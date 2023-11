Công đoàn các cấp tham gia giám sát việc trả lương, thưởng Tết 2024 cho người lao động

Theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mới ban hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với việc triển khai nhiều hoạt động để đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, tổ chức công đoàn cũng sẽ thương lượng với các doanh nghiệp về việc trả lương, thưởng Tết cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong giai đoạn Tết, cán bộ công đoàn sẽ thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động vui Xuân, đón Tết tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định; tiếp tục đồng hành cùng người sử dụng lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động thực hiện việc trả lương, trả thưởng cho đoàn viên, người lao động vào dịp Tết.

Đồng thời, kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết.

Cùng với đó, triển khai các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Về phía Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hằng năm cơ quan này đều có văn bản yêu cầu các địa phương khảo sát, nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu vùng, trả lương, tiền thưởng, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động ở các doanh nghiệp để gửi báo cáo về Bộ tổng hợp.

Năm nay, trao đổi về vấn đề này, ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông tin, hiện Cục này đã có công văn trình lên Bộ để gửi các địa phương, hạn cuối vẫn là 25/12 như các năm.

Tuy nhiên, theo ông Lai, thông thường phải cuối năm các doanh nghiệp mới có kế hoạch thưởng Tết, từ đó mới thông tin lại cho các địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cũng cho rằng, thực tế việc này chỉ mang tính chất thông tin, còn địa phương vẫn phải dựa vào số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, bởi địa phương cũng không trực tiếp đi khảo sát tại doanh nghiệp do không có kinh phí.

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ gửi báo tình hình thưởng Tết gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương, từ đó Sở mới thông tin về Bộ để tổng hợp và công bố mức thưởng Tết hằng năm.

Về mức thưởng Tết của năm 2024, ông Lai nói rằng “chưa thể biết được”, song nhìn chung nếu tình hình kinh tế tốt lên thì mức thưởng có thể được cải thiện.

“Tình hình kinh tế năm nay tốt hơn thì lương, thưởng Tết của người lao động có thể tăng, song tăng ở mức nào thì chưa thể nói trước được”, ông Tống Văn Lai nói.

Trước đó, về thưởng Tết của năm 2023, theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, do Tết Dương lịch và Tết Âm lịch khá gần nhau nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào thưởng Tết Âm lịch, dẫn đến tiền thưởng Tết Dương lịch giảm, bằng 91% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2022. Riêng tiền thưởng Tết Âm lịch 2023 tăng 11% so với Tết Âm lịch năm 2022 (bình quân là 6,86 triệu đồng/người).

Trong đó, mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch năm 2023 là 606,2 triệu đồng ở TP. HCM; còn mức thưởng cao nhất dịp Tết Âm lịch là 1,004 tỷ đồng tại một doanh nghiệp dân doanh ở TP. Đà Nẵng.

Một số địa bàn có mức thưởng cao tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. HCM…

Ngoài tiền thưởng dịp Tết, tùy theo điều kiện mà các doanh nghiệp còn có các hình thức khác hỗ trợ, chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết, như tặng tiền tàu xe về quê đón Tết, hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê, bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết, đặc biệt đối với lao động làm việc xa quê...