín dụng tăng trưởng tốt. Trong bối cảnh hiện nay: Tỉ lệ cho vay ký quỹ đang ở mức cao, lãi suất vay ký quỹ tăng. Tăng trưởng tín dụng thấp và đang được kiểm soát. Nhà đầu tư thận trọng về kết quả kinh doanh quý 2/2026 và nội tại thị trường cũng không có nhiều cơ hội đầu tư tốt…

Điều này dẫn đến dòng tiền ngắn hạn chỉ có tính chất xoay vòng nhanh ở các nhịp phục hồi sau giảm mạnh của từng nhóm ngành, mà khó có sự đột biến. Trong khi dòng tiền đầu tư trung dài hạn thì chỉ có tính chất tích lũy, chọn lọc các cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp chất lượng khi giá giảm mạnh về các vùng định giá hấp dẫn. Theo đánh giá của tôi, hiện nay dòng tiền đầu tư đang dần cải thiện, tích lũy các doanh nghiệp đầu ngành ở vùng giá thấp.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường cũng đã phản ứng khá tốt khi lấy lại mốc 1800 điểm, chỉ là độ rộng là không có. Có lẽ điều thị trường cần và quan tâm hiện giờ là kết quả kinh doanh bán niên, triển vọng nửa cuối năm 2026 của doanh nghiệp. Và quan trọng nhất là tín hiệu vĩ mô như lãi suất, tín dụng thế nào thì chúng ta mới kỳ vọng dòng tiền được cải thiện.

Với các nhà đầu tư tỷ trọng tiền mặt lớn thì nên tăng dần tỷ trọng từ thấp lên trung bình khi thị trường không còn đối mặt với những rủi ro lớn như vài tuần trước: rủi ro địa chính trị giảm đáng kể, giá dầu đang hạ nhiệt dần...

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Suốt nhịp điều chỉnh hiện tại anh chị đều duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp tới trung bình. Liệu lúc này đã có thể tăng tỷ trọng lên hay chưa để đón đầu mùa báo cáo tài chính?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Tôi vẫn duy trì tỉ trọng khoảng 60% cổ phiếu, sẽ xem xét gia tăng thêm tỉ trọng khi chất lượng, xu hướng thị trường được cải thiện và bắt đầu có những thông tin ước tính về kết quả kinh doanh quý 2/2026 trong cuối tháng 6, đầu tháng 7/2026.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng chưa cần thiết phải vội vàng nâng mạnh tỷ trọng chỉ để đón đầu mùa báo cáo tài chính. Thực tế, thị trường đã bước vào giai đoạn mà yếu tố kết quả kinh doanh nhiều khả năng sẽ tạo ra sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, thay vì trở thành động lực đủ mạnh để kéo dòng tiền quay trở lại trên diện rộng. Trong khi đó, quá trình kiểm định pha điều chỉnh của chỉ số vẫn chưa hoàn tất, khi thanh khoản và độ rộng chưa cải thiện rõ rệt.

Vì vậy, chiến lược phù hợp hơn là giải ngân có chọn lọc theo dòng tiền, chỉ nên nâng tỷ trọng theo tín hiệu xác nhận thay vì đi trước thị trường quá sớm. Nếu trong thời gian tới, kết quả kinh doanh tích cực đi kèm với phản ứng giá tốt, thanh khoản cải thiện và mặt bằng cổ phiếu giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng, khi đó việc gia tăng vị thế sẽ có cơ sở hơn. Ngược lại, nếu thị trường tiếp tục thờ ơ với thông tin lợi nhuận cũng như độ lan tỏa còn hạn chế, việc duy trì tỷ trọng ở mức trung bình và ưu tiên quản trị rủi ro vẫn nên được đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi thì chúng ta vẫn nên giữ ở mức tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình. Với các nhà đầu tư tỷ trọng tiền mặt lớn thì nên tăng dần tỷ trọng từ thấp lên trung bình khi thị trường không còn đối mặt với những rủi ro lớn như vài tuần trước: rủi ro địa chính trị giảm đáng kể, giá dầu đang hạ nhiệt dần và mùa báo cáo kết quả tài chính đang đến gần…

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Kỳ vọng về mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới rõ ràng mang lại một cú hích tâm lý nhất định, giúp một số nhóm cổ phiếu có phản ứng tích cực ban đầu. Tuy nhiên, theo tôi, đây mới chỉ là yếu tố thông tin mang tính cục bộ, chưa đủ để đảo chiều ngay trạng thái thận trọng và vội vàng gia tăng tỷ trọng vào lúc này. Việc dành thời gian để bóc tách và kiểm chứng sâu hơn các con số tài chính là điều quan trọng, giúp nhà đầu tư đánh giá đầy đủ được sự minh bạch và bền vững trong bức tranh tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Theo tôi, tín hiệu quan trọng hơn để quyết định nâng tỷ trọng nằm ở việc thanh khoản có cải thiện hay không, dòng tiền có lan tỏa sang nhiều nhóm ngành hơn hay không và các cổ phiếu dẫn dắt có lấy lại được nền giá quan trọng hay không. Nếu những điều kiện này chưa xuất hiện và các nền tảng cơ bản chưa được xác nhận, thị trường nhiều khả năng vẫn dao động tích lũy hơn là bước ngay vào một nhịp tăng bền vững.