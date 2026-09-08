Đà Nẵng lập tổ công tác xây dựng đề án phát triển kinh tế tầm thấp

Một trong những nhiệm vụ chính của tổ công tác là nghiên cứu, đánh giá thực trạng và tổng hợp kinh nghiệm trong nước, quốc tế để đề xuất mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố…

Hình minh họa được tạo bởi AI.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký Quyết định số 3938/QĐ-UBND về thành lập tổ công tác xây dựng Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”.

Theo quyết định, tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng làm Tổ phó Thường trực; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Ngọc Thạch làm Tổ phó.

Tổ công tác có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều phối việc xây dựng đề án; nghiên cứu, đề xuất các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phục vụ xây dựng Đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phù hợp quy định của pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ công tác là chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, chuyên gia và doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án; tổ chức nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng và tổng hợp kinh nghiệm trong nước, quốc tế để đề xuất mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố.

Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề án; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, làm việc với các cơ quan Trung ương, địa phương, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khi cần thiết.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thuộc thẩm quyền của thành phố và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung liên quan phục vụ xây dựng đề án.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và đề xuất các nội dung cần chỉ đạo, xử lý.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của tổ công tác, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động; tổng hợp, báo cáo danh sách thành viên, tham mưu tổ trưởng phân công nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ công tác.

Liên quan đến phát triển kinh tế không gian tầm thấp, trung tuần tháng 8/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định số 15393 phê duyệt Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, xác định đây là một định hướng phát triển mới nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.

Theo đó, phạm vi Chiến lược bao gồm phương tiện không người lái hoạt động trên không, trên mặt đất và trên mặt nước. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 tập trung phát triển phương tiện bay không người lái (UAV); phương tiện mặt đất và mặt nước không người lái được triển khai thí điểm từng bước, gắn với hạ tầng thử nghiệm dùng chung và mở rộng trong giai đoạn 2031 - 2035 theo mức độ hoàn thiện của khung pháp lý và tín hiệu thị trường.

Với chiến lược trên, Tây Ninh phấn đấu trở thành trung tâm thử nghiệm, triển khai ứng dụng, đào tạo, vận hành và dịch vụ của hệ sinh thái phương tiện không người lái quốc gia, phát huy vai trò là không gian thử nghiệm thực chứng trong chuỗi liên kết vùng với TP. HCM và các trung tâm nghiên cứu - phát triển lớn; không phát triển dàn trải, không cạnh tranh trực diện ở khâu nghiên cứu và phát triển mà ưu tiên khu vực trung nguồn và hạ nguồn.