Du khách quốc tế đang tạo “cú hích” cho du lịch Khánh Hòa

Việc tổ chức các hoạt động, từ đón tiếp các hoa hậu, điều phối chương trình đến bảo đảm an ninh, giao thông, y tế và phục vụ truyền thông quốc tế, cho thấy Khánh Hòa có sự chuẩn bị bài bản, năng lực phối hợp và kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn. Hình ảnh, câu chuyện về Khánh Hòa được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội, góp phần đưa địa phương tiếp cận công chúng quốc tế.
Đây là cơ sở để Khánh Hòa tiếp tục thu hút du khách quốc tế, tìm cơ hội đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và hội nghị quy mô lớn. Trong 2 ngày 4 và 5/9, Khánh Hòa ước đón khoảng 95.000 lượt khách lưu trú, trong đó khoảng 38.000 lượt khách quốc tế. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 8, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 2,8 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 43,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Tính chung 8 tháng qua, tỉnh Khánh Hòa ước đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 6,3 triệu lượt, tăng hơn 67,9%. Tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 60.893,1 tỷ đồng, tăng gần 19,2% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng bình quân 8 tháng ước đạt khoảng 65,43%.
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng. Khách du lịch Nga và các nước CIS hay du khách Hàn Quốc đến với Khánh Hòa đã có thời gian lưu trú tương đối dài ngày và sử dụng nhiều dịch vụ tại điểm đến. Nhiều du khách cho biết, Khánh Hòa hôm nay không còn hoàn toàn là điểm đến họ từng biết trước đại dịch.
Trong không gian phát triển mới, bản đồ du lịch của tỉnh đã mở rộng đáng kể về phía Nam, kết nối Nha Trang, Bãi Dài với Vĩnh Hy, Núi Chúa, Ninh Chữ và hệ thống di sản văn hóa Chăm. Đây là dư địa để thiết kế hành trình dài ngày thay vì tập trung chủ yếu vào nghỉ dưỡng biển ở Nha Trang.
Thực tế, doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu đưa khách du lịch đi xa hơn. Mùa hè 2026, các tour đưa khách Nga và Hàn Quốc trải nghiệm Hang Rái, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tháp Pô Klong Garai... Đoàn famtrip của Hiệp hội Du lịch vùng Ural, Liên bang Nga, thì khảo sát tắm khoáng, bến du thuyền, nghỉ dưỡng cao cấp, chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Đó, Yang Bay, Tháp Bà Ponagar và Chùa Long Sơn…
Trong bối cảnh đó, chiều ngày 4/9, ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình đón khách Nga tại Khánh Hòa. Tại cuộc họp, các doanh nghiệp lữ hành cho biết, mở rộng không gian du lịch, có thêm điểm đến hay có thêm sản phẩm chưa đồng nghĩa đã hình thành một hệ sinh thái đủ sức giữ để chân khách.
Từ đó, các doanh nghiệp đề nghị cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phục vụ khách Nga. Cùng với đó, cần quan tâm đến việc chỉnh trang công viên, tạo môi trường sạch đẹp; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; xây dựng các khu vui chơi, giải trí về đêm…
Cuộc họp cũng cho thấy chính quyền địa phương đã chuyển sự quan tâm từ phục hồi thị trường sang chất lượng khai thác. Thước đo đáng quan tâm giờ đây không chỉ là số chuyến bay hay lượt khách đến Cam Ranh. Mà đó còn là số đêm lưu trú, mức chi tiêu, tỷ lệ quay lại và phạm vi dịch vụ mà du khách sử dụng.
Song song với đó là các hoạt động quảng bá nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế chất lượng cao. Mới đây, đoàn famtrip của các doanh nghiệp hàng không, du lịch Nhật Bản đã tới Khánh Hòa khảo sát, tìm cơ hội hợp tác. Đoàn famtrip gồm 10 đại diện đến từ những doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái hàng không - du lịch Nhật Bản như: Tổng Công ty Cảng hàng không quốc tế Narita; Hãng hàng không Jetstar Japan; JTB; H.I.S; Reiwa Travel, JATM…
Tại Bãi Dài (Cam Lâm - Cam Ranh), các thành viên tìm hiểu mô hình nghỉ dưỡng biển cao cấp ở Alma Resort, The Anam Cam Ranh, The Westin Resort & Spa Cam Ranh, Aquamarine Cam Ranh và khảo sát Dự án CaraWorld Cam Ranh - những sản phẩm phù hợp với dòng khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách chơi golf và du lịch MICE.
Tại Nha Trang, đoàn ghé thăm Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, Nhà thờ Chánh tòa để cảm nhận chiều sâu văn hóa địa phương; trải nghiệm dịch vụ tắm bùn khoáng, chăm sóc sức khỏe tại Công viên khoáng nóng I-Resort; khảo sát Nhà hát Đó, đi tour du thuyền tham quan vịnh Nha Trang…
Điểm nhấn của chuyến khảo sát là những cuộc họp kết nối giữa doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa và các đối tác Nhật Bản để cùng bàn về xu hướng, thị hiếu của khách Nhật và khả năng xây dựng sản phẩm, tổ chức tour. Đặc biệt là khi nền tảng NEWT của Reiwa Travel có thể giúp tiếp cận nhóm khách trẻ, ưa thích tự thiết kế hành trình, trong khi kinh nghiệm tổ chức tour charter của JATM là mắt xích quan trọng để kết nối hai thị trường.
Tuy đánh giá cao du lịch Khánh Hòa nhưng các đại diện Nhật Bản đều thẳng thắn chỉ ra rào cản lớn nhất đó là hiện chưa có đường bay thẳng từ Nhật Bản đến Nha Trang. Nếu bay thẳng, hành trình chỉ mất khoảng 5 giờ, còn phải trung chuyển thì có thể kéo dài tới 12 giờ. Đại diện các hãng hàng không Nhật Bản đều bày tỏ mong muốn hợp tác, chia sẻ thông tin cùng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để sớm mở đường bay từ sân bay quốc tế Narita (Tokyo) và sân bay quốc tế Kansai (vùng Osaka) đến Cam Ranh.
Bên cạnh câu chuyện đường bay, ông các doanh nghiệp Nhật gợi ý Khánh Hòa nên sớm xây dựng những gói sản phẩm riêng cho từng nhóm khách Nhật. Chẳng hạn như gói nghỉ dưỡng gia đình tại các resort lớn, gói tour dành cho phái đẹp kèm dịch vụ chụp ảnh, gói chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi… Ông cũng lưu ý cần bảo đảm an toàn cho du khách, xây dựng hệ thống bảng biểu song ngữ có tiếng Nhật và những slogan quảng bá riêng cho thị trường này.
Bày tỏ sự đồng thuận, ông Phạm Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không, du lịch Nhật Bản trong giai đoạn mở các chuyến bay charter. “Tôi mong muốn tháng 4/2027 sẽ có chuyến bay charter đầu tiên từ sân bay quốc tế Narita đến sân bay quốc tế Cam Ranh", ông Phạm Thanh Sơn nói.
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