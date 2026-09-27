Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát động Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026" trên phạm vi toàn quốc, đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố lựa chọn và hỗ trợ các điểm đến tiêu biểu hoàn thiện hồ sơ tham gia. Mỗi địa phương được đề cử tối đa 2 hồ sơ, thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 15/10/2026...

Cộng đồng người dân là trung tâm phát triển điểm đến du lịch nông thôn. Ảnh: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Hội thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững; đồng thời triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

QUẢNG BÁ NHỮNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Theo Ban Tổ chức, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm lựa chọn, tôn vinh và quảng bá những điểm đến du lịch nông thôn tiêu biểu của cả nước; những mô hình phát huy hiệu quả giá trị văn hóa bản địa, khai thác hợp lý tài nguyên nông nghiệp và cảnh quan sinh thái, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững.

Thông qua hội thi, các mô hình du lịch nông thôn giàu bản sắc sẽ được nhận diện, giới thiệu rộng rãi, góp phần khuyến khích các địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng về nông nghiệp, làng nghề, cảnh quan, môi trường sinh thái và văn hóa truyền thống. Đây cũng là cơ hội để các điểm đến tăng cường quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Các điểm đến tham gia sẽ được đánh giá trên nguyên tắc lấy bản sắc và chất lượng làm trung tâm, lợi ích cộng đồng làm giá trị cốt lõi, trải nghiệm của du khách làm thước đo và phát triển bền vững là mục tiêu hướng đến.

Bên cạnh đó, hội thi được kỳ vọng tạo động lực để cộng đồng dân cư khu vực nông thôn nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, cải thiện kỹ năng làm du lịch cộng đồng, năng lực quản trị và xúc tiến thị trường. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc trao giải thưởng mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa du lịch nông thôn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng xây dựng thương hiệu giải thưởng “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” trở thành một dấu ấn uy tín của ngành du lịch nông thôn Việt Nam, gắn với hình ảnh nông thôn văn minh, giàu bản sắc, thân thiện, an toàn và hấp dẫn. Những điểm đến được vinh danh sẽ tạo thành mạng lưới kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quảng bá chung và từng bước hướng tới liên kết với các mạng lưới du lịch nông thôn quốc tế.

CỘNG ĐỒNG LÀ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐIỂM ĐẾN

Theo thể lệ, đối tượng tham gia là các điểm đến du lịch nông thôn được UBND cấp tỉnh lựa chọn và đề cử bằng văn bản. Các điểm đến phải có không gian địa lý xác định, nằm trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã; sở hữu tài nguyên du lịch mang đặc trưng nông thôn; có chủ thể hoặc cơ chế quản lý; có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan; đồng thời có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch theo hướng bền vững.

Cách tiếp cận này đặt cộng đồng địa phương vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển du lịch. Theo Ban Tổ chức, việc sở hữu cảnh quan đẹp hay nguồn tài nguyên phong phú chưa phải là điều kiện đủ để hình thành một điểm đến hấp dẫn. Giá trị thực sự của điểm đến còn được thể hiện ở cách tổ chức quản lý, khai thác tài nguyên hiệu quả, bảo đảm chất lượng dịch vụ và phân phối lợi ích hài hòa cho người dân địa phương.

Bộ tiêu chí chấm điểm tập trung vào bốn nhóm nội dung chính gồm: sản phẩm du lịch đặc sắc; giá trị và lợi ích đối với cộng đồng; phát triển bền vững và quản lý rủi ro; xúc tiến du lịch và chuyển đổi số. Đây đều là những yếu tố quan trọng phản ánh năng lực phát triển của một điểm đến trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển dịch mạnh sang các mô hình xanh, có trách nhiệm và ứng dụng công nghệ.

Để chuẩn bị cho hội thi, Ban Tổ chức đã có văn bản hướng dẫn gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và cộng đồng liên quan nghiên cứu kỹ kế hoạch, thể lệ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của hội thi nhằm khuyến khích các điểm đến đủ điều kiện tham gia.

Hồ sơ tham gia gồm văn bản đề cử của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền; phiếu đăng ký tham gia hội thi; báo cáo thuyết minh về điểm đến; video giới thiệu; tài liệu, hình ảnh minh chứng và các tài liệu liên quan khác. Trong đó, báo cáo thuyết minh có độ dài tối đa 30 trang A4, không tính phụ lục và các minh chứng kèm theo. Video giới thiệu điểm đến có thời lượng từ 5-7 phút, dung lượng tối đa 300 MB. Tổng dung lượng tài liệu và hình ảnh minh chứng không vượt quá 200 MB.

Văn bản đề cử được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo kế hoạch, công tác đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Lễ trao giải sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra từ ngày 3-6/12/2026.