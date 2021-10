Đà Nẵng sẽ đấu giá 2 khu đất lớn có vị trí “đắc địa” tại Sơn Trà và Hải Châu

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 3255/QĐ-UBND phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) năm 2021 trên địa bàn.

Cụ thể, danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) năm 2021 bao gồm: Khu đất có ký hiệu A1-2-1 thuộc khu đất CTCC A1, dự án Vệt 200m cầu sông Hàn ra biển, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Khu đất này có diện tích khoảng 10.379 m2 với vị trí 3 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, đường Ngô Quyền và đường Lý Thánh Tông.

Khu đất thứ 2 ký hiệu A2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu. Vị trí khu đất này có 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh và đường Hoàng Diệu với diện tích khoảng 2.144,7m2.

Ngày 24/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã thông tin liên quan khu đất kêu gọi đầu tư công trình nhà đỗ xe thông minh kết hợp dịch vụ phục vụ khách du lịch tại khu đất ký hiệu A2 ở góc tuyến đường Nguyễn Văn Linh- Hoàng Diệu (phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Bên cạnh 2 khu đất có diện tích lớn này, trong danh mục quý đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2021 của thành phố còn có 200 lô đất ở chia lô tại các khu dân cư.

Theo đó, sẽ có 100 lô đất tái định cư có vị trí ngã ba, ngã tư (Khu dân cư số 1 thuộc khu đô thị Nguyễn Tri Phương- Trường Sa, phường Hòa Cường Bắc; Khu dân cư 494 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam; Khu dân cư Phần Lăng 1, phường An Khê; Khu dân cư Phần Lăng 2, phường An Khê; Khu tái định cư Mân Thái, phường Mân Thái; Khu dân cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông; Khu dân cư An Hòa 24, phường An Hải Bắc...).

Còn lại 100 lô đất tái định cư có mặt cắt đường từ 10,5m trở lên (Khu Tái định cư Nại Hiên Đông, Khu đất công trình công cộng thuộc khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông; Khu Tái định cư đầu tuyến Sơn Trà- Điện Ngọc; Khu dân cư phía Bắc Bến xe Đông Nam; Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà giai đoạn 3....)

Căn cứ danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) năm 2021 trên địa bàn, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Liên quan đến khu đất ký hiệu A2 kêu gọi đầu tư công trình nhà đỗ xe thông minh kết hợp dịch vụ phục vụ khách du lịch tại khu đất ký hiệu A2 ở góc tuyến đường Nguyễn Văn Linh- Hoàng Diệu (phường Nam Dương, quận Hải Châu) đang thu hút sự quan tâm của dự luân, ngày 24/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có thông tin cụ thể.

Sơ đồ quy hoạch khu đất A2 để kêu gọi đầu tư bãi đỗ xe thông minh kết hợp dịch vụ phục vụ khách du lịch ở góc tuyến đường Nguyễn Văn Linh- Hoàng Diệu (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ năm 2006, khu đất này đã được UBND thành phố quy hoạch là khu đất công trình công cộng (ký hiệu là A2) với diện tích 4.546 m2.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, khu đất trên được quy hoạch là đất đơn vị ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Trước đó, vào ngày 15/1/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Cải tạo, mở rộng Nghĩa trủng Phước Ninh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, qua kiểm tra, rà soát, hiện nay, khu đất ở góc tuyến đường Nguyễn Văn Linh- Hoàng Diệu đã được lựa chọn để nghiên cứu đầu tư đầu tư bãi đỗ xe thông minh, kết hợp dịch vụ phục vụ cho khách du lịch.

Trước đây, khu đất này thuộc Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương (đã giải tỏa), sau khi giải tỏa với tổng diện tích khoảng 4.291 m2, thành phố đã thực hiện bố trí cho các thiết chế văn hóa, giáo dục tại khu vực gồm Trường mẫu giáo Ngọc Lan và thực hiện mở rộng khu di tích Nghĩa trủng Phước Ninh (từ diện tích 570 m2 lên 1.616 m2), mở rộng khuôn viên di tích ra trục cảnh quan tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Phần diện tích còn lại khoảng 2.000m2 tại góc tuyến đường Nguyễn Văn Linh- Hoàng Diệu được Thành ủy, UBND thành phố thống nhất chủ trương xem xét kêu gọi đầu tư bãi đỗ xe thông minh kết hợp thương mại dịch vụ phục vụ cho khách du lịch với công năng, hình thức kiến trúc công trình phù hợp với kiến trúc cảnh quan đô thị khu vực và chú trọng các yếu tố văn hóa, lịch sử, tâm linh.

Thành phố đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với đơn vị tư vấn xác định các chỉ tiêu quy hoạch và phương án tổ chức giao thông, lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND quận Hải Châu và cộng đồng dân cư liên quan để triển khai thực hiện việc kêu gọi đầu tư bảo đảm theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng thông tin.