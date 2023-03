Công bố thông tin sai lệch, Hanoimilk bị phạt 200 triệu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Hà Nội - Hanoimilk (mã HNM-UPCoM).

Theo đó, Hanoimilk bị phạt 200 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: Hanoimilk công bố thông tin sai lệch đối với các khoản mục “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi”, “Các khoản phải thu ngắn hạn”, “Chi phí quản lý”, “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán; đối với số liệu Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên BCTC quý 4 năm 2021 so với BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Biện pháp khắc phục hậu quả là Hanoimilk buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với các thông tin đã CBTT sai lệch trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán, BCTC Quý 4 năm 2021, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, Hanoimilk đã công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022 kết thúc vào ngay 31/12/2022 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Theo yêu cầu của SSC, Hanoimilk đã có giải trình như sau về một số vấn đề liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2022 trên cơ sở so sánh với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể: trong quý 4/2022, doanh thu bán hàng đạt 112,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là 59,4 tỷ đồng, tăng 52.7 tỷ tương ứng 89%, lãi 10,03 tỷ đồng so với mức lãi 1,08 tỷ đồng - tăng 8,9 tỷ đồng, tương ứng 827% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân là do doanh thu bán hàng trong quý 4/2022 doanh thu tăng 89% do doanh số bán hàng và gia công đều tăng trướng mạnh. Mặt khác, trong quý 4/2022 so với quý 4/2021 tỷ lệ chi phí giá vốn/doanh thu tăng 17,5% do sản lượng sản xuất gia công tăng, tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu tăng nhẹ 0,74%, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu giảm (11,04%) do hoàn nhập dự phòng và doanh thu tăng, và tỷ lệ chi phí tài chính /doanh thu giảm (4,52%).

Trước đó, HĐQT công ty đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ và huy động vốn tăng vốn điều lệ của HNM gồm: giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi công nợ và huy động vốn tăng vốn điều lệ; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 24/4/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi công nợ và huy động vốn tăng vốn điều lệ; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Văn bản chấp thuận về nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ...