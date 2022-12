Công bố thông tin sai lệch, VE4 bị phạt 360 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (mã VE4-HNX) với số tiền tổng cộng lên đến 360 triệu đồng.

Theo đó, VE4 bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: theo nội dung giải trình của Công ty tại công văn số 344/VNECO4-HĐQT ngày 7/11/2022 có nêu công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhưng tại Báo cáo thường niên năm 2021(tại mục V, phần 1b) của VE4 có nêu “Hội đồng quản trị có 02 thành viên độc lập không điều hành trực tiếp là ông Trần Văn Huy – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Bốn” là sai lệch đối với nội dung giải trình của Công ty).

HNX cho biết biện pháp khắc phục hậu quả đối với VE4 là công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tiếp theo, VE4 bị phạt 125 theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể, hiện công ty có 05 thành viên HĐQT, trong đó không có thành viên độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Cuối cùng là VE4 bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu như thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 8/7/2021.

Tháng trước, công ty cũng nhận nhận được quyết định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 15 triệu đồng do công ty không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.



Cụ thể: ngày 21/4/2022, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECỌ4 là tổ chức liên quan đến ông Trần Văn Huy - phó Tổng giám đốc Tổng Công tỵ cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) mua 20.000 cổ phiếu VNE (tương ứng 200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VNE) nhưng không báo cáo, công bố thông tin ừước khi thực hiện giao dịch.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2022, VE4 ghi nhận doanh thu đạt hơn 20 tỷ, giảm nhẹ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế -1,1 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu đạt hơn 20 tỷ, giảm hơn 1,75 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm do khối lượng nghiệm thu lớn nhưng lợi nhuận gộp thấp do quá trình thi công chi phí vật tư tăng giá, ảnh hưởng của đại dịch Covid19 kéo dài nên cũng kéo dài thời gian thi công....

Luỹ kế 9 tháng năm 2022, VE4 ghi nhận doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ đạt 49,9 tỷ và lợi nhuận sau thuế -926 triệu đồng.

Năm 2022, VE4 dự kiến doanh thu đạt hơn 202 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,039 tỷ đồng, cổ tức 8%.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/12, giá cổ phiếu VE4 đóng cửa ở mốc 87.000 đồng/cổ phiếu.