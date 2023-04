Đà Nẵng sẽ thu hồi 238 sổ đỏ, sổ hồng cấp sai quy định pháp luật

Hiện, Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký, quản ký đất đai rà soát, lấy ý kiến các ngành, chỉ đạo dừng việc đăng ký biến động các sổ hồng bị đề xuất thu hồi.

Tại buổi họp báo quý I/2023 do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, trả lời câu hỏi của VnEconomy vì sao việc thu hồi 238 sổ đỏ do Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng đã cấp cho người dân trước đây sai quy định, nay lại giao cho UBND quận Liên Chiểu thực hiện? ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng, khẳng định thành phố sẽ thu hồi 238 sổ đỏ do Sở cấp trước đây sai quy định, việc này được thực hiện theo phán quyết của tòa án.

Cụ thể, theo ông An, việc thu hồi 238 sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai, và căn cứ theo khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở, công trình xây dựng đã cấp. Vì vậy, UBND quận Liên Chiểu được phân cấp thực hiện việc thu hồi theo phán quyết các bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu và phúc thẩm Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên “yêu cầu thu hồi, hủy bỏ 238 sổ đỏ này”.

Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết hiện quận Liên Chiểu đang triển khai các thủ tục để thực hiện công việc này. Tuy nhiên theo ông Nhường, vướng mắc hiện nay là 238 sổ đỏ có những hộ đã được cấp sổ hồng, thì theo hiện trạng đang có người dân sinh sống trên nhà đất cấp sai quy định nên việc thu hồi, hủy bỏ phải tính đến vấn đề an sinh xã hội.

Đồng quan điểm này, lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường - ông Nguyễn Hồng An, Phó giám đốc Sở này cho rằng: “Giải pháp thế nào, triển khai ra sao cần phải tính toán cho “thấu tình đạt lý”, Sở Tài Nguyên & Môi trường sẽ phối hợp với quận Liên Chiểu tham mưu lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng xem xét quyết định”.

Được biết, ngày 25-11-2020, TAND quận Liên Chiểu xét xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Thôi, 55 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và các đồng phạm Phan Viết Tiến, 52 tuổi, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Lê Sơn, 59 tuổi, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Trịnh Duy Văn, 64 tuổi, nguyên cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Nam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Trần Văn Thôi và các đồng phạm đã làm giả 238 hồ sơ đất tại khu quy hoạch dự án ga đường sắt mới trên địa bàn quận Liên Chiểu để trình Sở Tài nguyên &Môi trường cấp sổ đỏ, sổ hồng. Khu vực này hiện nay đã được UBND TP. Đà Nẵng công bố hủy bỏ quy hoạch khu vực ga đường sắt và đã được chuyển đến địa điểm khác theo điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND quận Liên Chiểu đã tuyên phạt Trần Văn Thôi 6 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Phan Viết Tiến 4 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Lê Sơn 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 15 triệu đồng và Trịnh Duy Văn 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 15 triệu đồng.

Phiên xét xử phúc thẩm, TAND TP. Đà Nẵng đã không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và tuyên y án sơ thẩm của TAND quận Liên Chiểu; đồng thời kiến nghị Sở TN&MT Đà Nẵng thu hồi, hủy bỏ 238 sổ hồng nói trên.

Ông Tô Văn Hùng trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP về nội dung liên quan đến việc cấp 238 sổ đỏ sai quy định của Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng.

Trước đó, tại phiên chất vấn trong kỳ họp thứ tư, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X , các đại biểu HĐND TP đã đặt nhiều câu hỏi liên quan 238 sổ đỏ cấp sai quy định tại khu vực quy hoạch ga đường sắt mới ở quận Liên Chiểu, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng (mới vừa được luân chuyển làm Bí thư huyện ủy Hòa Vang), cho hay TAND quận Liên Chiểu và TAND TP. Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.

Theo đó, việc cấp 238 sổ đỏ, sổ hồng này vi phạm pháp luật hình sự, hiện Sở Tài nguyên & Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký, quản ký đất đai rà soát, lấy ý kiến các ngành, chỉ đạo dừng việc đăng ký biến động các sổ hồng bị đề xuất thu hồi.

Tuy nhiên, theo nhận định của tòa án, lý do khách quan là người dân địa phương tự khai hoang sản xuất, trồng hoa màu, sau đó tự phân lô bán lại. Việc mua bán chủ yếu là thỏa thuận cá nhân, bằng giấy viết tay và mua đi bán lại nhiều lần cho nhiều người khác nhau, cuối cùng là bán cho người sử dụng đất thực tế.

“Thực trạng các thửa đất hiện nay đang có nhà ở, được UBND phường ký xác nhận trên sổ hồng. Do đó khi thu hồi, Sở sẽ báo cáo đề xuất UBND thành phố giao UBND quận Liên Chiểu lập tổ công tác xác minh nguồn gốc thửa đất thời điểm xây nhà và tạo lập tài sản đúng với thực tế sử dụng, tạo cơ sở cho việc đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng xem xét cấp lại sổ hồng cho công dân nếu có”, ông Tô Văn Hùng cho biết thêm.